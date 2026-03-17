“Šobrīd man ir ļoti grūts laiks!” Hosams Abu Meri baidās par savu ģimeni Beirūtā 0
Izraēla šodien veikusi gaisa triecienus trīs Beirūtas rajoniem, vēsta Libānas mediji. Beirūtā dzīvo Latvijas veselības ministra Hosama Abu Meri ģimene. Kā viņš atklājis izdevumam “Privātā Dzīve” – šis viņam ir ļoti smags laiks.
Beirūtā dzīvo veselības ministra mamma Ikrama, brāļi un māsas. “Uzbrukumi Libānai notiek jau vairāk nekā 20 gadus, bet tagad ir patiešām traki,” saka Hosams Abu Meri, kurš atzīst, ka pa naktīm neguļ, satraucoties par savas ģimenes drošību.
Ministrs atklāj: “Šoreiz ir daudz sliktāka situācija, jo bombardēšana nu jau notiek arī Beirūtā, kur dzīvo mana ģimene.”
Piecu bērnu ģimenē Hosams Abu Meri ir vecākais dēls. Beirūtā dzīvo viņa 72 gadus vecā mamma, kā arī – divas māsas un divi brāļi ar savām ģimenēm.
“Tēvs pirms diviem gadiem devās mūžībā. Esmu vecākais dēls piecu bērnu ģimenē, un šobrīd man ir ļoti grūts laiks. Baidoties par saviem tuvajiem, dzīvoju trauksmē un pa naktīm neguļu,” atklājis ministrs.
Plašāk uzziniet jaunākajā “Privātā Dzīve” izdevumā!
Libāna tika ierauta Izraēlas un ASV karā ar Irānu 2. martā, kad Teherānas atbalstītais Libānas šiītu grupējums “Hizbollah” uzbruka Izraēlai, reaģējot uz Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei nogalināšanu kara pirmajā dienā 28. februārī.
Izraēla atbildējusi ar gaisa triecieniem “Hizbollah” mērķiem Libānā, un Izraēlas karavīri iegājuši Libānas pierobežas apgabalos.
“Rītausmā tika veikta virkne uzlidojumu un artilērijas apšaude dienvidu pilsētās,” ziņoja Libānas Nacionālā ziņu aģentūra.
“Izraēlas militārās lidmašīnas veica divus uzlidojumus, kuru mērķis bija Kafātas un Haret Hreikas rajoni”, un vēl viens uzlidojums tika veikts daudzdzīvokļu ēkai Doha Aramunas rajonā, ziņoja aģentūra, piebilstot, ka triecienos ievainota kāda sieviete no Etiopijas.
Izraēla šorīt paziņoja par jauniem triecieniem Teherānai un “Hizbollah” infrastruktūrai Beirūtā.