Foto: AFP/Scanpix/LETA

Spānija Eiropas čempionāta finālturnīra ceturtdaļfinālā "pendelēs" pārspēj Šveici un iekļūst pusfinālā







Titulētā Spānijas izlase piektdien Eiropas čempionāta finālturnīra ceturtdaļfināla spēlē uzvarēja Šveici.

Spānija Sanktpēterburgā ceturtdaļfinālā pamatlaikā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Šveici. Papildlaikā vārti netika gūti, bet “pendelēs” ar 3:1 uzvarēja Spānija.

Bumbu savos vārtos iesita šveicietis Deniss Zakarija, bet Spānijas izlases vārtsargu pārspēja Džerdans Šačiri. Uzvaru nesošos vārtus “pendeļu” piektajā sitienu sērijā guva Mikels Ojarsabals.

Spāņi jau no spēles pirmajām minūtēm piekopa sev ierasto spēles stilu – liela bumbas kontrole, daudz piespēļu un bieži mēģinājumi atrast piespēļu līnijas starp pretinieku aizsargiem. Aktivitāte uzbrukumā astotajā minūtē deva iespēju izpildīt stūra sitienu. Soda laukumā centrētā bumba adresātu nesasniedza, bet pēc pirmā atsitiena pret zālāju to vārtu virzienā trieca Žordi Alba. Futbolista sitiena ceļā stājās Deniss Zakarija, kā rezultātā bumba pa ceļam uz vārtiem mainīja lidojuma virzienu un ielidoja tīklā.

Puslaika otrajā pusē aktīvāk uzbrukumā sāka spēlēt arī šveicieši. 34.minūtē ar bumbu izdevās pietuvoties spāņu soda laukumam, taču abi centrējuma mēģinājumi tika bloķēti. Atlikušajā laikā šveicieši pie Spānijas izlases vārtiem nopelnīja vēl trīs stūra sitienus, bet nevienu no epizodēm tā arī neizdevās pārvērst vārtu guvumā.

Otrajā puslaikā šveicieši bija apņēmības pilni ātri panākt neizšķirtu, tāpēc jau no pirmajā minūtēm aktīvi steidzās uzbrukumā. 56.minūtē Rikardo Rodrigess bumbu piespēlēja Zakarijam, kura sitiens ar galvu bija nedaudz neprecīzs. Trīs minūtes vēlāk jau pie Zommera vārtiem bumbu ar krūtīm uzņēma Ferrans Torress, taču viņa sitienu bloķēja Hariss Seferovičs.

Mača 64.minūtē Unajs Simons glāba savu komandu no zaudētiem vārtiem. Vargass ar māņkustībām piesaistīja aizsargu interesi, bet tikmēr aiz pretinieku mugurām “atvērās” Stīvens Cūbers. Futbolists knapi aizsniedzās līdz bumbai, tāpēc Simons paspēja noreaģēt un atvairīt sitienu. Aktivitāte uzbrukumā augļus nesa 68.minūtē, kad Spānijas izlases aizsargi rupji kļūdījās pie sava soda laukuma.

Diviem spāņiem neizdevās sadalīt bumbu, kuru ieguva Remo Freilers. Viņš to uzreiz piespēlēja tālāk Šačiri, partnerim no tuvas distances spējot panākt neizšķirtu 1:1. Rezultatīvās piespēles autors Freilers 77.minūtē bija spiests pamest laukumu. Viņš no muguras ieslīdēja pretinieka kājās, kā rezultātā tiesnesis Maikls Olivers nekavējoties Freileram parādīja sarkano kartīti.

Lai arī komanda bija palikusi desmit vīru sastāvā, tieši Šveices izlase pamatlaika pēdējās minūtēs bija vairāk pamanāma laukumā. Spēles 90 minūtes noslēdzās neizšķirti 1:1.

Papildlaika trešajā minūtē bumbu ar pirmo pieskārienu no ne pārāk tālas distances vārtos gribēja raidīt Herards Moreno, taču nesekmīgi. Piecas minūtes vēlāk pēc vairākām ātrām piespēlēm bumbu soda laukumā ieguva Torress, bet Zommers jau gaidīja futbolista sitienu ar papēdi. Zommers Šveices izlasi no vārtu zaudējumiem vairākkārt glāba arī atlikušajās pirmā papildlaika minūtēs, spāņiem nespējot gūt vārtus. Minūti pirms pirmā papildlaika beigām Zommeram vārtu kreisajā pusē izdevās atvairīt Ojarsabala spēcīgo raidījumu.

Spānijas izlase aktīvi uzbruka arī otrajā papildlaikā, taču šveicieši aizsardzībā spēlēja pašaizliedzīgi, kā arī talkā vairākkārt nāca Zommers. “Pendeļu” sērijas pirmo sitienu pa vārtu stabu raidīja Serdžio Buskets, bet otrajā sitienu sērijā vārtus neguva arī Fabians Šērs (1:1). Moreno brīdi vēlāk bija precīzs, bet Vargass raidīja bumbu pāri vārtiem, Šveicei nonākot bezdibeņa malā. Ojarsabals piektajā sitienu sērijā bija nekļūdīgs, paglābjot Spāniju no sensacionāla zaudējuma.

Zīmīgi, ka šajā finālturnīrā futbolisti bumbu savos vārtos kopumā raidījuši desmit reizes. Summējot visu iepriekšējo čempionātu statistiku, bumba savos vārtos kopumā raidīta deviņas reizes.

6.jūlijā šīs spēles uzvarētāja Londonā Vemblija stadionā tiksies ar Itālijas – Beļģijas spēles uzvarētāju.

