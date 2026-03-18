“Klients bija neapmierināts, jo jūra bija par zilu” – sieviete, kura strādā uz jahtām, atklāj bagātnieku dīvainākās kaprīzes 1
Ar ko ikdienā nodarbojas tie cilvēki, kuriem nauda nav problēma? Jauniete Sāra sociālo tīklu platformā “TikTok” atklājusi gan to, kā viņai izdevies pilnībā atteikties no izdevumiem par īri un ceļot pa pasauli, netērējot savu naudu, gan dīvainākos bagātnieku ieradumus.
Pēc viņas teiktā, viss mainījās, kad viņa tika pieņemta darbā uz luksusa jahtas. Sāra, kurai karjeras sākumā bija 24 gadi, skaidroja, ka dzīvošanu, ēdināšanu, lidojumus un pat ikdienas izdevumus pilnībā sedz darba devējs. Rezultātā visa alga paliek viņas rīcībā. Par savu neparasto darbu meitene stāstīja vienā no saviem “TikTok” video.
Pēc viņas teiktā, divu gadu laikā viņa nav iztērējusi ne centu par mājokli. Tas ļāvis ne tikai ceļot, bet arī uzkrāt ievērojamu summu.
Viņa atzina, ka jau pirmajā sezonā spējusi sakrāt naudu pirmajai iemaksai par dzīvokli. Tikmēr viņas draugiem, kuri strādā biroja darbus, tas aizņem vairākus gadus.
“Dzīvošana, trīs ēdienreizes dienā, higiēnas preces, ceļš uz jahtu un atpakaļ – divu gadu laikā es netērēju neko par dzīvošanu. Jau pirmajā pilnajā sezonā sakrāju pietiekami, lai iemaksātu dzīvokļa “depozītu”. Man bija 24 gadi. Mani draugi, kas strādā no deviņiem līdz pieciem, joprojām krāj. Es to nesaku, lai lielītos – es pati nespēju noticēt, ka tā ir realitāte,” viņa raksta.
Sāra norādīja, ka jahtu industrijā var iekļūt arī bez īpašas kvalifikācijas. Iesācēji bieži atrod darbu caur specializētām aģentūrām, un galvenā prasība ir gatavība intensīvam darbam.