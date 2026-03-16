FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”

“Maigi izsakoties, neadekvāti” – mūziķim Horenam ir ko teikt par Normundu Rutuli 35

kokteilis.lv
18:02, 16. marts 2026
Kokteilis Dzīvo

Vakar ļoti strauji sociālajos tīklos izplatījās video, kurā redzams, ka dziedātājs Normunds Rutulis alkohola reibumā sēdies pie stūres un izraisījis ceļu satiksmes negadījumu. Nu sociālo mediju platformā “Facebook” notiekošo komentējis arī mūziķis Horens Stalbe.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Horens raksta: “”Kurš bez vainas, lai met akmeni pirmais” …es neattaisnoju braukšanu dzērumā, bet lielas sabiedrības daļas reakcija uz viņa pārkāpumu ir maigi izsakoties neadekvāta…par šādiem izteikumiem lielu daļu “rējēju” vajadzētu pašus saukt pie atbildības! Peace and love to all…”

Prokuratūra par braukšanu reibumā cēlusi apsūdzību dziedātājam Normundam Rutulim, noskaidroja aģentūra LETA.

CITI ŠOBRĪD LASA
Neminot personas vārdu, prokuratūrā aģentūrai LETA apstiprināja, ka pirmdien kriminālvajāšanai no Valsts policijas saņemts kriminālprocess par sestdien Rīgas centrā konstatēto braukšanu dzērumā un patlaban personai celta apsūdzība.

Prokuratūra atzīmē, ka pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.

Jau ziņots, ka sestdien, 14. martā, īsi pirms pusnakts Rīgā, Lāčplēša ielā, notika automašīnu “Merceds-Benz” un “Cupra” sadursme. Negadījumā neviena persona necieta. Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis divu promiļu alkohola reibumā.

2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai probācijas uzraudzību, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.

Tēmas
Krimināls
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.