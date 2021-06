Foto: EPA/Scanpix/LETA

Vācijas izlase piespiež portugāļus daudz aizsargāties un izcīna pirmo uzvaru Eiropas čempionātā Ieteikt







Vācijas futbola izlase piektdien Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēja izteikti uzbrūkošu futbolu un pārliecinoši uzvarēja Portugāli.

Vācijas izlase Minhenē F grupas spēlē ar 4:1 (2:1) pārliecinoši uzvarēja Portugāli.

Uzvarētāju labā vārtus guva Robins Gosenss un Kajs Havercs, bet divas bumbas portugāļi raidīja savos vārtos. Portugāles valstsvienībā precīzi sita Krištianu Ronaldu un Djogu Žota.

Mājiniekiem vārtus izdevās gūt jau piektajā minūtē. Gosenss soda laukumā pie kreisā staba lēcienā aizsniedzās līdz partnera piespēlei un guva skaistus vārtus. Portugāļi gan uzreiz steidzās šos vārtus apelēt pie tiesneša, kurš brīdi vēlāk ar kolēģu palīdzību secināja, ka uzbrukuma veidošanas brīdī pieredzējušais Tomass Millers bumbu skāra ar roku. Vārti netika ieskaitīti.

Vācijas izlase aktīvi turpināja spēlēt arī nākamajās desmit minūtēs, bet pirmie vārtus 15.minūtē guva portugāļi. 14.minūtes izskaņā Vācijas izlase izpildīja stūra sitienu pie pretinieku vārtiem, bet centrējums bija par spēcīgu, kā rezultātā Portugāles izlase ātri steidzās uzbrukumā. Bernardu Silva ar tālu piespēli uzbrukuma smailē izvirzīja Žotu, kurš nenoskopojās ar piespēli kapteinim Ronaldu. Uzbrucējs bumbu raidīja tukšos vārtos, gūstot savus 12.vārtus Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Vācijas izlase arī puslaika turpinājumā krietni biežāk kontrolēja bumbu un pacietīgi saspēlējas Portugāles izlases vārtu tuvumā, lūkojot gūt savus pirmos vārtus. Izlīdzinājumu izdevās panākt 35.minūtē, kad Jošua Kimmihs sita pa gaisā esošu bumbu, bet tā nonāca pie Kaja Haverca, kurš nekavējoties to raidīja tukšos vārtos – 1:1. Vēlāk gan noskaidrojās, ka pēdējais bumbu skāris Rubens Diašs.

Sešas minūtes līdz pirmā puslaika beigām vācieši jau bija panākuši 2:1. Millers soda laukuma sākumā ar otro mēģinājumu bumbu iespēlēja uz labo vārtu stabu, kur to spēlē noturēja Kimmihs. Futbolists uzreiz sita bumbu atpakaļ soda laukuma vidū, bet iepretim saviem vārtiem neveiksmīgi nospēlēja Rafaels Gerreiru, no kura kājas bumba ielidoja tīklā. Nākamajā uzbrukumā Havercs nebija tālu, lai gūtu Vācijas izlases trešos vārtus.

Vācijas izlase divu vārtu pārsvaru panāca jau otrā puslaika sestajā minūtē. Vācieši bumbu no laukuma viena sāna ātri nogādāja uz otru, kur to saņēma Gosenss. Futbolists pietuvojās soda laukumam un iepretim vārtiem piespēlēja Havercam, kurš, atrodoties kustībā, to ar vienu pieskārienu novirzīja vārtos.

Vārtu birums no mājinieku puses nerima arī nākamajās piecās minūtēs. Kimmihs no laukuma labās malas bumbu centrēja soda laukumā, kur pie kreisā vārtu staba nepiesegti palika Havercs un Gosenss. Bumba palidoja garām Havercam, bet aiz viņa bija Gosenss, kurš no tuvas distances precīzi sita ar galvu.

Portugāles izlase galvas nenokāra un jau 67.minūtē vienus vārtus atguva. Pēc brīvsitiena izspēles Ronaldu uz pašas gala līnijas bumbu atspēlēja soda laukumā, kur Žota savu partneri atalgoja ar precīzu sitienu.

