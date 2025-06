Foto:ap/scanpix/leta

Skumji vai izdevīgi? Maska un Trampa sociālo mediju duelis atklāj, kā mūsdienās patiesībā darbojas vara Ieteikt







Uzvar tas, kurš pārvalda sociālos tīklus – un abi to lieliski saprot.

Reklāma Reklāma

Fakts, ka Īlons Masks pagājušās nedēļas emocionālo “asinsizliešanu” iesāka ar vārdiem “Atvainojos, bet…” ir gluži kā no realitātes šova “īstās mājsaimnieces”.

“Piedodiet, bet es to vairs nevaru izturēt,” Masks ierakstīja platformā X otrdien. Skaidrs – viņš izklausījās patiešām nožēlojami. Pēc tam viņš it kā būtu uzmetis aci “Downton Abbey” frāžu vārdnīcai un nodēvēja Trampa “lielo, skaisto likumu” par “pretīgu izkropļojumu”. Viņš turpināja smelties iedvesmu no paša platformas X līdz ceturtdienas 14:30, kad Tramps viņu uzrunāja ar visiem lielajiem burtiem vietnē Truth Social: “TRAKS!”

Un tā viss aizsākās.

Katram bija sava mīļākā ceturtdienas “būra cīņas” epizode. Mani visvairāk pārsteidza tas, cik netriviāli bija uzbrukumi: Masks gribēja panākt Trampa impīčmentu, Tramps – Masku ekonomiski iznīcināt. Apkārt – troksnis un komentāru gūzma, kur piedalījās reperis Ye, MAGA miljardieris Bils Akmens un Maska bijusī draudzene Ešlija St. Klēra.

Bet šī cīņa nav vienkārši divu ekscentrisku miljardieru konflikts – tā ir sadursme starp diviem visu laiku ietekmīgākajiem sociālo mediju ietekmētājiem. Tramps un Masks ir kā dzīvi mīmi, radīti Twitter platformā un tās atvasinājumos – X un Truth Social. Viņu karjera, personības veidošana, savienība un šķiršanās – viss notika īsos ierakstos, kas tiecās pēc “like” un uzmanības. Šis konflikts ir mūsu laikmeta stāsts – tas parāda, kā mūsdienās izskatās cīņa par varu tiešsaistē.

Abi jau sen saprata, ka tradicionālie PR speciālisti vienkārši nopulēs viņu tēlu, sabojās “trollēšanas” potenciālu un izjauks kontaktu ar faniem. Tramps savu politisko identitāti izveidoja Twitter, kur viņš nežēlīgi lamāja ienaidniekus. Masks arī savu slavu cēla uz dīvainiem, gandrīz mistiskiem tvītiem, piemēram: “Likumi ir vienā pusē, dzejnieki otrā.” 2021. gada beigās viņš tik ļoti ticēja savam “filozofa-karalienes” statusam, ka tvītoja: “Domāju pamest darbu un kļūt par pilna laika influenceri, ko jūs domājat?”

Viņu attiecības un spriedze attīstījās tieši šajās platformās. Konflikts sakarsēja 2022. gada rudenī, kad Tramps vēl bija izraidīts no Twitter un prom no Baltā nama. Masks, vēl pavisam nesen atbalstījis Hilariju Klintoni un Džo Baidenu, vienlaikus jau kritizēja Twitter par to, ka tas aizliedza konspirāciju teorētiķus, un – īpaši – Trampu.

Tad Masks iegādājās Twitter par 44 miljardiem dolāru. Viņš pats atzina, ka samaksājis par daudz – februārī viņš teica, ka X vērtība ir “apmēram astoņi centi” – taču uzskatīja to par cēlu misiju: atjaunot vārda brīvību un atgriezt @realDonaldTrump viņa digitālajās mājās.

