Preces ar viedtālruni var ieskenēt deviņos “Rimi” veikalos, savukārt norēķini par precēm notiek skeneru zonā. Rimi publicitātes foto

Skenē preci ar viedtālruni: cik ērta šī jaunā iespēja mūsu lielveikalos? Ieteikt







Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lielveikali modernizējas! Cik patīkami to dzirdēt. Šķiet, senā pagātnē ir tie laiki, kad lielās veikalu ķēdes ieviesa pašapkalpošanās kases, kas tobrīd likās absolūta un nepārspējama inovācija. Es vairs neatceros, kad pēdējo reizi lielveikalā gāju gar kasieri. Bet ne par kasēm šoreiz – “Maxima” jau vairāk nekā gadu piedāvā iespēju preces skenēt ar tālruni, bet pavisam nesen līdzīgu pakalpojumu ieviesa arī “Rimi”, sperot nākamo soli digitalizācijas virzienā.

“Rimi” gadījumā jāpiemin, ka uzņēmums jau 2019. gada vasarā ieviesa iespēju preces skenēt iepirkšanās laikā – veikalos tika izvietoti bezvadu svītrkodu skeneri, kurus ikviens klients, noskenējot savu “MansRimi” karti, varēja paņemt un izmantot.

Kopš tā laika šo ierīci esmu izmantojis vairākkārt – nekāda vaina, īpaši šāda spēlīte patīk bērniem. Tomēr pieļauju, ka šādu ierīču un pakalpojuma nodrošināšana radīja gana lielas izmaksas. Tāpēc “Maxima” lēmums nemaz neieviest šādu risinājumu, uzreiz to pašu tehnoloģiju “ieliekot” viedtālruņos, šķita loģisks.

Par skenēšanu ar vied­tālruni. Vispirms, protams, jālejupielādē “Maxima” un “Rimi” lietotnes. “Maxima” lietotnē varat arī nereģistrēties ar savu lojalitātes karti, bet, lai izmantotu skenēšanu “Rimi” veikalos, vajadzēs gan. Ja reģistrējaties, tad uzkrātā naudas summa lietotnē jums uzkrāsies digitāli. Ja to nedarīsiet, tad uzkrātā summa nepapildināsies. Bieži vien lielveikalos ir arī īpašas atlaides tikai lojalitātes karšu īpašniekiem – arī šīs atlaides bez reģistrēšanās pieejamas nebūs.

Lai skenētu produktus, “Maxima” gadījumā jāatver “Skenē pats” izvēlne, kas atrodas ekrāna pašā apakšā. Šajā brīdī es mazliet apstulbu – izrādās, ka skenēšanas funkcija pieejama tikai “Maxima” veikalā t/c “Akropole” un lielākajā “Maxima” veikalā Latvijā – Rīgā, Imantā. Tā nu neplānoti nācās braukt uz “Akropoli”.

Pats skenēšanas process ir ērts un ātri apgūstams. Paņem izvēlēto preci, “Skenē pats” sadaļā ieslēdz QR koda skeneri un pavērs viedtālruņa aizmugurējo kameru pret svītrkodu. Tas arī viss. Prece tiek noskenēta, un tā parādās viedtālruņa ekrānā. Kad viss nepieciešamais ir noskenēts, jādodas uz pašapkalpošanās kasēm, kases ekrānā jānoskenē QR kods (viedtālrunī jānospiež “Apmaksa” sadaļa), jāizvēlas apmaksas veids un par pirkumiem jāsamaksā. Piebilde – skenēšanas procesā mazliet aizķeršanos radīja preces, kuras ir nelielas, tostarp arī to svītrkodi, taču jebkurā gadījumā visu izdevās noskenēt.

“Rimi” skenēšanas process būtībā ir identisks. Kas atšķiras? Šī funkcija darbojas deviņos “Rimi” veikalos, kas nozīmē, ka tā pieejama krietni lielākam skaitam klientu. Savukārt norēķini par precēm notiek t. s. skeneru zonā, nevis parastajās pašapkalpošanās kasēs.

Tāpat noteikti jāpiemin “Rimi” ieviestie digitālie čeki. Ja ļaujat tos uzkrāt lietotnē, tad čekus no kases vairs nesagaidīsiet – tie jums būs redzami tikai lietotnes sadaļā “Elektroniskais čeks”. “Rimi” to pamato ar rūpēm par vidi. Ja visi klienti atteiktos no čeku drukāšanas, tas ļautu ietaupīt 31 tonnu papīra un netiktu nocirsts pustūkstotis koku.

Interesanti, ka čeku sadaļā redzama visu iepirkšanos vēsture (arī pirms ļāvāt čekus uzglabāt lietotnē), vienīgi paši čeki nav piesprausti – redzama pirkuma summa, veikals, datums un laiks. Ļoti ērti, jo turpat automātiski tiek sarēķināta kopējā “Rimi” veikalos iztērētā nauda, kā arī nopelnītā “Rimi” lojalitātes summa.