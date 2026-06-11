“Kāda jēga no Krimas?!” Krievi gatavi pamest šo vietu, pat neatskatoties, viena iemesla dēļ 0
Okupētajā Sevastopolē, Krimā, iedzīvotāji saskaras ar nopietnu degvielas trūkumu, kas būtiski apgrūtina ikdienas dzīvi un veicina iedzīvotāju aizbraukšanu no pussalas.
Sociālajos tīklos izplatās video, kuros kāda Sevastopoles iedzīvotāja stāsta, ka kopā ar mantām pamet pilsētu. Viņa norāda, ka dzīve kļuvusi nepanesama: “Kāda jēga no Krimas, ja nekur nevar aizbraukt?” viņa saka, uzsverot, ka bez degvielas pārvietošanās iespējas ir ļoti ierobežotas, par to plašāk vēstīts vietnē Dialog.ua.
Pēc viņas teiktā, ikdiena Sevastopolē kļuvusi sarežģīta – trūkst degvielas, cilvēkiem uz darbu nākas doties kājām, bet degvielas iegādei jāmeklē QR kodi īpašās tiešsaistes sistēmās. Tie bieži nav pieejami vai pazūd dažu sekunžu laikā.
Krievijas okupācijas administrācijas pārstāvis Sevastopolē Mihails Razvožajevs iepriekš apstiprinājis, ka degvielas iegādei ieviesta QR kodu sistēma. Viens kods ļauj iegādāties līdz 20 litriem degvielas, bet nākamais kļūst pieejams tikai pēc nedēļas.
Degvielas trūkums reģionā radījis plašākas sekas – tiek traucēta loģistika, pieaug pārtikas un medikamentu cenas, daļēji paralizēts sabiedriskais transports un apgrūtināta neatliekamās palīdzības dienestu darbība.
Tāpat tiek ietekmēta arī tūrisma nozare – samazinās ceļotāju plūsma, tiek ierobežoti ekskursiju maršruti, bet viesnīcas spiesti palielināt izmaksas alternatīvu energoresursu nodrošināšanai.
Kopumā mobilitātes ierobežojumi ietekmē gan uzņēmējdarbību un nodokļu ieņēmumus, gan iedzīvotāju ikdienu, pārvēršot pat vienkāršu pārvietošanos par būtisku problēmu.