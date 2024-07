Slaidiņš: “Maskava un Sanktpēterburga ir Krievijas pērles, no kurām netiks veikta mobilizācija – viņiem tas karš ir tālu” Ieteikt







“Skaidrs, ka Maskava un Sanktpēterburga ir tā saucamās Krievijas pērles, no kurienes netiks veikta mobilizācija, un arī no turienes ir vismazākais kritušo skaits,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atzina NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot kāda skatītāja pausto viedokli, ka Maskavas iedzīvotājiem neinteresējot tas, kas notiek citā Krievijas teritorijā, un vēl mazāk tas, kas notiek Donbasā.

Slaidiņš pastāstīja par gadījumu, kad Krievijas dziļienē kaut kāds mazas pilsētas mērs bija aizbraucis pie kritušā karavīra māsas, pasniedzis ordeni un stāstījis viņai, ka pateicoties kritušajam brālim pilsētiņā tiks uzbūvēts tilts. “Pilsētiņa tiks pie tilta! Tā ir bajāru un cara attieksme pret dzimtcilvēkiem. Nu skaidrs, ka Maskava un Sanktpēterburga ir tā saucamās Krievijas pērles, no kurienes netiks veikta mobilizācija, un arī no turienes ir vismazākais kritušo skaits. Nu skaidrs, ka viņiem tas karš ir tālu,” sacīja NBS majors.

Taču jo vairāk droni aizlidos uz Maskavu vai Sanktpēterburgu, tad viņi “tur varētu saprast”, piebilda Slaidiņš. “Jo Belgoroda, Kurska, Voroņeža ļoti labi saprot, ka karš ir ienācis arī Krievijas teritorijā. Maskavā un Sanktpēterburgā to noteikti vēl nesaprot!” skaidroja NBS majors.

Viens no iemesliem, kāpēc Krievijas galvaspilsētā un lielpilsētā, kāda ir Sanktpēterburga, nemaz neuztver, ka notiek karš ir tas, ka “informatīvajā telpā to nerāda”. “Protams, ka nerāda, tāpēc ukraiņi dara, ko var, lai to pasniegtu informatīvajā telpā, lai tas aizietu pa Krieviju,” sacīja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Jau ziņots, ka Krievija aktīvi vervē pusaudžus jau no 17 gadu vecuma, lai iesaistītu tos karā pret Ukrainu, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas paspārnē izveidotais Nacionālās pretošanās centrs, vēstīja ziņu aģentūra LETA 2.jūlijā.

Kremlis aktīvi vēršas pie patriotiskām jauniešu kustībām un militārās izglītības centriem un, izmantojot jauniešu maksimālismu un propagandu, vervē pusaudžus dienestam armijā. Ukrainas Nacionālās pretošanās centrs secinājis, ka šobrīd Krievijā aktīvi tiek vervēti 17 gadus veci pusaudži, lai noslēgtu līgumu par dienestu armijā pēc pilngadības sasniegšanu.

Spēlējot uz jauniešu maksimālismu un izmantojot propagandu, Kremlis cer savervēt desmitiem tūkstošu pusaudžu, norādījis Ukrainas Nacionālās pretošanās centrs, vienlaikus brīdinot, ka visi ienaidnieki, kas ienāks Ukrainas teritorijā, tiks likvidēti.

Tāpat 27.jūnijā tika ziņots, ka Krievija uz karu Ukrainā nosūtījusi aptuveni 10 000 migrantu, kas saņēmuši Krievijas pilsonību, pavēstījis Krievijas Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājs Aleksandrs Bastrikins.

Bastrikins izteicies, ka “notverti” vairāk nekā 30 000 imigranti, kas ieguvuši Krievijas pilsonību, taču nav vēlējušies reģistrēties karadienestam. Viņi ir iekļauti karaklausībai pakļauto reģistrā, un aptuveni 10 000 jau nosūtīti uz fronti.Viņš arī norādījis, ka šādā veidā varasiestādes “sākušas īstenot konstitūcijas un likumu normas”.

“Mums vaicā: “Kāpēc mums tur vajadzīgi šie biedri?” Lai raktu tranšejas un veidotu nocietinājumus. Tam ir vajadzīgas patiešām labas darba rokas. Viņi šodien papildina mūsu aizmugures vienību rindas,” apgalvojis Bastrikins.

Krievijas drošības iestādes regulāri veic reidus uzņēmumos, kuros strādā viesstrādnieki. Viņiem tiek izsniegtas pavēstes vai arī viņi tiek nogādāti kara komisariātos. Migrantiem bez Krievijas pilsonības tiek solīts paātrinātā kārtībā izsniegt Krievijas pases, ja viņi parakstīs līgumu ar Aizsardzības ministriju.