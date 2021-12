Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” Toksikoloģijas un sepses klīnika, kurā ārstē ar Covid-19 saslimušos pacientus. Foto: LETA

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits sarucis līdz 570







Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietots 51 Covid-19 pacients, bet 54 no tām izrakstīti, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Kopumā stacionēto Covid-19 slimnieku skaits diennakts laikā sarucis no 583 līdz 570 pacientiem jeb par 2,2%. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņoja par 11 pagājušajā diennaktī reģistrētiem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem.

No stacionētajiem 457 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 113 jeb 19,8% – ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 22 642 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 650 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti 11 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā nedaudz samazinājies – no 521,7 līdz 509,8 gadījumiem.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 346 jeb 53,23% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 304 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs – vecumā no 70 līdz 79 gadiem un četri – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem deviņi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet divi – vakcinēti. Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4360 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 9984 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 6,5%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 9652 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi 14 dienās saslimušo kopskaits zem 10 tūkstošiem bija 1.oktobrī, tad saslimušo kopskaits bija 9804.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 260 658 cilvēkiem.