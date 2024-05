STOPkadri: Slavenākā Covid-19 vakcīna ir Ilmāra Rimšēviča kabatā Ieteikt







“Slavenākā Covid-19 vakcīna ir Ilmāra Rimšēviča kabatā, pārnestā nozīmē, protams,” TV24 raidījumā “STOPkadri” smej žurnālists Armands Puče.

Šobrīd Rimšēviču tiesā par sertifikāta iegādi un izmantošanu.

“Tie, kuri aizmirsuši, kas tie pat sertifikātiem, nu atcerieties, tas bija trauksmains laiks, bet nu kāds uzrakstīja vēstuli un saka, ka Ilmārs ir kaut ko organizējis, kaut ko manipulējis..[tāpēc notiek tiesa]” Puče atgādina.

Rimšēvičs esot divas reizes vakcinējies, vienreiz izslimojis Covid-19, kāpēc vajadzīgs sertifikāts, tā arī nav skaidrs, bet lai prokuratūra ar to tiek galā.

Vienu reizi taisīta ekspertīze, ir antivielas, ģimenes ārstu reģistrā viss fiksēts, ka viņš ir potējies. Naudu viņš nav devis, bet tas cilvēks, kurš saka, ka ir devis, vairs skaidri neatceras. Viņš atnāca uz tiesu un visu noliedza. “Bardaks paliels. Liecinieki maina liecības, saka, ka viņus piespieda,” Puče norāda.

Tiesa šobrīd pārcelta uz 17.jūniju.

“Tie, kuri ieradās, jautājuši, kāpēc tiesa pārcelta. “Tiesa bija informēta,” saka no prokuratūras, savukārt tiesnesis pasmīn zodā un saka, ka “ziņa netika saņemta”. Nu klausieties, kas reiz mīlējis latviešu meitu, tas vairs nevar to aizmirst. Kas reiz piedalījies latviešu tiesās, tas arī to vairs nevar aizmirst. Kas tā ir par kārtību? Protams, ka mēs vainīgo noskaidrojam tiesā, tikai kurš atbild par tām lietām, kas ir tehniski elementāras? Ziņa netika saņemta, tāpēc mēs tiesu pārcelsim. Jūs tur mežā, nāciet ārā no krūmiem!” Puče aicina.

LTV raidījums “De facto” iepriekš vēstīja, ka Rimšēviča krimināllietā par viltota Covid-19 vakcinācijas sertifikāta iegādi iesaistīta arī mediķe, skolotājs-kovidskeptiķis un nu jau mirusi dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

Rimšēvičs savu vainu neatzīst un apgalvo, ka ir vakcinējies. To, pēc viņa aizstāvības vārdiem, apliecinot analīzes, kas rādot, ka Rimšēvičam esot antivielas gan pēc Covid-19 pārslimošanas, gan pēc vakcinācijas.

Lieta izdalīta no apjomīgāka procesa, kurā bija iesaistīta sertifikātu tirgotāju grupa – ārsta palīdze, viņas paziņu ģimene un vairāki šāda pakalpojuma saņēmēji. Saskaņā ar apsūdzību, kādā Ziepniekkalna doktorātā no Rimšēviča nākusī nauda vai tās daļa nodota medicīnas darbiniecei, kura “E-veselībā” ievadīja Rimšēviča personas datus un atzīmēja, ka viņš ir saņēmis Covid-19 vakcīnu, lai gan pats Rimšēvičs tur pēc vakcīnas ieradies nebija.

“E-veselībā” Rimšēviča personas datus ievadījusi doktorātā “Ziepniekkalns” par ārsta palīdzi tolaik strādājusī Inese Pugaceviča. Rimšēviča datus un naudu atnesis viņas paziņa Kaspars Pundiņš, kurš lietā ir liecinieks. Šīs abas personas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu jau ir notiesātas ar nosacītu brīvības atņemšanu lietā, kurā Rimšēviča sertifikāts ir viena no epizodēm.

Saskaņā ar spēkā jau esošo spriedumu, sameklēt mediķi, kurš piekristu būt nozieguma tiešais izdarītājs, Pundiņam lūgusi viņa māte, ilggadēja Carnikavas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa. Spriedumā minēts, ka tieši viņa, mantkārīgu motīvu vadīta, 2021.gada vasarā esot nolēmusi organizēt šo shēmu. Process daļā pret šo sievieti ir izbeigts, jo 2021.gada septembrī viņa nomira.

Liecināt uz tiesu bijis izsaukts arī Pundiņas bijušais dzīvesbiedrs Ilmārs Jargans, kurš esot bija tas, kurš Pundiņiem piegādājis “klientus”, proti, to naudu un personas datus. Arī Jarganam divās instancēs ir piespriests divu gadu nosacīts cietumsods, taču spriedums vēl nav stājies spēkā, jo ir pārsūdzēts Augstākās tiesas Senātā.

Jargans savulaik bijis “Aizkraukles bankas” preses sekretārs, tagad ir skolotājs un pasniedzējs, piedalījies arī pašvaldību un Saeimas vēlēšanās, tostarp pirms gada bijis kandidāts Aināra Šlesera vadītās “Latvija pirmajā vietā” sarakstā.

Jargans nenoliedz, ka piedalījies prettiesiskās darbībās kā starpnieks, tomēr mērķis esot bijis nevis iedzīvoties, bet gan novērst, Jargana skatījumā, “lielāku ļaunumu un netaisnību” – vajadzību vakcinēties pret Covid-19. Lai gan no Pundiņa un Pugacevičas sprieduma izriet, ka no Rimšēviča naudu par sertifikātu paņēmis tieši Jargans, viņš to apstiprināt izvairījies. Viņš gan apstiprinājis, ka Rimšēviču pazīst, taču abi ļoti ilgi neesot tikušies.