Šķiet, mūsdienās tikai retais spēj izdzīvot bez bankas pakalpojumiem. Lielākai daļai no mums šāds dzīvesveids noteikti būtu ļoti sarežģīts, ņemot vērā to, cik daudzus bankas pakalpojumus un iespējas ikdienā izmantojam.
Kā zināms, mūsdienās arī gandrīz nekas nav bezmaksas. Arī bankas pakalpojumi. Kāda mūsu lasītāja ir “uzdūrusies” bankas pakalpojumam, kuru, iespējams, liela daļa ļaužu ir palaidusi garām.
“Ik pa laikam pamanīju, ka no mana “Swedbank” konta tiek atvilkti 1,70 eiro. Nebija laika iedziļināties, summa neliela, tāpēc pārāk nesatraucos. Taču šomēnes atkal pamanīju šo summu atvilktu un nolēmu, ka beidzot jānoskaidro, par ko to maksāju, varbūt esmu nejauši abonējusi kādu pakalpojumu.
Tiešām biju palaidusi garām. Atslēgt to īsti, cik saprotu, nav iespējams. Sanāk, ka visiem klientiem obligāti ir jāmaksā bankai katru mēnesi. Sajūta, ka banka vienkārši izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina,” ar redakciju dalās Paula.
Lai noskaidrotu, kas ir šis pakalpojums un vai tas ir obligāts, jautāju “Swedbank” Mediju attiecību vadītājam Jānim Kropam. Zemāk lasāmas viņa atbildes uz jautājumiem.
Vai šis pakalpojums ir obligāts? Ja jā, kāpēc? Ja jā, vai no tā nav iespējams atteikties?
Nē maksājumu komplekts nav obligāts, bet maksājumu komplekts ir izdevīgākais veids kā lietot bankas pakalpojumus. Klients var nepieslēgt maksājumu komplektu, bet tad jāņem vērā, ka konta uzturēšanas ikmēneša maksa ir 2 eiro. Savukārt ar pamata maksājumu komplektu (2,5 eiro mēnesī) klients nemaksā par konta uzturēšanu, saņem bez maksas debetkarti maksājumiem, veic neierobežotu skaitu maksājumu uz citām bankām bez komisijas maksas u.tml. Tāpēc arī absolūtais vairākums klientu ir izvēlējušies maksājumu komplektu, jo izmanto Swedbank ikdienas finanšu pakalpojumiem.
Kāpēc šāds pakalpojums ticis ieviests?
Kopējās tirgus tendences iezīmē pāreju uz maksājumu komplektiem. Un tādas tendences ir gan lielākoties visām bankām Latvijā, gan arī bankām ārzemēs. Tāpēc “Swedbank” jau no 2024. gada piedāvā maksājumu komplektus saviem klientiem.
Kāds no šāda pakalpojuma ir labums klientiem?
Klienti no maksājumu komplekta iegūst plašāku pakalpojumu klāstu un arī klientam vairs nav jācenšas atcerēties, kāda bija komisijas maksa pārskaitījumam uz citu banku vai kāda ir komisijas maksa par debetkarti. Šobrīd tendences ir tādas, ka klients samaksā par pakalpojumu klāstu un izmanto visu pieejamo bez atsevišķas maksas. Jo vēl maksājumu komplektā iekļautas ir arī tādas pozīcijas kā, piemēram, lētāki darījumi ar parāda vērtspapīriem Baltijas biržās, atcelta neaktīva konta uzturēšanas maksa vai ieviesti izdevīgāki norēķini ārvalstu valūtās.
Kāpēc par pakalpojumu jāmaksā tikai sākot no 26 gadu vecuma?
Par maksājumu komplektu nav jāmaksā līdz 25 gadu vecumam, jo jauniešiem, kas vēl nestrādā, tiek piemērota atlaide. Tāpat arī pilna maksa nav jāmaksā klientiem virs 65 gadu vecuma. Viņiem maksājumu komplekta maksa ir uz pusi mazāka – 1,25 eiro.