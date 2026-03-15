Svētdien pavasarīgais laiks nedaudz "sabojāsies"
Svētdien pēcpusdienā Kurzemē vietām gaidāms lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Diena sāksies ar lielākoties saulainu laiku, tomēr pakāpeniski debesis no rietumiem aizklās mākoņi, kas pēcpusdienā vietām Kurzemē atnesīs lietu.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem, brīžiem pastiprinoties brāzmās, bet pēcpusdienā Kurzemē iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem.
Gaiss iesils līdz +8…+13 grādiem.
Rīgā diena būs saulaina un sausa, vien vakarā debesis apmāksies. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, bet gaiss iesils līdz +11…+13 grādiem.