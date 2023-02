Šmits par palīdzību un ekonomiku. “Latvija ziedo lielas kravas ar olām, bet ukraiņi par pazeminātu cenu citas pārdod Latvijai” Ieteikt







Eiropas Savienības lauksaimnieki sākuši ciest zaudējumus, jo no Ukrainas nekontrolēti Eiropā tiek ievests liels graudu daudzums. Šo debati uzturēja nozares komisārs, runājot vairāk par robežvalsti ar Ukrainu, tas ir, par Poliju, lai gan pārsvarā ukraiņu graudi joprojām tiek vesti uz Āfriku un Tuvajiem austrumiem. Šādu komentāru TV24 raidījumam “Globuss” sniedza Didzis Šmits, zemkopības ministrs (AS). “Latvijas gadījumā tie nav graudi, vairāk tās ir olas un no olām ražotie produkti, nedaudz siers un vistas.”

Diskusija Eiropā vairāk bija par to, ka Ukrainas graudu īpatsvars pasaulē ir ļoti liels, taču par Ukrainas graudu eksporta stabilitāti kara laikā mēs nevaram runāt pat Eiropas kontekstā – blakņu gan nav tik daudz, lai runātu par stabilitāti pārtikas tirgum kopumā. Visu interesēs ir, lai karš beidzas pēc iespējas ātrāk un ar Ukrainas uzvaru, lai situācija stabilizētos. Tā skaidro ministrs.

“Eiropas pamatdoma bija palīdzēt nogādāt Ukrainas graudus trešajām pasaules valstīm – tas bija vadmotīvs. Taču tas nedrīkstētu sagraut ES kopējo tirgu, tāpēc tā ir dilemma, ko un cik palīdzēt. Piemēram, Latvijas gadījumā “Balticovo” sūtīja ziedojumos lielas kravas ar olām, tajā pašā laikā kāds liels Ukrainas ražotājs par pazeminātu cenu pārdod olas Latvijai. Tas parāda, cik jautājums ir neviennozīmīgs.”

Zemkopības ministrs gan saka, ka lielus trauksmes zvanus zvanīt nevajag, ka mums būtu milzīgas problēmas, bet vajadzētu būt skaidrībai, cik ilgi tas varētu vilkties.

