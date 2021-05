Kaut arī profesionālās izglītības iestādes arī ir apgādātas ar moderniem darbgaldiem un iekārtām, visefektīvāk nākamajai profesijai nepieciešamās prasmes var apgūt uzņēmumā. Foto: Karīna Miezāja

Skolu slēgšana turpinās joprojām. Vai audzēkņi varēs pabeigt mācības sāktajās izglītības programmās? Ieteikt







Ilze Kuzmina, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kaut arī profesionālajā izglītībā visaktīvāk notikusi skolu tīkla kārtošana – pēdējo desmit gadu laikā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padoto profesionālās izglītības iestāžu skaits no 92 sarucis līdz 26 –, slēgšana un reorganizācija turpinās joprojām.

Marta beigās IZM, piemēram, paziņoja par ieceri likvidēt Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu, tās īstenotās programmas (līdz ar to arī audzēkņus) nododot divām citām Daugavpils profesionālās izglītības iestādēm – Daugavpils Būvniecības tehnikumam un Daugavpils tehnikumam, kas abi ieguvuši profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Tirdzniecības skolas likvidācija bija paredzēta jau no 2022. gada 1. janvāra. Kā iemesls likvidācijai tika minēts tas, ka tajā ir mazāk audzēkņu nekā katrā no Daugavpils tehnikumiem. Skola īsteno tikai trīs izglītības programmas, un gandrīz visi audzēkņi apgūst tūrisma programmu, bet tikai puse no absolventiem tiek nodarbināti konkrētajā nozarē.

IZM ieskatā Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas reorganizācija audzēkņiem nāktu tikai par labu: viņiem rastos iespēja izmantot Latgales lielāko profesionālās izglītības iestāžu moderno materiāli tehnisko bāzi un dienesta viesnīcu, iesaistīties dažādos projektos.

Reorganizācija nozīmētu arī pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu.

Tomēr tagad, saņemot ieteikumus un priekšlikumus no Daugavpils pašvaldības, darba devējiem un pašas Daugavpils Tirdzniecības skolas, IZM nolēmusi izskatīt visu Daugavpils profesionālo izglītības iestāžu stratēģijas un tikai tad lemt par tālāko rīcību.

Tas gan nenozīmē, ka IZM nolēmusi tirdzniecības skolu saglabāt kā atsevišķu mācību iestādi, taču tiek lemts par iespēju to nevis likvidēt, bet gan pievienot vienam no tehnikumiem, kurš tad arī pārņemtu visas izglītības programmas un audzēkņus.

“Jebkurā gadījumā audzēkņi varēs pabeigt mācības sāktajās izglītības programmās,” sola IZM pārstāve Rūta Gintaute-Marihina. Lēmums tikšot pieņemts līdz jūlijam. Reorganizācija, visticamāk, notiks nākamā mācību gada beigās.

Jautāta, vai tuvākajos gados plānotas arī citas profesionālo skolu reorganizācijas, R. Gintaute-Marihina atbild, ka tiek vērtētas visu profesionālo izglītības iestāžu stratēģijas un cik efektīvi bijuši skolās veiktie Eiropas struktūrfondu ieguldījumi.

Ministrijas uzmanības lokā nonākusi arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola. Tajā ir ap 500 audzēkņu, kas tiek atzīts par pietiekamu skaitu, taču piedāvātās izglītības programmas esot pārlieku šauras. Tāpēc apsvērta iespēja pēc dažiem gadiem to pievienot kādam no Rīgas tehnikumiem.

Iespējams, ka varētu tikt slēgta daļa no tehnikumu filiālēm, birokrātiski sauktām par izglītības programmu īstenošanas vietām. Tādas ir virknei tehnikumu, un tās radušās, savulaik tiem pievienojot profesionālās vidusskolas.

“Šo īstenošanas vietu nākotne lielā mērā saistīta ar to, vai pašvaldība ir ieinteresēta, lai tā pastāvētu un vai darba devēji redz, ka šai programmu īstenošanas vietai ir nākotne. Ja nav intereses ne no darba devējiem, ne pašvaldības, tad ir tikai loģiski, ka ar laiku šī vieta tiek slēgta,” skaidro R. Gintaute-Marihina.

Piemēram, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam ir divas šādas programmu īstenošanas vietas: Saulainē un Cīravā, un tiek vērtēts, vai nepieciešams tās abas saglabāt.

R. Gintaute-Marihina atzīst, ka abas pašvaldības ir ieinteresētas saglabāt šīs filiāles, taču problēma ir tā, ka gan Saulaine, gan Cīrava atrodas diezgan tālu no Kandavas, līdz ar to sadarbība ir apgrūtināta.

Pašvaldību atbalsts šīm filiālēm mēdz būt arī finansiāls. Piemēram, tās sedz filiāles uzturēšanas izmaksas vai piešķir tai lietošanā telpas.

IZM arī vēlējusies Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu apvienot ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, jo pretējā gadījumā pārāk maza audzēkņu skaita dēļ Kandavas tehnikums var zaudēt profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Tomēr nu pēc sarunām ar darba devējiem un Kuldīgas pašvaldību IZM no šīs idejas atteikusies. Kuldīgas pašvaldība apņēmusies līdzfinansēt savā teritorijā esošā tehnikuma pārbūvi, ieguldot pat 260 000 eiro.

Tehnikumā tiks ieguldīti arī struktūrfondu līdzekļi: kopumā 4,3 miljoni eiro.