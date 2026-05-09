Degvielas cenu bums: vai jārēķinās, ka sūtījumi pakomātos un ar kurjeru paliks dārgāki? Atbild vadošie Latvijas kurjeruzņēmumi
Karš Irānā ļoti ātri aktualizēja dažādus jautājumus par degvielas cenām. Primāri sabiedrībā tika runāts par ietekmi uz autovadītājiem, bet, nenoliedzami, degvielas cenas ietekmē daudz vairāk jomu nekā tikai katru autovadītāju kā indivīdu.
Viena no nozarēm, kuru ikdienā izmanto liela sabiedrības daļa un kur dienu no dienas ir nepieciešama degviela, lai nodrošinātu pakalpojumu, ir kurjeru pakalpojumi. Lai noskaidrotu, vai šajā nemitīgi mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā klientiem ir jārēķinās ar kādām izmaiņām, izmantojot pakomātus vai kurjeru pakalpojumus, jautājām vadošajiem Latvijas kurjeruzņēmumiem.
“Omniva” ieviesuši pagaidu, mērķētu degvielas piemaksu biznesa klientiem
Jānis Andžāns, “Omniva Grupa” Komunikācijas vadītājs Latvijā un starptautiski, skaidro: “Degvielas cenu pieaugums tieši ietekmē loģistikas nozari, jo transports veido būtisku daļu no mūsu izmaksām. Straujas izmaiņas uzreiz palielina ikdienas operacionālās izmaksas visā piegādes tīklā. Mūsu mērogā – vairāk nekā 50 miljoni sūtījumu gadā – pat nelielas svārstības rada būtisku ietekmi.
Tā ir caurspīdīga, saistīta ar degvielas cenu izmaiņām un elastīga – situācijai stabilizējoties, piemaksa samazināsies vai tiks atcelta. Piemaksa tiek pārskatīta katru mēnesi atbilstoši degvielas cenu izmaiņām.
Degvielas cenas ir ļoti svārstīgas, tāpēc precīzus termiņus prognozēt ir grūti. Tāpēc esam izvēlējušies elastīgu pieeju – pagaidu degvielas piemaksu, nevis pastāvīgu cenu paaugstinājumu.
Tas nozīmē, ka izmaiņas ir tieši saistītas ar reālajiem tirgus apstākļiem: ja degvielas cenas stabilizējas vai samazinās, piemaksa tiek attiecīgi pārskatīta vai atcelta. Mūsu mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti klientiem, vienlaikus nodrošinot pakalpojuma kvalitāti.
Efektivitāte vienmēr ir pirmais solis, un piemaksa ir galējais risinājums, nevis sākumpunkts. Mēs aktīvi strādājam pie izmaksu samazināšanas un efektivitātes uzlabošanas visā tīklā. Tas ietver piegādes maršrutu un plūsmu optimizāciju, lai samazinātu degvielas patēriņu, kā arī videi draudzīgāku transporta risinājumu testēšanu un ieviešanu, tostarp elektrotransportu un kravas velosipēdus.
Vienlaikus turpinām ieguldīt tehnoloģijās, kas padara piegādes procesu efektīvāku – tas ir arī viens no mūsu konkurētspējas pamatiem. Tas ļauj mums absorbēt pēc iespējas lielāku izmaksu pieauguma daļu, saglabājot uzticamu pakalpojumu klientiem.”
“SmartPosti” pakalpojumu cenas šobrīd netiks mainītas
“SmartPosti” operāciju vadītājs Baltijā Guntis Mičuļs stāsta: “Degvielas cenas ir viena no būtiskākajām izmaksu pozīcijām loģistikā, tāpēc to pieaugums neizbēgami ietekmē arī pakalpojumu izmaksas. Degvielas sadārdzinājums atstāj ietekmi uz visu piegādes ķēdi, īpaši transporta posmā, kas ir neatņemama kurjerpiegāžu sastāvdaļa.
Vienlaikus uzsveram, ka šī pieeja var tikt pārskatīta, ja degvielas cenas ne tikai turpina pieaugt, bet arī ilgstoši saglabājas pašreizējā augstā līmenī. Mūsu mērķis ir izvairīties no straujām un biežām cenu izmaiņām, saglabājot pakalpojumu stabilitāti klientiem.
