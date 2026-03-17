Tā rada nopietnu apdraudējumu sirdij un asinsvadiem: izrādās, ka nakts laikā istabas temperatūra nedrīkst pārsniegt noteiktu atzīmi 0
Gaisa temperatūra guļamistabā virs 24°C var radīt nopietnu apdraudējumu sirds un asinsvadu sistēmai, īpaši senioriem. Jauns pētījums, ko veikuši “Griffith University” pētnieki un kura rezultāti publicēti žurnālā “BMC Medicine”, liecina, ka pārāk silta temperatūra nakts laikā neļauj organismam pilnvērtīgi atjaunoties un ievērojami palielina infarkta un insulta risku.
Normālos apstākļos miega laikā sirdsdarbība palēninās, asinsspiediens pazeminās un organisms pārslēdzas atjaunošanās režīmā. Taču pārlieku siltā telpā ķermenis ir spiests cīnīties, lai sevi nedaudz atdzesētu. Notiek asinsvadu paplašināšanās, kas liek sirdij strādāt ātrāk un intensīvāk pat dziļa miega fāzē.
Pētnieki skaidro, ka šāda situācija rada pastāvīgu slodzi nervu sistēmai. Samazinās sirds ritma variabilitāte, kas ir būtisks rādītājs, kas parāda, vai organisms spēj atjaunoties pēc dienas laikā piedzīvotā stresa. Ja šī variabilitāte krītas, tas nozīmē, ka ķermenis naktī faktiski neatpūšas.
Risks pieaug ar katru grādu
Pētījumā piedalījās cilvēki vecumā virs 65 gadiem, un rezultāti atklāja skaidru saistību starp nakts temperatūru un sirds noslodzi:
24-26°C – sirds stresa risks pieaug aptuveni 1,4 reizes.
26–28°C – negatīvu izmaiņu iespējamība dubultojas.
Virs 28°C – kritiskas slodzes risks pieaug gandrīz trīskārtīgi.
Ilgtermiņā šāda regulāra nakts pārslodze var veicināt artēriju stīvumu, paaugstinātu asinsspiedienu un palielināt trombu veidošanās risku.
Zinātnieki uzsver, ka Pasaules Veselības organizācija pašlaik rekomendē uzturēt iekštelpu dienas temperatūru zem 26°C, taču konkrēti ieteikumi par optimālo nakts temperatūru joprojām nav skaidri noteikti. Tikmēr klimata pārmaiņu dēļ pieaug tropiski karsto nakšu skaits, un tas var kļūt par būtisku veselības apdraudējumu nākotnē.
Speciālisti iesaka īpašu uzmanību pievērst guļamistabas ventilācijai, gaisa cirkulācijai un, ja iespējams, izmantot dzesēšanas risinājumus, lai nakts laikā nodrošinātu organismam iespēju patiesi atpūsties.