Jau spēles otrajā pusē temps nedaudz kritās, bumbai bieži atrodoties laukuma centrā, neatkarīgi no tā, kuras izlases rīcībā tā bija. Vācijas izlase ik pa laikam devās uzbrukumā, bet mača izskaņā viens no bīstamākajiem momentiem 82.minūtē padevās Leonam Goreckam. Futbolista sitiens no soda laukuma robežas lidoja nedaudz virs vārtu pārliktņa.

Kompensācijas laika ceturtajā minūtē portugāļi mēģināja izmantot pretinieku pasivitāti uzbrukumā. Ronaldu laukuma centrā izdevās iegūt bumbu, kuru vārtu priekšā viņš piespēlēja partnerim, taču trešos vārtus gūt neizdevās. Spēle noslēdzās ar rezultātu 4:2 Vācijas labā.

Ronaldu Pasaules kausā un Eiropas čempionātu finālturnīros kopumā guvis 19 vārtus. Tikpat ir arī Vācijas izlases bijušajam uzbrukuma līderim Miroslavam Klozem.

Šī pagaidām ir finālturnīra vārtiem bagātākā spēle.

Portugāle finālturnīra ievadā izglābās no punktu zaudēšanas un ar 3:0 sagrāva Ungāriju. Divus vārtus Portugāles izlases labā guva Krištianu Ronaldu, kurš ar 12 gūtiem vārtiem ir finālturnīru visu laiku rezultatīvākais spēlētājs. Turpretī Vācija ar 0:1 zaudēja Francijai, Matsam Hummelsam raidot bumbu savos vārtos.

Portugāles izlases neapšaubāmi spožākā zvaigzne ir viens no pasaules labākajiem futbolistiem Ronaldu. Portugāles futbola ikona pirms pieciem gadiem finālmačā guva traumu, tomēr spēli turpināja uz rezervistu soliņa un ar savu atbalstu palīdzēja komandai izcīnīt savu pirmo titulu vēsturē. Finālmačā pret Franciju uzvaras vārtus pagarinājumā guva Eders, kurš gan šajā finālturnīrā nespēlē un izlases sastāvā nav bijis kopš 2018.gada.

Tuvu titulam portugāļi bija arī 2004.gadā, kad savās mājās notikušo meistarsacīkšu finālā ar 0:1 atzina Grieķijas izlases pārākumu. Vēl trīs finālturnīros Portugāle aizkļuvusi līdz pusfināla fāzei. Vācijai, tāpat kā Spānijai, ir trīs tituli, no kuriem pēdējais izcīnīts 1996.gadā.

Pārbaudes spēlēs Vācija vispirms cīnījās neizšķirti 1:1 ar Dāniju, bet pēc tam vārtsarga Manuela Noiera 100.spēlē izlasē ar 7:1 sagrāva Latviju. Portugāle spēlēja neizšķirti 0:0 ar Spāniju, toties vēlāk ar 4:0 tika uzvarēta Izraēla.

No abu izlašu savstarpējām 18 spēlēm Vācija uzvarējusi desmit, Portugāle trīs, bet pieci dueļi noslēgušies neizšķirti. Kopš zaudējuma 2000.gada Eiropas čempionāta grupu turnīrā pēdējās četrās spēlēs uzvarējusi Vācija. Abas komandas tikās 2014.gada Pasaules kausa apakšgrupā, kur ar 4:0 uzvarēja vācieši. Šajā spēlē trīs vārti Tomasam Milleram, bet viens – Hummelsam.

Ronaldu ar 107 vārtiem 177 spēlēs ir Portugāles izlases pārliecinoši rezultatīvākais futbolists, tālāk ar 16 precīziem sitieniem seko Andrē Silva. Bez Ronaldu 100 spēļu robežu izlasē pārsnieguši arī pieredzējušie Žuāu Mutinju un Pepe.

Vācijas izlasē pēc dažu gadu pauzes atgriezušies uzbrucējs Millers un aizsargs Hummelss. Valstsvienībā iekļauti arī trīs nesenie UEFA Čempionu līgas uzvarētāji – Londonas “Chelsea” titulu atnesošo vārtu autors Kajs Hāvercs, kā arī Timo Verners un Antonio Rīdigers. Uzbrukumā jaudu var piešķirt arī Seržs Njabrī un Līrojs Sanē.

