"Droni meta granātas lūkās, uz cilvēkiem, bunkuros…" Slaidiņš stāsta, cik aktīvi ukraiņi un krievi frontē izmantojuši dronus







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš informēja par aktuālajiem datiem, kā ir palielinājies “dronu triecienu skaits” kopš 2023.gada augusta.

Slaidiņš raidījumā demonstrēja grafikus, kuros redzams gan Ukrainas, gan Krievijas dronu triecienu skaits. “Tie, kas met granātas, kopš augusta ir 1592 no Krievijas puses, savukārt no Ukrainas puses – 3315. Tas skaits noteikti nav precīzs, tas ir lielāks no abām pusēm. No video zinām, ka droni meta šīs granātas lūkās, uz cilvēkiem, bunkuros,” detalizētāk pastastīja NBS majors Slaidiņš.

Vai Ukraina joprojām pielieto vairāk dronu nekā Krievija? Uz to Slaidiņš atbildēja apstiprinoši, jo par to liecina viņa rīcībā esošā tabula, kuru viņš demonstrēja TV24 raidījumā. “Jo tas ir ņemts no neatkarīgiem pētniekiem, kas būtībā to ir fiksējuši no tās informācijas, kas ir pieejama atklātos avotos – no videomateriāliem un fotomateriāliem, kā šie stabiņi [grafikā] ir pieauguši,” skaidroja Slaidiņš.

Savukārt runājot par “FPV” droniem, tad pieejamie dati liecina, ka ukraiņiem šajā jomā ir “milzīgs pārsvars”. Slaidiņš uzsvēra: “Konkrēti Ukrainas puse ir pielietojusi vairāk nekā 4500, bet krievi nedaudz vairāk par 2500. Attiecīgi visi, kas ir “Lancet”, “FPV” droni..”

Turklāt, ja pasakatās grafiku par 2023.gada oktobri, tad tolaik droni karadarbības zonā Ukrainā tika izmantoti “visai minimāli”. Vai tiešām tik maz droni tika pielietoti? Slaidiņš norādīja, ka šāda statistika parādās, ņemot vērā publicētos videomateriālus, tāpēc šī statistika “noteikti ir krietni lielāka”.

“Tu jau nevari visām vienībām prasīt, cik tu meti? Es teiktu: Desmit reizes metu…Tas ir tāpat kā ar zaudēto kaujas tehniku. Viss tiek ņemts no pieejamajām foto un video fiksācijām. Jebkurā gadījumā ukraiņi pielieto šos “FPV” dronus daudz vairāk nekā Krievija,” tā rezumēja NBS majors Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, stāstot par to, kā frontē Ukrainā palielinājies dronu triecienu skaits kopš 2023.gada augusta.