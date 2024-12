Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā, 2024.gada decembrī. Foto: Lita Millere/LETA

Šodien Latvijā iestāsies astronomiskā ziema. Kādi laikapstākļi būs sestdien – gada īsākajā dienā? Ieteikt







Pirmā Ziemassvētku brīvdienu diena Latvijā gaidāma ziemai netipiski silta un vējaina, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Reklāma Reklāma

Dienā debesis aizklās mākoņi, tomēr līdz priekšpusdienai valsts austrumos debesis vēl skaidrosies. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, bet vakarā austrumu rajonos būs arī slapjš sniegs.

Izplatīts brīdinājums, ka pūtīs mēreni stiprs dienvidrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē (m/s), bet piekrastē vējš būs stiprāks un brāzmās pastiprināsies līdz 20-23 m/s.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz ziemai netipiskajiem +1, +6 grādiem.

Rīgā dienā no rīta debesis skaidrosies, bet vēlāk tās aizklās mākoņi un vakarā gaidāms lietus. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu 15-16 m/s.

Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs +3, +4 grādi.

⚠️Rītdien, 21. decembrī, dienas vidū piekrastes rajonos dienvidrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-23 m/s. ℹ️Aktuālajiem brīdinājumiem sekojiet līdzi: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/445N4yfjM7 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 20, 2024

Šodien būs gada īsākā diena un iestāsies astronomiskā ziema

Šodien Latvijā iestāsies astronomiskā ziema.

Ziemas saulgrieži ir laiks, kad Zemes ziemeļu puslodē iestājas astronomiskā ziema.

Kā liecina internetā pieejamā informācija, Latvijā ziemas saulgrieži būs šodien plkst.11.20.

Šodien būs gada īsākā diena. Saule Rīgā lēks plkst.9, bet rietēs plkst.15.43.

Dienas garums būs 6 stundas, 43 minūtes un 30 sekundes.

Pēc ziemas saulgriežiem katra diena kļūs arvien garāka, bet nakts – īsāka.

Solārā ziema jeb gada ceturksnis, kurā Zemes ziemeļu puslode saņem vismazāko Saules gaismas daudzumu, sākās 6.novembrī.

Savukārt meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās decembra sākumā, kad diennakts vidējā gaisa temperatūrai noslīdēja zem nulles.

Latvijā šajā laikā tradicionāli tiek svinēti Ziemassvētki vai bluķa vakars. Ņemot vērā, ka šis ir tumšais laiks, dziesmās tiek daudzināta gaisma.

Viena no populārākajām tradīcijām šajā laikā ir bluķa vilkšana, attīrot sētu un māju no visa sliktā un nokalpojušā, pēc tam to sadedzinot kopā ar bluķi.

Šajos svētkos liela nozīme ir mielastam. Uz galda esot jābūt deviņiem ēdieniem, tostarp zirņiem un pupām, lai nebūtu jāraud, pīrāgiem, kas nodrošina pārsteigumus, piparkūkām, kas simbolizē mīlestību, zivīm, kas simbolizē naudu u.c.

Reklāma Reklāma

Autovadītāju ievērībai! Šorīt lielākajā daļā Latvijas autoceļi apledo

Šorīt uz plkst. 6:30 apledojums lielākajā daļā Latvijas teritorijas apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 153 ziemas dienesta tehnikas vienības, tā portālu LA.LV šorīt informēja “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvji.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

• Tallinas šoseja (A1) no Zvejniekciema stacijas līdz Ainažiem;

• Vidzemes šoseja (A2) no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam, no Smiltenes pagrieziena līdz Virešiem un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei;

• Valmieras šoseja (A3) no Braslas tilta līdz Valkai;

• Daugavpils šosejas (A6) no Piekalniem līdz Aiviekstes tiltam un no Jēkabpils līdz Pāterniekiem;

• Liepājas šoseja (A9) no Mazblīdenes līdz Kalvenei;

• Rēzeknes šoseja (A12) no Varakļāniem līdz Terehovai;

• Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā garumā;

• Daugavpils apvedceļš (A14) visā garumā;

• Rēzeknes apvedceļš (A15) visā garumā;

• Tīnūži–Koknese (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Jelgavas, Bauskas un Rīgas apkārtni.

Ziemas sezonā aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem uz ceļa, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot piesardzīgu distanci. Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos Twitter un Facebook.