Vācijas izlasi no 2006.gada vada Joahims Lēvs, kura posteni pēc Eiropas čempionāta finālturnīra pārņems Hanss Dīters Fliks. Lēvs ar Vācijas izlasi uzvarēja 2014.gada Pasaules kausā. Portugāli pēdējos septiņus gadus stūrē Fernando Santušs, kura vadībā “Selecao” 2016.gadā triumfēja Eiropas meistarsacīkstēs.

Jau izlozes dienā F apakšgrupa ieguva apzīmējumu “nāves grupa”, jo tajā tika ielozēta Francija, Portugāle, Vācija un Ungārija. Lai gan “play-off” var sasniegt arī grupas trešā labākā komanda, tomēr nav izslēgts, ka vienam no Eiropas grandiem finālturnīrs noslēgsies pēc apakšgrupu turnīra.

Dienas noslēgumā plkst.22 Seviljā sāksies E apakšgrupas spēle starp Spānijas un Polijas izlasēm. Arī šo ne mazāk intriģējošo spēli pārraidīs kanāls TV6.

Jau ziņots, ka Ungārija Budapeštā F apakšgrupas spēlē spēkojās neizšķirti 1:1 (1:0) ar pasaules čempioni Franciju.

Grupas līdere ar četriem punktiem ir Francija, pa trim punktiem iekrājušas Vācija un Portugāle, bet Ungārijas rēķinā viens punkts.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Portugāles futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Ruī Patrīsiu (Vulverhemptonas “Wanderers”, Anglija), Antoni Lopešs (Mančestras “City”, Anglija), Ruī Silva (“Granada”, Spānija);

aizsargi: Rubens Diašs (Mančestras “City”, Anglija), Djogu Dalots (Mančestras “United”, Anglija), Nelsons Semēdu (Vulverhemptonas “Wanderers”, Anglija), Žuzē Fonte (“Lille”, Francija), Pepe (“Porto”), Nunu Mendešs (Lisabonas “Sporting”), Rafaels Gerreiru (Dortmundes “Borussia”, Vācija);

pussargi: Danīlu Pereira (Parīzes “Saint-Germain”, Francija), Žuāns Paļinja, Pote (abi – Lisabonas “Sporting”), Rubens Nevešs, Žuāns Motīņu (abi – Vulverhemptonas “Wanderers”, Anglija), Renātu Sanšešs (“Lille”, Francija), Brunu Fernāndešs (Mančestras “United”, Anglija), Seržiu Oliveira (“Porto”), Viljams Karvāļu (Seviljas “Real Betis”, Spānija), Bernārdu Silva (Mančestras “City”, Anglija);

uzbrucēji: Krištianu Ronaldu (Turīnas “Juventus”, Itālija), Djogu Žota (“Liverpool”, Anglija), Rafa Silva (Lisabonas “Benfica”), Andrē Silva (Frankfurtes “Eintracht”, Vācija), Žuāns Fēlikss (Madrides “Atletico”, Spānija).

Vācijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Manuels Noiers (Minhenes “Bayern”), Kevins Traps (Frankfurtes “Eintracht”), Bernds Leno (Londonas “Arsenal”, Anglija);

aizsargi: Antonio Rīdigers (Londonas “Chelsea”, Anglija), Matss Hummelss, Emre Dzans (abi – Dortmundes “Borussia”), Matīass Ginters (Menhengladbahas “Borussia”), Niklass Zīle (Minhenes “Bayern”), Lukass Klostermans, Marcels Halstenbergs (abi – “Leipzig”), Robins Gosenss (Bergāmo “Atalanta”, Itālija), Robins Kohs (Līdsas “United”, Anglija), Kristians Ginters (“Freiburg”);

pussargi: Jošua Kimmihs, Seržs Njabrī, Leons Gorecka, Līrojs Sanē, Džamals Musiala (visi – Minhenes “Bayern”), Ilkajs Gindoans (Mančestras “City”, Anglija), Toni Kross (Madrides “Real”, Spānija), Jonass Hofmans, Floriāns Neihauss (abi – Menhengladbahas “Borussia”);

uzbrucēji: Tomass Milers (Minhenes “Bayern”), Kajs Hāvercs, Timo Verners (abi – Londonas “Chelsea”, Anglija), Kevins Follands (“Monaco”, Francija).