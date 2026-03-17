"Jau pēc 2 nedēļām Latvijā ievieš noteikumu, kas daudziem nepatiks!" Iedzīvotāji par izmaiņām daudzu naudasmakus
No 1. aprīļa bezdarbnieka statusu un tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu varēs saglabāt tikai tad, ja netiks gūti ienākumi, no kuriem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, paredz grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.
Iedzīvotāju viedoklis par šīm izmaiņām likumā atšķiras -daži uzskata, ka tas ir godīgi, citi nopeļ, jo naudas bezdarbniekam būs vēl mazāk.
Kā liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) publicētā informācija, līdz 2026. gada 31. martam bezdarbnieks, kurš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātais, var vienlaikus gūt ienākumus un saglabāt bezdarbnieka statusu, ja mēneša ienākumi nesasniedz minimālo algu un tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas 10% apmērā pensijai.
Savukārt no 1. aprīļa tiesības atrasties bezdarbnieka statusā un tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu būs tikai tad, ja netiek gūti ienākumi, no kuriem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šis nosacījums attiecas uz visiem nodokļu maksāšanas režīmiem, arī autoratlīdzību saņēmējiem.
Ja bezdarbnieka statusa laikā persona gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, arī kā autoratlīdzības saņēmējs, par to vienas darba dienas laikā jāinformē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), norāda VSAA.
Ja par nodarbinātību nepaziņo un zaudē bezdarbnieka statusu, bezdarbnieka pabalsta izmaksu VSAA pārtrauks, bet jau izmaksātais pabalsts par nodarbinātības periodu būs jāatmaksā valsts budžetam.
Vienlaikus no 1. aprīļa noteikti garāki īslaicīgas nodarbinātības periodi, ko skaita no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Darba ņēmējiem šāds periods varēs būt līdz 92 dienām, bet pašnodarbinātajiem – līdz trim mēnešiem.
Ja bezdarbnieks noslēdz īslaicīgu darba vai autoratlīdzības līgumu un par to ir paziņojis NVA, bezdarbnieka pabalsta izmaksa uz darba periodu tiek apturēta, pēc darba beigām pabalsta izmaksa tiek atjaunota un pagarināta par nodarbinātības periodu. Izņēmuma kārtā bezdarbnieka statuss un pabalsts saglabājas, ja ienākumi saņemti par darbu, kas veikts pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas, piemēram, saņemta autoratlīdzība par agrāk radītu darbu.
Kā vēstīts, Saeimas deputāti janvārī trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kas paredz atteikties no atsevišķa darba meklētāja statusa, lai mazinātu NVA administratīvo slogu, bet saglabāt līdzšinējos pakalpojumus un šo statusu tiesiskā izpratnē.
Ar izmaiņām atteiksies no darba meklētāja statusa piešķiršanas un regulārām vizītēm NVA – personas, kas atbilst kritērijiem, varēs pieteikties konkrētiem pakalpojumiem bez statusa.
Bezdarbnieka statuss saglabāsies tiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem.
Tiek precizēta arī iespēja bezdarbniekiem īslaicīgi strādāt līdz 60 dienām, nezaudējot statusu. Tas darīts, lai neierobežotu personām iespēju bezdarba periodā īslaicīgi uzlabot savu finanšu situāciju, veicot īstermiņa gadījuma darbus.
Ar izmaiņām noteikts neierobežot bezdarbniekiem īslaicīgas nodarbinātības iespējas ar noteiktu reižu skaitu (šobrīd divas reizes 12 mēnešu periodā), saglabājot kopējo īslaicīgas nodarbinātības periodu līdz 60 dienām bezdarba periodā darba ņēmējiem vai līdz diviem mēnešiem, ja persona gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, kas tiek skaitīts no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, ja par to paziņots NVA.
Līdz šim praksē novērotas situācijas, kad bezdarbniekam ir pagaidu darbs uz dažām dienām un, noslēdzot divus šādus darba līgumus, pat, ja likumā paredzētās 60 dienas nav pilnībā izmantotas, personai ir liegta iespēja noslēgt vēl vienu terminētu darba līgumu, saglabājot bezdarbnieka statusu.