Skatītājs jautā Slaidiņam: "Vai ir izdomāts apģērbs, kas pasargā no dronu termālajām kamerām?"







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāds skatītājs jautāja: “Vai ir izdomāts apģērbs, kas pasargā no dronu termālajām kamerām?”

“No termālajām kamerām, protams, ir apmetņi, kurus lietojot, šīs apmetnes neizdala siltumu, līdz ar to termālajā kamerā nevar redzēt. Bet, cik to ir daudz? To man ir grūti pateikt. Krievi te lielījās, ka viņiem esot. Ukraiņi arī teica, ka esot. Ja jau būtu visiem, tad jau būtu pieejamas!” tā uz skatītāja jautājumu atbildēja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Bet atkal – kā tu kustēties? Kā tas saiet kopā ar visu ekipējumu? Tiklīdz tu uzliksi kaut ko virsū, tas varbūt zaudēs savu funkciju. Grūti pateikt,” domīgi pauda Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Jau ziņots, ka munīcijas trūkuma dēļ Ukrainas karavīri arvien lielākā mērā paļaujas uz FPV droniem, tā 10.aprīlī vēstīja amerikāņu žurnāls “Foreign Policy”, atsaucoties uz NATO pārstāvja teikto.

Krievijas pilna mēroga iebrukuma trešajā gadā FPV droni kaujaslaukā Ukrainā ir teju visur, bet dronu piloti abās frontes pusēs uzkrājuši daudz praktisku zināšanu.

FPV drons ir aprīkots ar videokameru un spēj pārvietot piecus un vairāk kilogramus sprāgstvielu. Bieži ar tiem tiek pārvietotas granātas vai pašdarināti spridzekļi. Šādi droni ir salīdzinoši lēti un maksā aptuveni 400 eiro. FPV dronu kameru kvalitāte nav sevišķi augsta, tāpēc mērķus sasniegt ar tiem naktī un krēslā ir grūti.

ASV Ārpolitikas pētniecības institūta Eirāzijas programmas vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Robs Lī izdevumam sacīja, ka FPV dronu precizitāte ir mazāka par 50%. Lai iznīcinātu tanku, vajadzīgi desmit vai pat vairāk šādu dronu, sacīja Lī.

Tās visas ir pazīmes Ukrainas arvien lielākai atkarībai no droniem situācijā, kad Kijiva turpina gaidīt no ASV un citām rietumvalstīm munīcijas piegādes, norāda “Foreign Policy”.

