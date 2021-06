Foto; ZUMAPress/Scanpix/LETA

Spānijas izlase nenotur pārsvaru pret Poliju un finālturnīrā vēlreiz spēlē neizšķirti Ieteikt







Spānijas izlase sestdien pirmā guva vārtus, taču jau otro reizi spēlēja neizšķirti Eiropas čempionāta finālturnīra grupu turnīra spēlē.

Spānijas izlase sestdienas noslēdzošajā spēlē Seviljā E grupas mačā spēkojās neizšķirti 1:1 (1:0) ar Poliju.

Mājinieku rindās vārtus guva Alvaro Morata, bet Polijas izlasē izcēlās kapteinis Roberts Levandovskis.

Pirmā labā vārtu gūšanas iespēja šajā spēlē bija vērojama sestajā minūtē, kad bumbu nedaudz pāri vārtu pārliktnim raidīja Mateušs Klihs. 19.minūtē spāņu aizsardzību un arī vārtus vienpersoniski lūkoja “atslēgt” Levandovskis, bet viņu pie soda laukuma apturēja trīs pretinieki.

Spēles 25.minūtē Morata guva vārtus, bet tiesnesis šos vārtus sākotnēji neieskaitīja. Pēc neliela apjukuma brīža soģis tomēr signalizēja, ka Morata pie labā vārtu staba nav bijis aizmugures stāvoklī, kā rezultātā spāņi ieguva vadību ar 1:0.

Astoņas minūtes pēc zaudētajiem vārtiem Kamils Gliks tieši soda laukuma sākumā noteikumus pārkāpa pret Herardu Moreno. Standartsituāciju no tuvas distances izpildīja pats Moreno, bet viņa raidījums lidoja nedaudz garām kreisajam vārtu stabam. Divas minūtes vēlāk Levandovskis, atrodoties pie laukuma gala līnijas, bumbu soda laukumā piespēlēja Karolam Šviderskim, kurš bumbu plecu augstumā centās aizskart ar kāju, nevis galvu.

Divas minūtes līdz puslaika beigām Šviderskis pie soda laukuma ieguva bumbu un trieca to pret vārtu stabu. Atlēkušo bumbu ieguva Levandovskis, taču viņam bija problēmas saglabāt kontroli pār bumbu, kā rezultātā sitiens no tuvas distances nebija rezultatīvs. Puslaika pēdējā minūtē Moreno soda laukumā iepretim vārtiem ieguva bumbu, bet sitiens no šaura leņķa bija neprecīzs

Polijas izlase izlīdzinājumu panāca 54.minūtē. Levandovskis soda laukumā ieņēma labu pozīciju aiz aizsarga muguras un “otrajā stāvā” spēlēja precīzi ar galvu.

Uzreiz pēc gūtajiem vārtiem uzbrukumā metās spāņi, Polijas izlases aizsargam soda laukumā pārkāpjot noteikumus pret Moreno. Tiesnesim šī epizode no sākuma paslīdēja garām, bet ar VAR tehnoloģijas palīdzību izdevās nozīmēt “pendeli”. 11 metru soda sitienu Moreno neizdevās realizēt, bumbai atsitoties pret vārtu stabu, taču uzreiz pēc tam vēl vienu nesekmīgu sitienu izpildīja Morata.

Tuvojoties spēles pēdējām desmit minūtēm, spāņi daudz kontrolēja bumbu, bet centrējumi soda laukumā tikpat kā nebija manāmi. Sev ierastā pozicionālā spēle 77.minūtē gandrīz maksāja vārtu zaudējumu, jo divi Polijas spēlētāji nebiju tālu no vārtu guvuma. Spānijas izlase pēdējā brīdī savā soda laukumā šo epizodi neitralizēja.

Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām no aptuveni 15 metriem vārtus no labas pozīcijas neguva Rodri. 84.minūtē Pavlo Sarabija soda laukumā ar krūtīm bumbu piespēlēja Moratam, taču Vojcehs Ščensnijs tikmēr jau bija pietuvojies uzbrucējam, spējot atvairīt sitienu, kas, iespējams, varēja atnest zaudējumu.

