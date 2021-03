Vieni peldas Somu jūras līcī pie Helsinkiem, daži slido, citi pastaigājas, bet nolemts uz pašvaldību vēlēšanām 18. aprīlī visiem reizē neiet. Tās pārceltas uz 13. jūniju. Foto: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/REUTERS/SCANPIX/LETA

Somijas politisko aktivitāšu kalendārs ir ritmisks: katrus divus gadus notiek vai nu pašvaldību, vai parlamenta Eduskunta vēlēšanas. Somijas prezidents tiek izvēlēts tiešajās vēlēšanās katru sesto gadu.

Parlamentam jālemj par vēlēšanu pārcelšanu

Šogad kārta ir pašvaldību vēlēšanām visās 293 kontinentālās Somijas un 18 Ālandu salu pašvaldībās. Vēlēšanām bija jānotiek Vēlēšanu likuma noteiktajā kārtībā aprīļa trešajā svētdienā, tātad 18. aprīlī, tomēr Tieslietu ministrija 6. martā ziņoja, ka astoņi no deviņiem parlamentā ievēlēto partiju sekretāriem ir pieņēmuši lēmumu vēlēšanas pārcelt uz 13. jūniju.

Pret lēmumu iestājās tikai labēji konservatīvie “Īstenie somi”.

Lēmums vēl ir jāapstiprina parlamentā. Somijas prezidents Sauli Nīniste jau ir paziņojis, ka labi saprot un atbalsta lēmumu par vēlēšanu pārcelšanu, jo ir svarīgi, lai cilvēki balsojot justos brīvi un bezrūpīgi, nevis baidītos izmantot savas demokrātiskās pamattiesības, lai izvairītos no saslimšanas.

“Ja jautājuma zīmju ir tik daudz, manuprāt, ir prātīgi meklēt lielāku drošību,” prezidents saka intervijā laikrakstam “Helsingin Sanomat”.

Pasaulē jau pārceltas 75 vēlēšanas

Eiropas Padomes ieteikums ir izziņot vēlēšanu datumu vismaz pusgadu iepriekš. Koronavīrusa pandēmijas laikā pasaulē 75 vietējās vai nacionālās vēlēšanas ir tikušas pārceltas, tomēr 105 vēlēšanas notikušas paredzētajā laikā, ziņo Starptautiskais demokrātijas un vēlēšanu atbalsta institūts.

Somijā pašvaldību vēlēšanas agrāk ir tikušas pārceltas tikai divreiz: 1939. gadā Otrā pasaules kara dēļ un 2016. gadā pašvaldību vēlēšanu likuma grozījumu dēļ, kad vēlēšanas tiek noturētas pavasarī, nevis rudenī kā agrāk.

Vēlēšanas veselības drošības apsvērumu dēļ pandēmijas gadā ir tikušas pārceltas vairākās ES valstīs, tostarp Itālijā un Vācijā. Izsverot visus par un pret, somi raudzījās arī uz citām ES valstīm.

Kuras pilsoņu tiesības svarīgākas

Dalība vēlēšanās ir kritiskas konstitucionālas tiesības, kuru līdztiesīgas izmantošanas veicināšana ir Somijas Konstitūcijā ierakstīts valdības pienākums.

Tieslietu ministrijas kancelejas vadītājs Peka Timonens uzsver, ka, lai gan visas Somijas pašvaldības būtu spējušas noorganizēt vēlēšanas jau aprīlī, dalība tajās nebūtu bijusi droša.

Vēlēšanu pārcelšanas aizstāvji uzskata, ka lielāks vēlētāju skaits vairāk uzdrošināsies doties uz vēlēšanu iecirkņiem jūnijā nekā aprīlī.

Pārcelšanas pretinieki savukārt baidās, ka vasarā cilvēkiem būs apolitiskāks noskaņojums un tādēļ dalības procents, kas iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā bija 58,8%, varētu kristies. Par pašvaldību vēlēšanu pārcelšanu Tieslietu kancleram ir iesniegtas vismaz septiņas sūdzības.

