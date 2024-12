Patlaban varot saskatīt mēģinājumu atkārtot Valsts prezidenta vēlēšanu scenāriju, “Jaunajai vienotībai” (JV) mēģinot izgāzt esošā Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka kandidatūru centrālās bankas vadītāja vēlēšanās, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja opozīcijas deputāts Edvards Smiltēns (AS).

Kontekstā ar jauna Latvijas Bankas prezidenta meklējumiem Smiltēns sacīja, ka sacīkste sākas tikai tagad. Viņš izvairījās atbildēt, vai viņa partija atbalstīs “Altum” vadītāju Reini Bērziņu šajā amatā, tomēr norādīja, ka atsevišķi deputāti parakstījās par viņa izvirzīšanu.

Smiltēna ieskatā patlaban esot grūti pateikt, vai balsojums par Latvijas Bankas prezidentu varētu sašķobīt valdību, kurai ir nestabils vairākums.

Politiķim nav skaidrs, kāpēc JV jautājumā par nākamo centrālās bankas prezidentu “ielēca” vien pēdējā brīdī. Smiltēns pieļauj, ka arī šajā gadījumā tā esot spēle – līdzīgi, kā tas esot bijis, ievēlot jaunu Valsts prezidentu, kad esot ticis izgāzts bijušais Valsts prezidents Egils Levits.

“Tika līdz pēdējam brīdim teikts, ka Levitam ir JV atbalsts, taču patiesībā shēma bija izbūvēta tā, lai iegūtu pašiem savu prezidentu – Edgaru Rinkēviču,” prātoja Smiltēns, piebilstot, ka sabiedrības mānīšana un “tamborēšana” notiek arī ar esošo Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, kurš tāpat kā Levits esot domāts tikai tam, lai viņu šajā procesā “iznestu cauri”.

Smiltēns pieļāva, ka tas tiekot darīts, lai otrajā kārtā varētu pieteikt pavisam jaunu kandidātu.

Kā ziņots, uz Latvijas Bankas prezidenta amatu izvirzīti trīs kandidāti – “Progresīvie” kopā ar “Jauno vienotību” (JV) izvirzījuši esošo prezidentu Mārtiņu Kazāku, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) izvirzījusi Bērziņu, bet partija “Stabilitātei” – Pāvelu Kuzminu.

Bērziņu izvirzījuši arī atsevišķi Saeimas deputāti no NA un AS.

Saeimas ZZS frakcijā ir 16 deputāti, kā arī frakciju atbalsta deputāts Oļegs Burovs (GKR), kas nozīmē, ka Bērziņam ir vismaz 17 balsis.

Neoficiāli izskanējis, ka Bērziņu atbalstīs arī AS un NA, kas nozīmē, ka Bērziņš varētu iegūt 43 balsis.

Tāpat aģentūrai LETA zināms, ka Kazāku neatbalstīs “Latvija pirmajā vietā”.

Saeimā JV frakcijai ir 25 deputāti, un frakciju varētu atbalstīt arī deputāts Igors Rajevs, kas kopā ar “Progresīvo” deviņām balsīm veido 35 balsis par Kazāku.

Portāls LA.LV novēroja, ka arī soctīklā “X” izvērtusies diskusija par Latvijas Banku un tās līdzšinējo vadītāju Kazāku. Turpinājumā soctīklotāju komentāri:

Viņi abi ir baisi. BET Latvijas Bankā pirms tam desmitiem gadu šefoja Rimšēvičs…. Tā ka …. gandrīz jebkas ir labāks par veco Ilmāru, kas brauca kost un makšķerēt ar krievu oligarhiem Sibīrijā. No tāda viedokļa: vienalga, kurš no šiem abiem tizleņiem. Sliktāk jau nebūs.

No šāda viedokļa Kazāks, kad viņu ievēlēja galīgi nebija OK. Tur vajag jaunas asinis uzraudzībā un licencēšanā. Man liekas Kazāks tur nebija OK un Bērziņš būs pat ļoti OK

— Oskars Ozoliņš (@OOzolins) December 11, 2024