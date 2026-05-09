Neērts brīdis 9. maijā Sarkanajā laukumā – Šoigu sēž Putina tuvumā ar sarauktu pieri un sastingušu skatienu 0
Krievijas 9. maija parāde Maskavā šogad ārvalstu medijos piesaistīja uzmanību ne tikai ar pieticīgāku militāro demonstrāciju, pastiprināto drošību un tanku neesamību Sarkanajā laukumā. Viens no apspriestākajiem kadriem bija arī bijušā Krievijas aizsardzības ministra, tagadējā Drošības padomes sekretāra Sergeja Šoigu parādīšanās tribīnē netālu no Vladimira Putina.
Šoigu bija redzams līdzās Krievijas varas elitei — netālu no Putina, bijušā prezidenta Dmitrija Medvedeva un patriarha Kirila. Ārvalstu mediji īpaši pamanījuši viņa drūmo sejas izteiksmi un saraukto pieri brīdī, kad Maskavā notika tradicionālā Uzvaras dienas parāde. Šī detaļa kļuva par iemeslu jaunām spekulācijām, jo tikai dažas dienas iepriekš publiski izskanēja informācija par iespējamu Kremļa satraukumu saistībā ar informācijas noplūdēm un potenciālu sazvērestības vai apvērsuma risku pret Putinu.
Ārvalstu mediji, atsaucoties uz nopludinātu Eiropas izlūkdienesta ziņojumu, raksta, ka Kremlī jau kopš marta sākuma esot pieaugušas bažas par sensitīvas informācijas noplūdi, kā arī par iespējamu apdraudējumu pašam Putinam. Šoigu šajā kontekstā tiek pieminēts tāpēc, ka viņš, neraugoties uz aiziešanu no aizsardzības ministra amata, joprojām tiek uzskatīts par cilvēku ar ietekmi Krievijas militārajās aprindās.
Krievijas puse šādas runas noraida kā nepamatotas. Kremļa amatpersonas ziņas par iespējamu apvērsuma plānu dēvē par muļķībām, bet publiski cenšas demonstrēt, ka Putins joprojām pilnībā kontrolē varas vertikāli.
Parādes laikā pie Putina bija redzami miesassargi ar melnām somām, kuras ārvalstu prese raksturo kā iespējamos salokāmos ložu necaurlaidīgos vairogus. Drošības apsvērumu dēļ droniem bija liegts filmēt, bet pasākuma norisi uzraudzīja snaiperi. Putins pēc parādes arī nepārvietojās kājām līdz Nezināmā kareivja kapam, kā tas darīts iepriekš, bet tika aizvests bruņotā autobusā. Šīs detaļas vēl vairāk pastiprināja iespaidu, ka Kremlis šogad rīkojies īpaši piesardzīgi.
Savā runā Putins centās parādi izmantot ierastajā propagandas stilā — sasaistot Otrā pasaules kara atmiņu ar pašreizējo karu Ukrainā. Viņš solīja Krievijas uzvaru un apgalvoja, ka Krievijas karavīri pretojas spēkam, ko atbalstot NATO. Taču ārvalstu mediju uzmanība šoreiz koncentrējās ne tikai uz runas saturu, bet arī uz to, kas palika ārpus ierastā spēka demonstrējuma: parāde bija pieticīgāka, tehnika — mazāk iespaidīga, drošība — redzamāka nekā triumfs.
Tieši tāpēc viņa parādīšanās tik tuvu Putinam — un vienlaikus jaunās runas par spriedzi Kremlī — kļuva par mediju uzmanības objektu.
Krievijas vadība cenšas publiski demonstrēt spēku, bet vienlaikus arvien biežāk redzami signāli par nervozitāti, drošības bailēm un iekšēju neuzticēšanos.