"Šobrīd tā ir vistiešākā cilvēku apzagšana. Domāju, ka prezidents atradīs veidu, kā iedot pa nagiem "Sadales tīklam"." Dienas saruna ar Ilgu Kreitusi







Sabiedrībā un politikā aktuāli notiekumi un saistībā ar tiem izrietošie jautājumi. TV24 raidījumā “Dienas personība” saruna ar politoloģi, Rīgas Stradiņa universitātes profesori Ilgu Kreitusi.

Velta Puriņa: Sabiedrība tāpat kā politiķi dzīvo jaunās valdības veidošanā. Evika Siliņa jau ir izteikusies, ka sāks no “baltas lapas”.

Ilga Kreituse: Nu, kāda balta lapa. Bija pat tāda karikatūra, kur Siliņa ar dzēšgumiju bērnu zīmējumus dzēš ārā, lai iegūtu baltu lapu, bet arī ar dzēšgumiju, kad strādā, uz lapas paliek pēdas. Kāda balta lapa var būt, ja ir jau iestrādātas nodokļu izmaiņas Ašeradena kunga vadībā, par kurām neviens nesaka, ka tās neturpināsies tālāk. Tas ir pirmais.

Otrais, visvairāk aprakstītā lapa ir ar burtiem, kas veido vārdu “Kariņš”, jo tie pieci punkti, ko viņš bija uzrakstījis vai viņam kāds uzrakstījis, Siliņas kundze nav paziņojusi, ka viņa darīs kaut ko citu.

Saprotiet, tas tā mazliet atgādina… Es gribētu salīdzināt ar ģimenes dzīvi – pēc šķiršanās vīrs ar sievu ir sagājis kopā un saka, ka tagad dzīvosim no “baltas lapas” – vai tāpēc ir pazuduši tie iemesli, kāpēc vīrs ar sievu ir šķīries? Šeit ir tieši tas pats. Tāpēc runāšana par “baltu lapu” ir tāds poētisks izteikums no “Menueta” dziesmas, bet ne reālā situācija politikā šodien Latvijā.

Kā varam raudzīties uz šo šķietamo stīvēšanos, ilgo pārdomu imitāciju? Cik tad partijas veidos koalīciju? Siliņas kundze nu ir pateikusi, ka būs četras.

Viņa to var teikt un var neteikt. Viņas vietā es nebūtu tik pārliecināta, ka būs četras. Vēl jau viņa pati nav premjere, viņa ir tikai kandidāte un mēs zinām, ka Latvijā mēdz būt visādi gadījumi. Atcerieties, Vējoņa kunga laikā četri cilvēki gāja uz to, lai kļūtu par premjeru. Es gan nesaku, ka Siliņas kundze dara kaut ko nepareizi vai kā, pasarg’ Dievs.

Vispirms es gribētu teikt vienu lietu. Mani visu laiku tracina šis teiciens par tām galda kājām. Es gribētu teikt tā, vai tie, kas kaut mazlietiņ atskatās atpakaļ mēbeļu vēsturē, vai viņi zina, kurš ir visstabilākais galds?

Apaļais?

Apaļais uz vienas pamatīgas galda kājas. Galda stabilitāti nenosaka kāju skaits, bet gan kāju garums. Ja kājas ir dažāda garuma, galds ne tikai švankojas, bet arī var apgāzties. Tāpēc šeit šī runāšana par kājām un partiju skaitu…

Bet es domāju, ka nav apspēlēta vēl viena variācija. Es tā klausos: “Vai nu Nacionāļi, vai nu Progresīvie”. Tie ir galējie punkti. Bet kāpēc neviens neapspēlē variāciju, ka var iztikt bez viņiem abiem diviem? Ja, pieņemsim, “Zaļo un Zemnieku savienība” beidzot atrod kopsaucēju ar saviem bijušajiem, te nu gan ir tas sievas-vīra šķiršanās jautājums, tad trīs partijas var izveidot koalīciju. Bet nav obligāti jābūt Nacionāļiem vai Progresīvajiem. Zemnieki, “Apvienotais saraksts” un “Jaunā Vienotība”. Kāpēc ir obligāti jābūt kādam no šiem galējiem punktiem?