Pamatlaika pēdējās minūtēs poļi spēlēja aktīvi un centās saasināt situāciju pie Spānijas izlases vārtiem, bet tas cerēto rezultātu nedeva. Kompensācijas laika piecās minūtēs nevienai no komandai neizdevās izraut uzvaru, spēlei noslēdzoties neizšķirti 1:1.

Zīmīgi, ka Polijas izlase 13 Eiropas čempionāta spēlēs ne reizi nav spējusi gūt vairāk par vieniem vārtiem.

Spānijas izlase čempionāta pirmajā spēlē dominēja laukumā, tomēr cīnījās bezvārtu neizšķirti 0:0 ar Zviedriju, kamēr Polija ar 0:1 negaidīti atzina Slovākijas pārākumu. Piektdien Zviedrija ar 1:0 uzvarēja Slovākiju.

Pirms sestdienas mača Spānijas izlase cerēja uz Serdžio Buskets atgriešanos, kurš turnīra ievadā nevarēja spēlēt pozitīva Covid-19 testa dēļ. Viņš sestdienas spēlei nebija pieteikts.

Spānija ir trīskārtēja Eiropas čempione un ir vienīgā komanda, kas izcīnījusi divus titulus pēc kārtas (2008. un 2012.gadā). Tāpat spāņi ir 1984.gada vicečempioni. Polija spēlē savā ceturtajā finālturnīrā pēc kārtas – pirmajos divos neizdevās izkļūt no apakšgrupas, bet pirms pieciem gadiem tika sasniegts ceturtdaļfināls.

Spānijas izlase pirms Eiropas čempionāta aizvadīja vienu pārbaudes maču, cīnoties bezvārtu neizšķirti 0:0 ar Portugāli. Pēc tam valstsvienībā tika atklāti pāris Covid-19 gadījumi, kā dēļ otrajā pārbaudes mačā pret Lietuvu laukumā devās U-21 izlase, kas uzvarēja ar 4:0. Poļiem pārbaudes spēlēs bija divi neizšķirti – 1:1 ar Krieviju un 2:2 ar Islandi

Spānija Poliju uzvarējusi astoņās no desmit savstarpējām spēlēm, pārējās divās ir viens neizšķirts (1994.gadā) un uzvara poļiem (1980.gadā). Abas komandas tikās 1960.gada Eiropas Nāciju kausa (tagad – Eiropas čempionāta) kvalifikācijas astotdaļfināla fāzē, kurā divu maču summā pārāki bija spāņi. Nākamajām astoņām savstarpējām spēlēm bija pārbaudes maču statuss.

“Sarkano fūriju” pēdējos trīs gadus ar pusgada pārtraukumu vada Luiss Enrike. Polijas izlasi stūrē portugāļu speciālists Paulu Souza, kurš šī gada janvārī amatā nomainīja Ježiju Bženčeku, neskatoties uz to, ka poļu treneris savu valstsvienību ieveda finālturnīrā.

Spānijas izlase šajā finālturnīrā startē bez nu jau bijušā Madrides “Real” kapteiņa Serhio Ramosa. No šī izlases sastāva pārliecinoši rezultatīvākais ir 42 mačos 20 vārtus guvušais Alvaro Morata, bet savu artavu rezultātos dod arī Žordi Alba, Ferrans Torress, Davids de Hea, kā arī citi futbolisti.

Polijas izlases neapšaubāmi spožākā zvaigzne ir viens no pasaulē labākajiem futbolistiem Roberts Levandovskis, kurš valstsvienībā 121 spēlē guvis 67 vārtus. Tālu aiz Minhenes “Bayern” uzbrucēja ir pēdējā brīdī traumas dēļ no izlases atskaitītais Arkadjušs Miliks, kurš guvis 15 vārtus. Tālāk ar septiņiem vārtiem seko pussargs Pjotrs Zeliņskis, bet sešreiz bumbu pretinieku vārtos iedabūjis aizsargs Kamils Gliks. Vārtsarga pozīcijā divi stabili palīgi – Vojcehs Ščensnijs un Lukašs Fabjanskis.

