Slaidiņš par pāvesta Franciska aicinājumu: Viņu jau pielīdzina Krievijas rokaspuisim







Vatikāna pārstāvis Ukrainā Visvalds Kulboks pirmdien izsaukts uz Ukrainas Ārlietu ministriju, kur viņam pausta vilšanās saistībā ar Romas Katoļu baznīcas pāvesta Franciska nesenajiem izteikumiem par Krievijas agresiju pret Ukrainu.

Pāvesta izteikumi par drosmi pacelt “balto karogu” un sākt sarunas ar agresorvalsti Ukrainā raisa vilšanos, ministrijā apliecināts Vatikāna pārstāvim.

“Skaidrs, ka šāds pāvesta paziņojums izraisīja plašu rezonansi Rietumu līderu vidū – uz to reaģēja gan Vācija, gan Francija, gan Polija, gan NATO ģenereālsekretārs. Tas būtībā ir aicinājums uz kapitulāciju,” šādu viedokli TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Tas, kas šobrīd notiek interneta vidē, kādās karikatūrās pāvests ieņem galveno lomu, – viņš tiek pielīdzināts krievu rokaspusim.

“Pelnīti, protams. Kā karikatūrā [skatīt video] – šādu balto karogu ukraiņi ir gatavi pacelt,” smejas Slaidiņš.

Vatikāns, komentējot pāvesta izteikumus, mēģina taisnoties, ka sabiedrība ne tā sapratusi vēstījumu, jo pāvests iestājas par mieru pasaulē.

Virsnieks atgādina, ka pāvests visa kara laikā tā arī publiski skaidri un nepārprotami nav pateicis, ka ir pret Krievijas iebrukumu Ukrainā un ka nosoda to.

Šajā kontekstā izcelties paspējuši arī krievu propagandisti Marija Zaharova un Dmitrijs Medvedevs pēc tam, kad vācu firma “RheinMetal” paziņoja, ka ir gatava būvēt Ukrainā modero tanku rūpnīcu.

Zaharova īsi pēc tam paziņoja, ka tas būs likumīgs uzbrukumu mērķis, bet Medvedevs, kā sacīja Slaidiņš, pateica skaistāk ar primitīvu Kijivas režīma trollingu, ka šis notikums tikšot atzīmēts ar dažāda kalibra salūtu.

“Skaidrs, ka vācieši ne šodien, ne rīt šo rūpnīcu nesāks būvēt, bet vēstījums no Krievijas ir tāds, kādu to no Medvedeva arī varēja sagaidīt,” saka virsnieks.