Reklāma Reklāma

2022. gada novembrī Masks sarīkoja aptauju platformā X, un neliels vairākums atbalstīja Trampa atgriešanos. “Tauta ir runājusi,” Masks rakstīja. “Vox Populi, Vox Dei.” (Tautas balss – Dieva balss.) Skaisti. Bet…

Tad notika kaut kas nežēlīgs. Tramps neatgriezās. Gandrīz deviņus mēnešus viņš ignorēja platformu, kuru Masks viņam īpaši bija iztīrījis un sagatavojis. Trampam tagad bija pašam savs Twitter klons – Truth Social. Viņam patika būt saimniekam, ne īrniekam, un noteikti arī patika stāvēt “virs” pasaules bagātākā cilvēka.

Kad viņam jautāja, vai viņš atgriezīsies Twitter/X, Tramps vēsi atbildēja: “Neredzu nekādu iemeslu.”

Tramps uzskatīja, ka viņš padarīja Twitter nozīmīgu, nevis otrādi. Masks varēja būt cerējis uz dienām, ko pavadīt kopā ar Trampu tvītojot, bet Tramps pat neapciemoja viņa platformu. Līdz brīdim, kad viņam 2023. gada augustā bija jāpievieno sava slavenā “mugshot” bilde pēc apsūdzības Džordžijas štatā par mēģinājumu apgāzt vēlēšanu rezultātus.

2024. gada 13. jūlijā Masks beidzot oficiāli atbalstīja Trampu prezidenta amatam. Viņš kļuva ļoti aktīvs labējā flangā – dalījās ar “Dark MAGA” ierakstiem, slavēja QAnon un Covid noliedzējus. Tesla akcijas kritās. Masks norobežojās no savām vides aizstāvības idejām. Viņš zaudēja draugus – Semu Herisu, Filipu Lou un citus.

Mēnesi pēc atbalsta Tramps pagodināja X ar vēl vienu ierakstu – kampaņas video. Tikai otrais ieraksts kopš viņa konta atjaunošanas. Kampaņas pēdējos mēnešos, kamēr Masks ieguldīja naudu un slavēja Trampu, eksprezidents beidzot ik pa laikam parādījās uz Maska paklāja.

Un tad – 2024. gada 2. jūnijā – viss sabruka. Tramps ierakstīja vēl vienu bravurīgu video platformā X, slavējot savus tērauda tarifus, kurus bija paaugstinājis līdz 50%. Tie cēla importa detaļu cenas – arī Teslai –, vēl vairāk apdraudot Maska bagātību.

Iedomājieties: Tramps “apgāna” Teslu pašā Maska platformā, kad vēl joprojām tēloja draugu. Maska klusēšana par “lielo, skaisto likumu”, kurš arī kaitētu Teslai, bija jau zīme. Bet šis – tieši Maskam sejā – bija kā nodevības kulminācija.

Rezultāts? Tramps uzvarēja. Maska tīrā peļņa saruka par 34 miljardiem dolāru. Tesla zaudēja 153 miljardus vērtības. Masks izdzēsa savus uzbrūkošos ierakstus – ar mājieniem par Epstīna lietām un draudiem atcelt kosmosa misijas. Tramps? Viņš neatkāpās. Viņš pat atgriezto Teslas auto, ko Masks viņam bija dāvinājis, tagad it kā pārdod. Un atkal – klusums X. Nav ierakstu kopš pirmdienas.

Piektdien Tramps jau slavēja Truth Social platformā savu jauno sabiedroto – Tirdzniecības ministru Skotu Besentu, vienu no agresīvākajiem Maska konkurentiem, ar kuru aprīlī noticis pat kliegšanas duelis, kā ziņo Stīvs Benons.

Svētdien Masks izdarīja ko zīmīgu: viņš pārpublicēja Trampa ierakstu no Truth Social, kur Tramps Kalifornijas gubernatoru bija nodēvējis par “Gavinu Newscum”. Masks to pārpublicēja X bez komentāra, bez ironijas. Tikai kā cieņas apliecinājumu. Sociālo mediju karā tas nozīmē vienu – pieliekt ceļgalu. Viena cilvēka publiska padevība otram. Platformā, kuru viņš nopirka, lai tieši to – nepieļautu.