Te ir tā lieta ar “Progresīvajiem”. Tas ir tas karstais kartupelis, kurš uz šķīvja ir jādabū, bet tas ir tik karsts, ka nomizot nevar. Kāpēc es ne velti vienmēr pieminu Rīgas domes situāciju. Jo “Progresīvie” praktiski zaudēja Rīgas domi. Tā bija pirmā vieta, kur viņiem varēja dot kaut kādu lielāku priekšrocību, šinī gadījumā tā ir zaudēta – “Jaunā Vienotība” ir uzvarējusi.

Lai gan redzot, kā darbojas “Progresīvie”, es domāju, ka jāatceras, ka politikā draugu nav. Politikā ir tikai intereses. Un ne vienmēr šie solījumi tiek pildīti. Tas gan nenesīs mieru, bet var iztikt arī bez viņiem, jo viņu uzvedība… viņi vēl nav nobrieduši normālai, kārtīgai politiskai saspēlei un izteikumiem.

Lai gan, skatoties arī uz “Zaļo un Zemnieku savienību” un “Jauno Vienotību”, man gribas pasmaidīt: “Izstrādās koalīcijas līgumu, kurā parakstīs, ka tiks novērsta Lemberga ietekme”. Nu, kā to var novērsts? Viens telefona zvans, viena satikšanās, viena saruna, skatoties basketbola maču, un jautājums ir atrisināts. Beidziet te cilvēkus muļķot un stāstīt, ka ar līgumu to novērsīsiet.

Runājot par “Nacionālo apvienību”, pēc pēdējām publikācijām medijos var secināt, ka “Nacionālā apvienība” var teikt ko grib, solīt ko grib. Ar viņiem jau tiek komunicēts kā ar atstumtajiem.

Daļēji, jā. Bet Nacionāļiem tā nav pirmā reize. Un nav pirmā reize, kad tā no šīs bārenītes lomas ir izgājusi ārā un atkal nonākusi valdībā. Šoreiz Nacionāļiem ir izdevīga šī pozīcija, jo pierādījies tas, par ko mēs šeit raidījumā runājām. Jautājums par latviešu valodas eksāmenu. Mans uzskats līdz šim brīdim joprojām ir tāds, ka nevar šādā veidā kā rīkojas, pieņemt likumu, sākt likumu iedarbināt, pēc tam izmainīt kārtību, kā tas tiks iedarbināts, atkal vilkt garumā…

Šeit Nacionāļu nostāja ir ļoti korekta un pareiza. Ja likums ir, tad tas ir jāpilda. Ja likumu nevar izpildīt, tad tas ir jāmaina, nevis jāstiepj garumā un jāveido visādas blakus pozīcijas. Tas atkal rada nestabilitāti. Tas nebūtu neveicina sabiedrības integrāciju. Manuprāt, Nacionāļiem šī nostāja ir ļoti pareiza un ļoti valstiska. Un tas ir arī tas, kas viņiem neļauj zaudēt šos punktus vēlētāju acīs.

Bet, reāli skatoties, ir sajūta, ka būs savādāk.

ZZS būs valdība, tas ir skaidrs, jo tur laikam tā noruna ir bijusi ļoti strikta. “Jaunā Vienotība” būs valdībā, par to mēs nešaubāmies. “Apvienotajam sarakstam” es gribētu teikt, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums, iekavās lieku vārdu “Smiltēns”. Es domāju, ka šobrīd Smiltēna kungs ir visvairāk satraucies un viņš visvairāk nezina, uz kuru pusi skriet un skatīties. Aglonā jau soļo pirmais aiz krusta un garīdzniecība tikai aiz viņa.

Vai Zemnieki tik vienkārši atstās un jautājums, ko atstās “Apvienotajam sarakstam”, ja viņi ieies valdībā. Mēs, starp citu, aizmirstam – it kā nerunā par portfeļiem, bet, mīļie cilvēki, ja nerunājat par portfeļiem, kā jūs varat runāt par prioritātēm, kuras darīs viena vai otra partija? Jo partijai ir jāzina, kurā sfērā tā strādās un ko viņa tur uzturēs budžeta gatavošanas kārtībā. Tā kā šīs sarunas noteikti iet. Un to, ka Didzim Šmitam ir jāaiziet no zemkopības ministra amata, to nosaka loģika pēc partiju izkārtojuma un “Zaļo un Zemnieku savienības” ienākšanas valdībā.

