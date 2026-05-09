Slaidiņš: Krievija plāno izlaupīt Ukrainas okupētās teritorijas, kamēr pašiem dažos reģionos draud bankrots 0

0:07, 10. maijs 2026
Krievija okupētajās Ukrainas dienvidu teritorijās plāno turpināt resursu izlaupīšanu, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Atsaucoties uz Ukrainas militārās izlūkošanas informāciju, viņš skaidroja, ka Krievija varētu izmantot okupētās teritorijas līdzīgi kā iepriekš Donbasā. Plānos esot ģeoloģiskā izpēte, vērtīgu izejvielu ieguve un eksports no vismaz 18 atradnēm. To vidū minēts titāns, litijs, tantals, niobijs, cirkons, molibdēns un grafīts.

Slaidiņš norādīja, ka, ja šie resursi okupētajās teritorijās ir pieejami, Krievija tos izmantos. Tāpat okupācijas vara plānojot turpināt graudu ražas konfiscēšanu un izvešanu.

Viņš arī pievērsās Ukrainas tālo triecienu un sankciju ietekmei uz Krieviju. Pēc viņa teiktā, Krievijā pieaug tiešie zaudējumi, sadārdzinās ražošana un eksports, kā arī pasliktinās reģionālo budžetu stāvoklis. Daļā reģionu faktiski esot vērojamas bankrota pazīmes.

Slaidiņš uzsvēra, ka Maskavas apkārtnē tiek pastiprināta pretgaisa aizsardzība, pārvietojot sistēmas no citiem Krievijas reģioniem. Viņa vērtējumā tas liecina, ka Krievijas vadība negatavojas reālam pamieram, bet vairāk rūpējas par drošību Maskavā un parādes norisi nekā par situāciju pārējā valstī.