Somijas Veselības un labklājības institūts “THL” iesniedza parlamenta partijām situācijas izvērtējumu: vēlēšanu dienā saslimšanas gadījumi varētu būt starp 2600 un 11 200.

“THL” atbalsta lēmumu pārcelt vēlēšanas uz vasaru arī tādēļ, ka riska grupas līdz maija vidum jau būs saņēmušas vakcīnu. Atgādināsim, ka no 8. marta Somijā sākās reģionālajiem apstākļiem adaptēta mājsēde un ka šobrīd ir 700–800 saslimšanas gadījumu dienā.

No vienas puses, svaru kausos ir individuālās tiesības un brīvības, no otras puses – līdztiesība un vienlīdzība. Viens no svarīgākajiem jautājumiem – kā nodrošināt iespēju piedalīties vēlēšanās personām, kurām ir noteikta karantīna vai kuras atrodas izolācijā.

Tāda iespēja vēlēt šobrīd praktiski nav iespējama, jo karantīnā esošs cilvēks nedrīkst iet iekšā vēlēšanu iecirknī un nedrīkst arī pieprasīt iespēju vēlēt mājās.

Jūnija vēlēšanām tiek plānota iespēja nobalsot no automašīnas – šāds risinājums gan tika daudzās pašvaldībās izskatīts, gatavojoties vēlēšanām aprīlī.

Pagarinās iepriekšējo balsošanu

Izmaiņas notiks arī iepriekšējās balsošanas kārtībā: iespēja nobalsot iepriekš tiks pagarināta līdz divām nedēļām parastās nedēļas vietā, lai veicinātu iespēju balsot droši.

Vēlētājus lūdz izmantot sejautus vēlēšanu iecirkņos, bet maskas trūkums nevar būt par iemeslu nepielaišanai vēlēt.

Vēlēšanu iecirkņos tiks piedāvāti sej­auti, bet no tiem drīkstēs arī atteikties, jo dalība vēlēšanās tiek uzskatīta par svarīgām pamattiesībām, kuras sejauta trūkums nedrīkst ierobežot, Somijas nacionālajam ziņu dienestam “YLE” skaidro Tieslietu ministrijas vēlēšanu nodaļas vadītājs Arto Jēskeleinens.

Viņš stāsta arī, ka vēlēšanu iecirkņu darbinieki būs vakcinēti tikai tādā gadījumā, ja būs pienākusi viņu rinda. Šobrīd Somijā ir vakcinēti sociālās un veselības nozares darbinieki, par 70 gadiem vecākas personas, kā arī riska grupās esošie. Savukārt vēlēšanu darbinieki, kuri dosies pie vēlētājiem uz mājām, varēs saņemt vakcīnas laikus pirms iepriekšējās balsošanas uzsākšanas.

Daudzām partijām tagad nāksies pārplānot pašvaldību vēlēšanu kampaņas.

Pirms jūnija vēlēšanām, visticamāk, kandidāti varēs tikties ar vēlētājiem ne tikai tiešsaistē un attālināti, bet arī gadatirgos un citos pasākumos. Arī jau iesniegtos kandidātu sarakstus būs iespējams papildināt: daudzas partijas nav atradušas tik daudz kandidātu, cik bija plānots.

Vēlēšanu pārcelšana ļaus kandidātu sarakstos iekļaut arī tādus jauniešus, kuri aprīlī vēl nevarētu kandidēt. Līdz jūnijam pilngadīgi kļūs vēl ap 9000 jauniešu.

Galvaspilsētas Helsinku municipālās vēlēšanas vienlaikus ir arī pilsētas mēra vēlēšanas, un Somijas līdztiesīgajai slavai atbilstoši no sešiem kandidātiem trīs ir sievietes un trīs – vīrieši.