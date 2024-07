Šoferi, kas pie stūres sēžas kārtīga kunga prātā.. Tendence ir bēdīga, atzīst policija Ieteikt







Runājot par reģionālo statistiku – tur divus, trīs gadus tendence nemainās: bieži šoferi sēžas pie stūres pusotras un vairāk promiļu reibumā. Kopumā reibumā aizturēto skaits gan mazinās, tomēr lielākā aizturēto masa ir to, kas ir stiprā reibumā, atzīst Juris Jančevskis, Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks.

Samazinājums ir tieši aizturēto daļā, kuri pie stūres ir reibumā līdz 1.5 promilēm, no tā secināms, ka šoferi, kas sēdušies pie stūres pamatīgā kunga prātā, to darījuši apzināti; nedomā ne par sekām no soda politikas puses, ne par sekām, ko viņi reibumā var izraisīt uz ceļiem, rezumē Jančevskis. “Tātad lielākais darbs mums ir tieši ar šo auditoriju!” Par transportlīdzekļa vadīšanu lielā alkohola reibumā paredzēta kriminālatbildība, atgādina policijas pārstāvis.

CSDD: Letāli vai ar smagām traumām beidzas piektdaļa avāriju

Letāli vai ar smagām traumām beidzas piektdaļa ceļu satiksmes negadījumu, liecina VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) apkopotie dati. CSDD norāda, ka statistika ir skaudra – salīdzinot 2022.gada un 2023.gada vasaras sākumu, pērn strauji pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu skaits alkohola reibumā ar bojāgājušajiem un smagi cietušajiem.

Melnajā statistikā augsta vieta ir vietējiem un mazākas nozīmes ceļiem ārpus apdzīvotām vietām, kur gandrīz katrs desmitais negadījums noticis, transportlīdzekli vadot alkohola reibumā, bet letālas sekas cilvēki piedzīvo un smagi cieš 20% negadījumu. CSDD šovasar vērš uzmanību uz šo problēmu satiksmes drošības kampaņā “Pālis pie stūres nav brālis”.

“Reibums un transportlīdzekļa vadīšana ir nāvējoša kombinācija, lai cik labi pazīstams būtu ceļš. Nav nozīmes arī tam, ka jāpabrauc “tikai mazs gabaliņš pa vietējo lauku ceļu” vai braucamais ir velosipēds, vai kāds cits pārvietošanās līdzeklis – salauzt sevi un savu dzīvi var jebkur un ar jebkādu transportlīdzekli,” uzsver CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks.

Viņš atzīst, ka iereibuši vadītāji ne tikai nespēj adekvāti novērtēt situāciju uz ceļa un savlaicīgi reaģēt, bet arī mēdz būt pārgalvīgi un apdraud gan savu, gan apkārtējo drošību. “Sajūta, ka uz lauku ceļa, kur neviens neredz un satiksme nav tik intensīva, var braukt, kā ienāk prātā, ir maldinoša,” uzsver CSDD vadītājs.

Diemžēl arī šogad Jāņu laiks uz autoceļiem prasījis dzīvības: četrās dienās pārbaudīti gandrīz 24 500 autovadītāju, un, kaut arī alkohola reibumā pie stūres līgotāji bija sēdušies mazāk nekā citus gadus, bojā gājuši divi un cietuši vēl 27 cilvēki. Apreibušākais svinētājs pieķerts vēl pirms svētkiem, pašā saulgriežu vakarā vadām motociklu 3,35 promiļu reibumā.