Pededzes pamatskolas likvidācijas process beigsies 30. augustā. Pašlaik pie skolas vēl mastā plīvo Latvijas valsts karogs, zied puķes dobēs un zāle ir nopļauta. Līdz ar skolas slēgšanu pagastā būs izzudusi arī viena no kultūras un izglītības vietām. Skola šajā ēkā bija no 1938. līdz 2022. gadam. Foto: Līga Vīksna

Līga Vīksna, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Slēgts uz visiem laikiem” – tik skaudrs ieraksts tagad atrodams, ja “Google” meklētājā ieraksta Pededzes pamatskolas nosaukumu. Šī skola pašā Latvijas–Krievijas pierobežā ar Alūksnes novada domes deputātu lēmumu likvidēta, un 56 bērnu ģimenēm nācās meklēt izglītības iestādi citur.

Puse to izvēlējusies līdzās Liepnā, puse – novada centrā Alūksnē. Tagad ilgākais laiks, ko daļai skolēnu būs jāpavada autobusā, lai nokļūtu uz citu skolu, būs stunda.

Foto: Līga Vīksna

Izglītības pārvaldes dati uz 22. augustu liecina, ka 48 skolēni (1.–9. klase) atraduši sev citas skolas: Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu (20 skolēni), Alūksnes novada vidusskolu (18), Ziemeru pamatskolu (1) savā novadā, kā arī skolu Balvos (1), bet no 8 pirmsskolas grupas vecuma bērniem četri (Liepnā, Alūksnē, Ziemeros un Kolberģī).

Jāiegūst laba izglītība

Jūlijas Bogdanovas bērni Valērija un Deniss Pededzes pamatskolā absolvēja 6. un 7. klasi, bet turpinās izglītoties Alūksnes novada vidusskolas 7. un 8. klasē. “Kā būs jaunajā skolā – pašlaik nezinām, bet esmu pārliecināta, ka visas pārmaiņas notiek tikai uz labu,” optimistiski saka Jūlija. Foto: no privātā arhīva

Jūlijas Bogdanovas ģimenē abi bērni mācības turpinās Alūksnes novada vidusskolā, 7. un 8. klasē. Domājot par nākotni, ģimene jau gatavojās arī pārcelties no Pededzes dzīvot uz Alūksni – skolas slēgšana pagastā to tikai paātrināja.

“Pededzē skola bērniem bija tuvu mājām, biju droša, ka paši aizies un atnāks. Pedagogi varēja individuāli pastrādāt ar katru bērnu. Jaunās skolas telpas esmu jau apskatījusi un domāju, tur būs mūsdienīgāka mācību vide.

Noskaņoju bērnus tam, ka būs daudz jāmācās, jo jāiegūst laba izglītība. Šogad bērniem ņēmām papildu stundas angļu valodā, lai piedzītu zināšanas vidusskolas līmenim, tur jau pirms gada aizgāja strādāt angļu valodas skolotāja no Pededzes skolas,” stāsta divu bērnu mamma pededziete Jūlija Bogdanova.

Viņa nopūšoties atzīst: pēc skolas slēgšanas Pededzes pagasts paliks tukšs, nebūs arī vairs skolas rīkoto dažādo pasākumu, uz ko nāca arī iedzīvotāji.

“Nav skolas – nav pagasta dzīves,” viņa secina.

Skolotāji darbu atraduši

Skolā strādāja 16 skolotāji, no kuriem tikai pieci bija pamatdarbā, bet 11 braukāja no citām skolām. No šiem pieciem gandrīz visi atraduši darbu – divas matemātikas skolotājas Liepnā, sociālo zinību skolotāja Alūksnes novada vidusskolā, latviešu valodas skolotāja ģimnāzijā Balvos, bet sākumskolas un pirmsskolas skolotāja augusta beigās vēl bija darba meklējumos.

Skolā strādāja astoņi tehniskie darbinieki – trīs atraduši citu darbu, bet pieci iestājušies bezdarbniekos.

Pededzes skolai tuvākā pamatskola atrodas 15 kilometru attālumā Liepnā, bet pagasta teritorijā skolēni dzīvo dažādās vietās, līdz ar to kādam no dzīvesvietas līdz skolai Liepnā vai Alūksnē jāmēro arī 30 kilometru.

Salīdzinoši Alūksnes skolas no Pededzes atrodas 26 kilometru attālumā. Tiešā ceļā maršrutā Pededze–Liepna sabiedriskais transports nekursē. Šis ceļš, tāpat kā citi ceļi, kas ved uz skolēnu mājām, ir grants seguma un nav prioritāri uzturamās klases ceļi, tādēļ vietējie uztraucas, kā būs, jo pavasaros un rudeņos tos parasti klāj dubļi un “trepe”.