Šveice meistarsacīkšu sākumā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Velsu, pēc tam zaudējums 0:3 Itālijai, bet grupu turnīra noslēgumā uzvara 3:1 pār Turciju deva trešo vietu A grupā. Astotdaļfinālā Šveice sagādāja pārsteigumu, mačā pret Franciju pamatlaika pēdējo desmit minūšu laikā atspēlējot divu vārtu deficītu un uzvarot pēcspēles sitienos ar 5:4. Trīsreiz šveiciešiem ar vārtu guvumu izcēlies Hariss Seferovičs.

Arī Spānijai astotdaļfināls ilga ilgāk par 90 minūtēm. Pēc 3:1 panākšanas 13 minūtes pirms pamatlaika beigām horvāti atbildēja ar diviem vārtiem, taču pagarinājumā pārāka izrādījās Spānija (5:3). Pirms tam grupā Spānija spēlēja neizšķirti 0:0 ar Zviedriju un 1:1 – ar Poliju, bet pēdējā mačā ar 5:0 sagrāva Slovākiju. Vārtu guvumi sadalījušies līdzīgi, vārtus spāņiem gūstot sešiem futbolistiem.

Šveice piekto reizi spēlē finālturnīrā un pirmo reizi ir pārvarējusi astotdaļfināla barjeru. 2016.gadā Šveici astotdaļfinālā pēcspēles 11 metru sitienu sērijā apturēja Polija. Tikmēr Spānija ir trīskārtēja Eiropas čempione un ir vienīgā komanda, kas izcīnījusi divus titulus pēc kārtas (2008. un 2012.gadā). Tāpat spāņi ir 1984.gada vicečempioni.

Savstarpējās 22 spēlēs nospiedošs pārsvars ir spāņiem, kuri uzvarējuši 16 reizes un piecreiz spēlējuši neizšķirti. Vienīgo reizi Šveice uzvarēja 2010.gada Pasaules kausa izcīņas grupu turnīrā (1:0). Pagājušogad abas komandas tikās UEFA Nāciju līgā, kur spāņi mājās izcīnīja minimālu uzvaru (1:0), bet viesos spēlēja neizšķirti 1:1. Savukārt Eiropas čempionātos abām izlasēm tā būs pirmā tikšanās.

Otrajā piektdienas ceturtdaļfināla spēlē savā starpā tiksies Beļģija un Itālija.

Ceturtdaļfināla pēdējās divās spēlēs sestdien Baku tiksies Čehija ar Dāniju, bet Romā Anglijai pretī stāsies Ukraina.

Finālcīņa gaidāma 11.jūlijā.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas bija sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificējās divas labākās izlases, kā arī tajā iekļuva četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Spānijas izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Davids de Hea (Mančestras “United”, Anglija), Unajs Simons (Bilbao “Athletic”), Roberts Sančess (Braitonas un Havas “Albion”, Anglija);

aizsargi: Hosē Gaja (“Valencia”), Eriks Garsija, Aimeriks Laports (abi – Mančestras “City”), Žordi Alba (“Barcelona”), Djego Ljorente (Līdsas “United”, Anglija), Pau Torress (“Villarreal”), Sesars Aspilikveta (Londonas “Chelsea”, Anglija);

pussargi: Fabians Ruiss (“Napoli”, Itālija), Serdžio Buskets (“Barcelona”), Rodrigo Ernandess (Mančestras “City”, Anglija), Koke (Madrides “Atletico”), Tjagu Alkantara (“Liverpool”, Anglija), Ferrans Torress (Mančestras “City”, Anglija), Markoss Ljorente (Madrides “Atletico”), Dani Olmo (“Leipzig”, Vācija), Rodri (Mančestras “City”, Anglija), Pavlo Sarabija (Parīzes “Saint-Germain”, Francija), Adama Traore (Vulverhemptonas “Wanderers”, Anglija);

uzbrucēji: Mikels Ojarsabals (Sansevastjanas “Real Sociedad”), Herards Moreno (“Villarreal”), Alvaro Morata (Turīnas “Juventus”, Itālija), Pedri (“Barcelona”).

Šveices izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Ivons Mvogo (Eindhovenas PSV, Nīderlande), Jans Zommers (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Gregors Kobels (Dortmundes “Borussia”, Vācija);

aizsargi: Manuels Akandži (Dortmundes “Borussia”, Vācija), Loriss Benito (Bordo “Girondins”, Francija), Erajs Kemerts, Silvans Vidmers (abi – “Basel”), Niko Elvedi (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Džordans Lotomba (“Nice”, Francija), Kevins Mbabu (“VfL Wolfsburg”, Vācija), Bečirs Omeragičs (“Zurich”), Rikardo Rodrigess (“Torino”, Itālija), Fabians Šērs (Ņūkāslas “United”, Anglija);

pussargi: Kristians Fasnahts (Bernes “Young Boys”), Edimilsons Fernandess (“Mainz 05”, Vācija), Remo Freilers (Bergāmo “Atalanta”, Itālija), Granits Džaka (Londonas “Arsenal”, Anglija), Deniss Zakarija (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Džibrils Sovs (Frankfurtes “Eintracht”, Vācija), Rubens Vargass (“Augsburg”, Vācija), Džerdans Šačiri (“Liverpool”, Anglija), Stīvens Cūbers (Frankfurtes “Eintracht”, Vācija);

uzbrucēji: Mario Gavranovičs (Zagrebas “Dinamo”, Horvātija), Admirs Mehmedi (“VfL Wolfsburg”, Vācija), Brīls Embolo (Menhengladbahas “Borussia”, Vācija), Hariss Seferovičs (Lisabonas “Benfica”, Portugāle).