Jau ziņots, ka sestdien pirmajā E apakšgrupas spēlē Ungārija spēkojās neizšķirti 1:1 (1:0) ar pasaules čempioni Franciju, bet vēlāk Vācija ar 4:2 (2:1) pieveica Portugāli.

Pēc divām spēļu kārtām E grupas līdere ar četriem punktiem ir Zviedrija, Slovākija seko ar trim punktiem, divus iekrājusi Spānija, bet Polijas rēķinā ir viens punkts.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Polijas izlases sastāva Eiropas čempionāta finālturnīram:

Vārtsargi: Lukašs Fabjanskis (Vesthemas “United”, Anglija), Lukašs Skorupskis (“Bologna”, Itālija), Vojcehs Ščensnijs (Turīnas “Juventus”, Itālija);

Aizsargi: Pjans Bednareks (“Southampton”, Anglija), Bartošs Berešinskis (“Sampdoria”, Itālija), Kamils Gliks (“Benevento”, Itālija), Mihals Heliks (“Barnsley”, Anglija), Tomašs Kedzjora (Kijevas “Dinamo”, Ukraina), Kamils Pjontkovskis (Čenstohovas “Rakow”), Timoteušs Pohačs (Poznaņas “Lech”), Macejs Ribuss (Maskavas “Lokomotiv”, Krievija);

Pussargi: Pavels Davidovičs (“Hellas Verona”, Itālija), Pšemišlavs Frankovskis (Čikāgas “Fire”, ASV), Kamils Jožvjaks (Dārbi “County”, Anglija), Mateušs Klihs (Līdsas “United”, Anglija), Kacpers Kozlovskis (Ščečinas “Pogon”), Gžegožs Krihovjaks (Maskavas “Lokomotiv”, Krievija), Karols Linetijs (“Torino”, Itālija), Jakubs Moders (Braitonas un Havas “Albion”, Anglija), Pšemislavs Plaheta (Noridžas “City”, Anglija), Pjotrs Zeliņskis (“Napoli”, Itālija);

Uzbrucēji: Davids Kovnackis (Diseldorfas “Fortuna”, Vācija), Roberts Levandovskis (Minhenes “Bayern”, Vācija), Karols Šviderskis (Saloniku PAOK, Grieķija), Jakubs Švjerčoks (Glivices “Piast”).

Spānijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Davids de Hea (Mančestras “United”, Anglija), Unajs Simons (Bilbao “Athletic”), Roberts Sančess (Braitonas un Havas “Albion”, Anglija);

aizsargi: Hosē Gaja (“Valencia”), Eriks Garsija, Aimeriks Laports (abi – Mančestras “City”), Žordi Alba (“Barcelona”), Djego Ljorente (Līdsas “United”, Anglija), Pau Torress (“Villarreal”), Sesars Aspilikveta (Londonas “Chelsea”, Anglija);

pussargi: Fabians Ruiss (“Napoli”, Itālija), Serdžio Buskets (“Barcelona”), Rodrigo Ernandess (Mančestras “City”, Anglija), Koke (Madrides “Atletico”), Tjagu Alkantara (“Liverpool”, Anglija), Ferrans Torress (Mančestras “City”, Anglija), Markoss Ljorente (Madrides “Atletico”), Dani Olmo (“Leipzig”, Vācija), Rodri (Mančestras “City”, Anglija), Pavlo Sarabija (Parīzes “Saint-Germain”, Francija), Adama Traore (Vulverhemptonas “Wanderers”, Anglija);

uzbrucēji: Mikels Ojarsabals (Sansevastjanas “Real Sociedad”), Herards Moreno (“Villarreal”), Alvaro Morata (Turīnas “Juventus”, Itālija), Pedri (“Barcelona”).