Garš maršruts

Liepnas skolai divas matemātikas skolotājas ir ieguvums, jo pērn matemātikas stundas notika tikai attālināti. Kopumā 1. septembrī Liepnas skolā gaida ap 90 skolēnu 1.–9. klasē.

“Tā kā pašvaldība ir apsolījusi transportu skolēnu pārvadāšanai ik dienu, pededzieši neizrāda interesi par nakšņošanu skolas internātā. Vairākas tikšanās aizvadītas, lai izplānotu maršrutus pārvadājumiem. Jāņem vērā, ka jau Liepnas pagastā ir diezgan garš maršruts, ko ik dienu mēro pašvaldības transports.

Ar septembri tas būs vēl garāks, jo vairāki vecāki, kuri līdz šim paši bērnus veda uz skolu ar savu transportu, degvielas cenas kāpuma dēļ vērsušies pašvaldībā ar iesniegumu, ka turpmāk vēlas, lai ved pagasts,” saka Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas direktore Ilona Kazimirjonoka.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis norāda – sākotnējās prognozes bija, ka Liepnā mācīsies mazāks skaits pededziešu, bet, tā kā tie ir 22 bērni, nācās rast risinājumu, kā visus pārvadāt.

Uz Alūksni skolēnus vedīs sabiedriskais transports divos maršrutos, uz Liepnu – pašvaldības ar diviem autobusiem.

“Tā kā uz skolu Liepnā jāaizved bērni arī no Mārkalnes puses, Zabalovas, kas ir pašā Krievijas pierobežā, tad daļu skolēnu vedīs Pededzes autobuss, daļu – Liepnas,” skaidro I. Berkulis.

Alūksnes novada domes jūlija sēdē piešķirti 50 808 eiro jauna autobusa ar 18 pasažieru vietām iegādei Liepnas pagasta pārvaldei.

Stunda jābrauc autobusā

Lai pededzieši varētu izbraukāt uz skolu Alūk­snē, pārkārtoti divi sabiedriskā transporta maršruti. Alūksne–Jaseņici–Putrovka autobuss Putrovkā skolēnus uzņems jau pulksten 7.15. Stundu sākums vidusskolā ir pulksten 8.30. Otra mar­šruta autobuss kursēs caur Mārkalni uz Pededzi, tālāk uz Alūksni, un Pededzē piestās pulksten 7.15, bet Alūksnē bērnus izlaidīs 8.15.

“Lai bērniem būtu drošāk, turpmāk lauku bērnus pie pilsētas skolām autobusu pieturā sagaidīs skolas pārstāvis un arī pavadīs, braucot mājās. Domāju, ka maršrutus izdevies izkārtot labi un stunda, kas tālāk dzīvojošajiem jāpavada autobusā, nav pārspīlēti ilgs laiks.

Piemēram, Veclaicenes pagasta Kornetu bērniem jau tagad pieturā jābūt vēl agrāk,” saka I. Berkulis. Pašvaldība vēl rosinās Autotransporta direkcijā izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutā Alūksne–Beja–Liepna, lai tas iebrauktu arī Mārkalnē pēc skolēniem.

Skolas ēka paliks tukša

Ko darīt ar tukšo un lielo Pededzes pamatskolas ēku, pašvaldībā ieceru nav. Ar 1. septembri ēka un piegulošā teritorija pāries Pededzes pagasta pārvaldei, kas to apsaimniekos. “Neviens nav izrādījis interesi par šo ēku, bet pašvaldība ir atvērta piedāvājumiem.

Ziemā ēku neapkurināsim, tas nebūtu saimnieciski. Pededzes skolas inventārs nodots citām pašvaldības iestādēm – primāri Liepnas un Alūksnes skolām, kur tagad mācīsies pededzieši,” norāda izpilddirektors.

Zemi rezultāti pārbaudes darbos

Pededzes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumā 2021. gada decembrī norādīts:

* skolas audzēkņu rezultāti valsts pārbaudes darbos pēdējos gados bijuši zemāki nekā kopumā valstī;

* daļai skolēnu trūkst ģimenes atbalsta regulāram ikdienas mācību darbam;

* 87% ģimeņu dzimtā ir krievu valoda un valsts valodā runā tikai skolā.

Slēdza un slēgs vēl

* Pēdējos septiņos gados Alūksnes novadā slēgtas sešas skolas: Pededzes pamatskola, Jaunlaicenes sākumskola, Liepnas internātpamatskola, Ilzenes pamatskola, Mālupes pamatskola, Mārkalnes pamatskola.

* Vēl iepriekš slēgtas skolas arī Veclaicenes, Zeltiņu, Annas pagastos.

* 2023. gadā plānots slēgt arī Jaunannas, Malienas un Bejas pamatskolas, reorganizēt Strautiņu pamatskolu.