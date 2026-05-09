Latvijas uzņēmēja realitāte: “Tā vietā, lai ļautu strādāt, VID atsūtījis 10 vēstules, ierosinājis 2 lietas, piemērojis sodu un bloķējis kontu…” 5
Uzņēmēji mēdz sūdzēties, ka mūsu Valsts ieņēmumu dienests (VID) reizēm ir pārāk stingrs, izvirza nesamērīgas prasības un uzņēmējus nevis motivē strādāt, bet dažkārt ar savu bardzību šo vēlmi nokauj.
Mērs ir pilns arī Laurai Sebrei no uzņēmuma “Nelleulla”, kas ražo šokolādes gardumus. Laura “Facebook” publicējusi vilšanās pilnu ierakstu, atspoguļojot situāciju, kādā viņas uzņēmums nonācis. Šim stāstam viņa uzlikusi virsrakstu: VID neļauj strādāt.
Laura raksta: “Es esmu uzņēmēja jau vairāk nekā 12 gadus. Esmu izveidojusi zīmolu, kas Latvijas vārdu nesis pasaulē un eksportējis uz 12 valstīm. Pēdējo divu mēnešu laikā VID gandrīz ir iznīcinājis uzņēmumu.”
Uzņēmēja skaidro, ka pēc pasaules kakao krīzes, kad izejvielu cenas pieauga par 500–600%, uzņēmuma iepriekšējais biznesa modelis vienā dienā kļuva nerentabls. Uzņēmumam bija nepieciešams laiks pārkārtoties. Tika iesniegts TAP plāns, vēlāk arī grozījumi, jo investors, uz kuru plāns sākotnēji balstījās, nepievienojās.
“Tā vietā, lai ļautu uzņēmumam strādāt, VID pēdējo divu mēnešu laikā (no 2.marta) ir atsūtījis 10 vēstules, ierosinājis 2 administratīvā pārkāpuma lietas, piemērojis sodu 150 eiro apmērā par atskaitēm un bloķējis uzņēmuma kontu, bez rīkojuma!
Mēs iesniedzām prasītās atskaites (janvāris – marts). Mēs samaksājām tekošos nodokļus (16 tūkstošus eiro). 22. aprīlī VID rakstiski un mutiski norādīja, ka konti netiks bloķēti. 23. aprīlī konts tomēr tika bloķēts, bez rīkojuma,” sašutusi ir Laura.
Viņai radušies vairāki jautājumi. Kā augstàk minētie lēmumi ir ekonomiski pamatoti? Kādēļ ir jāsoda, nevis jāvienojas? Kas maksā to darbinieku algas? Kas tos vada? Kāda ir viņu misija? Kāpēc jāiznīcina uzņēmums, kas 10 gadu laikā nodokļos samaksājis vairāk nekā 700 000 eiro? Kāpēc neļaut strādāt uzņēmumam, kas pēc krīzes varētu turpināt maksāt nodokļus arī nākamos 10 gadus?
“Mūsu sezona no septembra līdz decembrim jau parādīja pozitīvu rezultātu. Tas nozīmē, ka pārmaiņas strādā un uzņēmumam ir nākotne. Paldies klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem par pacietību, uzticību un izturību. Jūs esat iemesls, kāpēc mēs turpinām,” saka uzņēmēja.
Viņa piebilst, ka šis nav tikai par vienu uzņēmumu. Šis ir par to, cik Latvijai ir svarīgs uzņēmējs un kā strādā VID.
