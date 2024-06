STOPkadri: Politikā sācies “metienu laiks” – “skalpēti” tiks vairāki Ieteikt







Vasarā visi met, bet ne to, ko jūs domājat! Politikā tas saucās metienu laiks. Šobrīd aizkulisēs runā par to, ka “Apvienotais saraksts”, kas atrodas opozīcijā, štuko, “kā mēs varētu atgriezties valdībā”, bet “Jaunā Vienotība” saka: “Mums tie progresīvie, kur Kaspars Briškens it kā pārstāv viņus, bet tur ir vesels bars ar viņiem, bet tie progresīvie krīt uz nerviem, līdz ar to tos no valdības vajadzētu mest ārā, šādi aktuālos notikumus politiskajās aizkulisēs raksturo TV24 raidījums “STOPkadri”.

“Vienotība” saka – pagaidiet, “Apvienotais saraksts”! Ja jūs nākat iekšā, kas mums no tā? Izmetiet Smiltēnu no savām rindām, jo Smiltēns krīt uz nerviem pilnīgi visiem no “Jaunās Vienotības”! Savukārt “Apvienotais Saraksts” saka – paga, paga, paga! Arvils Ašeradens? Kā ar viņa skalpu, lai jau “Vienotība” met ārā viņu no sava rindām, nu labi, no finanšu ministra amata”, ar sarkasmu situāciju ilustrē raidījuma vadītājs Armands Puče.

Savukārt Briškens paliek vēsturē, jo viņam būs drīz jārunā par “Rail baltica”, visticamāk, ka tiesā. Kas notiks tālāk?

Tālāk ir ministri, kā sadalīs ministra vietas, un tās ir baumas Rīgas terasēs, saka Puče. “Tas nozīmē ļoti ticamas baumas. Satiksmes ministrs varētu būt Edgars Tavars, aizsardzības ministrs – Māris Kučinskis. Paliek brīva Kultūras ministrija – to varētu Melbārdei iedalīt, bet finanšu ministrs, valsts kanceleja, lūk, tīri tie amati!”

Puče aicina atcerēties Valsts kancelejas bijušo vadītāju Jāni Citskovski – viņam varētu būt tāds stāsts, ka Zemkopības ministrijā ir viens foršs ierēdnis. Tā starp rindām var lasīt. Savukārt Finanšu ministrijā Valsts kases šī brīža vadītājs esot uzrunāts. Jūtat, cik konkrēti jau tiek terasēs runāts par apstākļiem, kas mūs ieved vasarā, jautā raidījuma vadītājs!