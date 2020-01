Ilustratīvs attēls Foto: Cat box/Shutterstock

No jaunā gada darba devēji Somijā būs atbildīgi par to, lai darba ņēmējiem paziņotu par saskari ar kancerogēnām vielām, ziņo raidorganizācija “YLE”. Somijas veselības aizsardzības amatpersonas paplašinājušas potenciāli kancerogēno vielu sarakstu, iekļaujot tajā 22 jaunus savienojumus, tostarp formaldehīdu, koksnes putekļus un silikona dioksīdu. Azbesta iedarbība ir galvenais ar darbu saistītā vēža cēlonis Somijā, un tas visvairāk ir sastopams vīriešu vidū būvniecības nozarē, liecina Somijas Arodveselības institūta dati. Pagājušajā mēnesī Somija parakstīja Eiropas mēroga ceļvedi kancerogēnu vielu iedarbības mazināšanai. Eiropas Savienībā katru gadu aptuveni 80 tūkstoši cilvēku cieš no vēža, ko izraisījuši darba apstākļi.