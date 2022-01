Levits: Sabiedrības neuzticēšanās valdībai saistīta ar padomju mantojumu Ieteikt







“Valdība un Saeima, Saeimas vairākums, ir atbildīgi par politisko situāciju valstī, bet visiem ir jāzina un jāaptver arī tas, ka valsts nevar visu regulēt un visas problēmas atrisināt.

Tā ir senā padomju domāšana, ka valsts visu nokārtos,” sacīja Valsts prezidents Egils Levits TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

Viņš norāda, ka šeit ir jautājums par to, ko vispār valsts var un ko līdz ar to mēs no valsts, respektīvi, valdības, varam prasīt.

“Šī neuzticība, protams, ļoti traucē valsts politikas īstenošanu un arī pasākumus krīzes uzlabošanai.

Tā ir ielaista problēma, tā ir saistīta daļēji ar padomju mantojumu, daļēji arī ar daudzām kļūdām, kas ir bijušas valsts politikā, arī nespēju saskatīt problēmas – ilgtermiņa problēmas un tās risināt,” prezidents uzskata.

Populisms ir ļoti būtisks kavēklis valsts attīstībai, un, pēc Levita domām, neuzticības krīze lielā mērā ir saistīta tieši ar to.