Optimizācija SmartPosti ir nepārtraukts process. Regulāri pārskatām un uzlabojam savus operatīvos procesus, maršrutus un resursu izmantošanu, lai pēc iespējas kompensētu ārējo izmaksu pieaugumu. Tas ļauj mums saglabāt gan pakalpojumu kvalitāti, gan cenu pieejamību klientiem arī mainīgos tirgus apstākļos.”
“Latvijas Pasta” pakomātu piegāžu cenas paliek nemainīgas
Komunikācijas un filatēlijas daļas komunikācijas speciāliste Inita Fedko skaidro: “Mūsu mērķis ir klientiem sniegt finansiāli izsvērtus un kvalitatīvus pakalpojumus, tāpēc regulāri pārskatām iekšējos procesus, pilnveidojam maršrutu plānošanu un darba organizāciju, kā arī ieviešam citus efektivitātes risinājumus.
Degvielas cenu svārstības ietekmē ikvienu, un arī mēs kā kurjerpakalpojumu sniedzējs to izjūtam.
Lai arī degvielas cenu izmaiņas paaugstinājis kurjerpiegāžu izmaksas par aptuveni 15 %, pakomātu piegāžu cenas esam saglabājuši esošajā līmenī.”
“Venipak” pakalpojumu cenrādī ieviestas izmaiņas no 1. aprīļa
Sanita Bērziņa, “Venipak Latvija” izpilddirektore, skaidro: “Straujais un neprognozējamais degvielas cenu kāpums viennozīmīgi atstāj būtisku ietekmi uz kurjerpakalpojumu izmaksām. Degviela ir viena no galvenajām operacionālajām izmaksu pozīcijām loģistikas nozarē, tāpēc tās sadārdzinājums tieši ietekmē piegādes pašizmaksu.
Venipak Latvija jau ir reaģējusi uz degvielas cenu pieaugumu. Proti,
Piemaksas apjoms tiek noteikts individuāli, ņemot vērā sadarbības modeli un piegādes apjomus.
Paralēli degvielas piemaksu ieviešanai uzņēmums aktīvi strādā pie dažādiem optimizācijas risinājumiem. Tie ietver piegādes maršrutu pārskatīšanu un efektivizēšanu, resursu plānošanas uzlabošanu, kā arī investīcijas tehnoloģijās, kas palīdz samazināt izmaksas un uzlabot piegādes efektivitāti.
Tāpat tiek vērtētas iespējas ilgtermiņā samazināt atkarību no tradicionālajiem degvielas resursiem, piemēram, attīstot ilgtspējīgākus piegādes risinājumus.”
Situāciju komentē arī Latvijas Atjaunīgās enerģijas alianse
Degvielas cenu pieaugums tieši ietekmē loģistikas izmaksas, taču svarīgi saprast, ka tas ir tikai simptoms plašākai problēmai: nozares atkarībai no fosilajiem energoresursiem, norāda Latvijas Atjaunīgās enerģijas alianse (LAEA).
“Kamēr būtiska transporta un loģistikas daļa ir atkarīga no degvielas, jebkuras ģeopolitiskās svārstības – vai tā būtu situācija Tuvajos Austrumos, vai citi krīzes notikumi – neizbēgami atspoguļosies piegādes gala cenā. Tas padara uzņēmējdarbību mazāk prognozējamu un palielina izmaksas gala patērētājiem”, uzsver asociācijā.
LAEA norāda, ka ilgtermiņa risinājums ir energoresursu diversifikācija loģistikas nozarē. “Jo lielāks ir atjaunojamās elektroenerģijas īpatsvars un plašāks elektrotransporta pielietojums, jo mazāka ir ārējo faktoru ietekme uz piegādes pašizmaksu. Jau šobrīd daļa uzņēmumu, piemēram, DPD, pāriet uz elektrotransportu, kas ļauj samazināt atkarību no degvielas cenu svārstībām”.
Pēc asociācijas vērtējuma, atjaunojamās enerģijas attīstība valstī, tostarp vēja enerģētikas jomā, spēlē būtisku lomu kopējās atkarības no fosilajiem energoresursiem mazināšanā, tostarp arī transporta sektorā.
Redakcija uz nosūtītajiem jautājumiem atbildes no uzņēmuma “DPD” nesaņēma.
