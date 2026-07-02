“Stumiet savu mašīnu mājās!” Krimas vadonis atklāj, kam tiks dota degviela pēc masīvās ukraiņu “bungāšanas” 0

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LA.LV
20:12, 2. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” analizē aktuālo situāciju un Ukrainas spēku pēdējās aktivitātes okupētajā Krimas pussalā. Vērtējot pēdējos notikumus, Slaidiņš neslēpj, ka spiediens uz pussalu ir ievērojams: “Nu, visvairāk bungā Ukraiņa šobrīd pa Krimu.”

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Viņš norāda, ka arī pašas okupācijas varas iestādes šobrīd ziņo par Ukrainas pretošanās kustības pieaugušajām aktivitātēm Krimas pussalā.

Triecienu gaita pastiprinājusies tieši pēdējās dienās. 25. jūnijā Ukrainas triecieni bijuši mērķēti pa Taurijas TEC un pa militārajām bāzēm, kā arī fiksēti triecieni pa Sevastopoli.

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Paši krievi šos triecienus uztverot kā nopietnu vēsturisku pavērsienu. Kā ziņo Slaidiņš: “Krievi uzskata, ka šobrīd sākusies trešā kauja pa Sevastopoli.” Izklāstot hronoloģiju, viņš min, ka pirmā bijusi 19. gadsimtā (Krimas karš), bet otrā – lielais Tēvijs karš. Tagad pēc krievu uzskatiem ir sākusies trešā kauja.

Šādi aktīvi uzbrukumi jau jūtami ietekmē situāciju pussalas iekšienē. “Izskatās, ka tur iet diezgan slikti, jo cilvēki pamet Krimu,” uzsver NBS majors. Uz jautājumu, vai tie, kas pamet pussalu, ir tieši tur iebraukušie Krievijas iedzīvotāji, Slaidiņš apstiprina: “Jā, tie pamet Krimu.”

Papildus tam, pussalā sākies nopietns resursu trūkums, ko neslēpj pat vietējā vadība – degviela būs tikai avārijas dienestu vajadzībām un armijai, bet citiem nebūs šobrīd, skaidro Slaidiņš, piebilstot, ka to, kad degviela atkal būs pieejama, pašlaik neviens nezina.

Situācija ir tāda, kā saka Slaidiņš: “Stumiet savu mašīnu mājās!”

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