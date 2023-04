Soctīkli neizpratnē – drīkst vai nedrīkst medicīnas personāls sistēmas pudelē durt adatu?

Šorīt sociālajā vietnē Twitter uzvirmojusi plaša diskusija par to, vai drīkst, vai nedrīkst medicīnas personāls, liekot pacientam sistēmu, sistēmas pudelē iedurt adatu. Kā rāda komentāri, pieredzes cilvēkiem ir dažādas, tāpat arī – atbilde uz jautājumu nav viennozīmīga.

Pacient, zini ka šis ir ļoti liels 🚩 Adatas nedrīkst durt sistēmas pudelē. Asinsrite ir sterila, istabas gaiss nē, caur šo adatu istabas gaiss un mikroorganismi nonāk pudelē un var nonākt asinsritē. Ja to redzi ziņo nodaļas, slimnīcas virsmāsai, veselības inspekcijai u.c. pic.twitter.com/HBZb4ftsVL

Visām pudelēm dibena daļā ir silikona membrāna un caur to droši drīkst un vajadzības gadījumā var ievadīt pudelē medikamentus.

Slimnīca to vēlas zināt, lai varētu uzlabot pacientu drošību un to nekad nepieļaut.

— Madara Blumberga (@bergblumba) April 4, 2023