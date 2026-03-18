Foto: Ekrānuzņēmums no “TikTok”/sarahmonaco99

“Klients bija neapmierināts, jo jūra bija par zilu” – sieviete, kura strādā uz jahtām, atklāj bagātnieku dīvainākās kaprīzes 1

kokteilis.lv
10:30, 18. marts 2026
Kokteilis Dzīvo

Ar ko ikdienā nodarbojas tie cilvēki, kuriem nauda nav problēma? Jauniete Sāra sociālo tīklu platformā “TikTok” atklājusi gan to, kā viņai izdevies pilnībā atteikties no izdevumiem par īri un ceļot pa pasauli, netērējot savu naudu, gan dīvainākos bagātnieku ieradumus.

Krimināls
VIDEO. “Lūdzu, lūdzu, nezvaniet policijai!” Latvieši saviem spēkiem Rīgā aiztur indieti, kurš izmanto 14 gadus jaunu meiteni 135
Tiek ziņots par sprādzienu – vien dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas un Igaunijas
RAKSTA REDAKTORS
“Sajūta, ka banka izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina!” Paula nepatīkami pārsteigta par “mistisku” “Swedbank” pakalpojumu 89
Lasīt citas ziņas

Pēc viņas teiktā, viss mainījās, kad viņa tika pieņemta darbā uz luksusa jahtas. Sāra, kurai karjeras sākumā bija 24 gadi, skaidroja, ka dzīvošanu, ēdināšanu, lidojumus un pat ikdienas izdevumus pilnībā sedz darba devējs. Rezultātā visa alga paliek viņas rīcībā. Par savu neparasto darbu meitene stāstīja vienā no saviem “TikTok” video.

Pēc viņas teiktā, divu gadu laikā viņa nav iztērējusi ne centu par mājokli. Tas ļāvis ne tikai ceļot, bet arī uzkrāt ievērojamu summu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Vai tiešām mums jādomā algoritmi dunduku vietā?” Cilvēki spļauj zilas ugunis pār valsts centieniem mainīt deklarēšanās sistēmu Latvijā
Situācija saasinās: ASV ar aviobumbām mēģina atbloķēt kritiski svarīgo Hormuza šaurumu
Viedoklis
No Normunda Rutuļa būtu jāmācās arī politiķiem un daudziem citiem ļaudīm – viedoklis par “karsto” tēmu

Viņa atzina, ka jau pirmajā sezonā spējusi sakrāt naudu pirmajai iemaksai par dzīvokli. Tikmēr viņas draugiem, kuri strādā biroja darbus, tas aizņem vairākus gadus.

“Dzīvošana, trīs ēdienreizes dienā, higiēnas preces, ceļš uz jahtu un atpakaļ – divu gadu laikā es netērēju neko par dzīvošanu. Jau pirmajā pilnajā sezonā sakrāju pietiekami, lai iemaksātu dzīvokļa “depozītu”. Man bija 24 gadi. Mani draugi, kas strādā no deviņiem līdz pieciem, joprojām krāj. Es to nesaku, lai lielītos – es pati nespēju noticēt, ka tā ir realitāte,” viņa raksta.

Sāra norādīja, ka jahtu industrijā var iekļūt arī bez īpašas kvalifikācijas. Iesācēji bieži atrod darbu caur specializētām aģentūrām, un galvenā prasība ir gatavība intensīvam darbam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Laimests, kas mainīja teju visu dzīvi: vīrietis, kurš laimēja 2,2 miljonus eiro, atklāj, kā mainījusies viņa ikdiena
10 unikāli veidi, kā cilvēki kļuvuši pasakaini bagāti
Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.