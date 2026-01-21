Kaspars Kambala publiski paņirgājas par šovmeņiem Edgaru Bāliņu un Jāni Krīvēnu 0

18:35, 21. janvāris 2026
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kaspars Kambala uzņēmies iniciatīvu uzlabot mikroklimatu mājās. Viņš sarīkoja kopīgu maltīti kādā Vecrīgas restorānā, līdzi aicinot sievu Olgu un viņas meitu Lukēriju. Šis vakars kļuva par platformu atklātībai, kurā tika skarti ne vien šī gada mērķi, bet arī Lukērijas muzikālais potenciāls, kam, pēc vecāku domām, pienācis laiks izskanēt publiski.

Sarunu gaitā neizbēgami izgaismojās Kambalu savstarpējo attiecību šķautnes – temats, kas viņu savienībā allaž bijis emocionāli lādēts. Kaut arī Olga izvairās no savu privāto nodomu publiskošanas, viņa definēja vienu nemainīgu prioritāti: “Mans mērķis ir dzīvot mierā un mīlestībā – es jau visu laiku to stāstu, ka es gribu.”

Kaspars gan norādīja uz zināmu pretrunu, skaidrojot, ka šādas ilgas sieva parasti uztic viņam privāti, nevis pauž auditorijai. Viņaprāt, skatītājiem varētu šķist, ka pāra ikdienu veido vienīgi strīdi un vēlme pārtraukt laulību: “Raidījumā mēs parasti stāstām cilvēkiem – man liekas, viņiem ir tāds priekšstats, ka mēs viens otru gribam nogalināt un izšķirties un tā tālāk.”

Kameras priekšā Olga tomēr oponēja vīram, uzsverot, ka patiesas vēlmes šķirties viņiem nav. Viņa apliecināja gatavību pilnveidoties un ieguldīt darbu attiecību glābšanā, lai gan ar krietnu devu pašironijas piebilda, ka konkrētu brīdi šīm pārmaiņām vēl nevar solīt.

Runājot par uz Lukērijas nākotni, Kaspars atgādināja par jaunietes starptautisko pieredzi modelēšanā, kas gūta Beirūtā un citās metropolēs. Viņš saskata meitā potenciālu kļūt par mentori citiem, uz ko Lukērija reaģēja piesardzīgi, pieļaujot iespēju sākumā vadīt nodarbības iesācējām.

Olga tikmēr uzsvēra citu meitas šķautni – vokālo talantu. Māte atklāja, ka apkārtējie bieži interesējas, kādēļ talantīgā jauniete vēl nav pieteikusi dalību “Supernovas” konkursā. Arī Kaspars šajā jautājumā bija atbalstošs, nepalaižot garām izdevību pasmieties par pašmāju šovbiznesa zvaigznēm: “Es uzreiz varu pateikt, ja šitais jampampiņš, kaut kāds, Bāliņš vai Krivenchy var dziedāt, tad Lukērija točna var dziedāt!”

Pati Lukērija gan neslēpa mulsumu un nedrošību par iespējamo kāpšanu uz lielās skatuves plašākas publikas priekšā. Vakariņu izskaņā Kaspars nāca klajā ar vēl kādu personīgu atziņu. Meditāciju rezultātā viņš nonācis pie secinājuma, ka viņa sūtība ir jaunu personību skološana. Par piemērotāko veidu rakstura un pieredzes nodošanai nākamajai paaudzei sportists uzskata tieši boksu.

