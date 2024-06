Vācijas kanclers Olafs Šolcs Foto: AP/SCANPIX/LETA

Vācijas kanclers Olafs Šolcs ceturtdien paziņojis, ka noziedzniekus, kas izdarījuši smagus noziegumus, vajadzētu deportēt pat tad, ja viņi nāk no Sīrijas vai Afganistānas. Kanclers ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tam, kad Manheimā patvēruma meklētājs no Afganistānas sadūra policistu, kurš no gūtajiem ievainojumiem mira.

Šolcs uzsvēra, ka teroraktu slavināšana vai cildināšana ir “pretrunā ar visām mūsu vērtībām”, un turpmāk par to varētu sodīt ar deportāciju.

“Ļaujiet man izteikties skaidri – manī raisa sašutumu tas, ka kāds, kurš lūdzis patvērumu šeit, mūsu valstī, izdara vissmagākos noziegumus,” parlamentā sacīja kanclers. “Šādi likumpārkāpēji ir jādeportē, pat ja viņi ir no Sīrijas vai Afganistānas,” paziņoja Šolcs.

Deportācijas uz Afganistānu no Vācijas tika pilnībā pārtrauktas 2021.gadā, kad Afganistānā varu sagrāba talibi. Vācija arī nedeportē cilvēkus uz Sīriju, jo šī valsts netiek uzskatīta par drošu ilgstošā pilsoņkara dēļ.

Debates par deportēšanas atsākšanu uz Afganistānu atsākušās pēc uzbrukuma Manheimā, kur afgāņu patvēruma meklētājs nogalināja policistu un vēl piecus cilvēkus ievainoja.

Aizdomās par Manheimas uzbrukumu tiek turēts Sulaimans Atae, kas Vācijā ieradās 2013.gada martā kā bēglis, vēsta mediji. Atae valstī ieradās kopā ar brāli 14 gadu vecumā, un sākotnēji viņam tika atteikts patvērums, bet viņš netika deportēts vecuma dēļ, ziņo laikraksts “Bild”.

Pēc tam Atae mācījās Vācijā skolā un 2019.gadā apprecējās ar turku izcelsmes vācieti, ar kuru viņam ir divi bērni, ziņoja žurnāls “Der Spiegel”. Varasiestādes Atae neuzskatīja par bīstamu, un kaimiņiem dzīvesvietā Hēpenheimā nešķita, ka viņš būtu ekstrēmists, vēsta mediji.

Vācijas Iekšlietu ministrija pēc uzbrukuma Manheimā paziņoja, ka apsver iespēju atsākt deportācijas uz Afganistānu.

Šolcs Bundestāgā arī sacīja, ka teroristisku nodarījumu slavināšana ir “pliķis sejā upuriem, viņu ģimenēm un mūsu demokrātiskajai iekārtai”. Viņš sacīja, ka deportācijas noteikumi tiks pastiprināti, lai terorisma attaisnošanu varētu uzskatīt par pamatu deportācijai.

Pagājušajā gadā Vācijā bija vērojams straujš nelegālās imigrācijas pieaugums, un lielākā patvēruma meklētāju grupa – vairāk nekā 30% – bija no Sīrijas. Otrajā vietā bija Turcija, kam sekoja Afganistāna.