Un es domāju, ka ir jābūt arī citām izmaiņām. Jo ne velti “Jaunā Vienotība” jau pirms laika aci uzlika uz VARAM ministriju. Tā kā iekšējās izmaiņas noteikti būs. Vienīgi tas, ka šobrīd vajadzētu laicīgāk pateikt – kuram un ko. Nevar saprast, kas trīs mēnešus ir runāts. Šie trīs mēneši ir uz Kariņa sirdsapziņas. Tagad tam visam vajadzētu beigties. Un, ja Siliņas kundze grib parādīt sevi kā īstu sievu, kas var valdīt to māju, tad viņai šonedēļ vajadzētu paziņot ar ko viņa tālāk turpina darbu un aizmirst par galda stabilitāti no kāju skaita.

Skatītāji jautā, kas īsti notiek ar Imigrācijas likumu? Ir parādījušies jauni grozījumi…

Es domāju, ka vispārībā šo jautājumu izstrādājot un pieņemot šo likumu, netika veikts pamatdarbs, kas bija jāveic, kur bija strikti jāpasaka, gan jāapseko cilvēku skaits, gan jāapseko jau zināmais un jānosaka – šai kategorijai būs tā un tā un šai kategorijai būs sekojoši. Loģiski bija jānosaka vecuma grupas, bija jābūt stingri noteiktai kārtībai un tad tas pārietu normālā secībā un normālā risinājumā.

Mēs redzam, ka nekādi ārkārtēji protesti no tiem, kam jāpilda jautājumā par skolu pāriešanu uz valsts valodu, nenotiek. Neveiksme ir tajā, ka mēs paši neesam sagatavojuši pedagogus, kas to var darīt. Šeit ir valsts neizdarība. Un cilvēki pieņem šo situāciju, jo neviens vairs īpaši nediskutē par to.

Es domāju, ka šeit galvenā nelaime ir tā, ka līdz galam nav izstrādāts mehānisms, kā realizēt šo pāreju un šos noteikumus par uzturēšanās atļauju izsniegšanu.

Līdzīgu situāciju var attiecināt arī uz Regulatora noteiktajiem “Sadales tīkla” tarifiem. Tie arī izsaukuši Valsts prezidenta sašutumu un izbrīnu par to, kam mums tāds kantoris ir vajadzīgs. Bet šī kantora būšanu katrā Eiropas Savienības dalībvalstī nosaka Eiropas regulas.

Šinī gadījumā nav jautājums, vai kantoris ir vajadzīgs. Kantoris var būt, bet šeit nav jautājums par to. Jautājums ir par to, ko šis kantoris dara un kādu sociālo labumu kantoris iesūc sevī.

Izdzirdot, kādas tur ir algas, un kāda ir atbilde pretī: “Likums to atļauj!”, tad, mīļie deputāti, nevis izraisiet sašutumu par to, ka viņi tā dara, bet apsēdieties, izmainiet likumu un noregulējiet, ko viņi drīkst un ko nedrīkst darīt. Jo šobrīd tā ir vistiešākā cilvēku apzagšana.

Šoreiz man šķita, ka “Sadales tīkls” izgāja uz tādu principu – solījām paaugstināt par 500%, bet labi, paaugstināsim tikai par 200%. Es tos skaitļus nosaucu tā nosacīti. Bet vai tas 200 ir pamatots, to neviens vairs nepārbaudīja, cerēja, ka tas tā izies cauri.

Es domāju, ka prezidents atradīs veidu, kā iedot pa nagiem “Sadales tīklam” pēc šiem izteikumiem un lielās uzpūtības un pašpārliecinātības, ar kādu viņi iziet pie cilvēkiem. Arī Ozolas kundzei un Regulatoram ievilkt elpu un padomāt, kad viņa runā ar cilvēkiem, runā par algām, runā par naudām, sakot, kas tad tas ir – 5 eiro. Kādam tas ir nieks, bet citam tā ir dienas iztika.

Visu sarunu ar Ilgu Kreitusi skaties video!