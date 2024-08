Svētku laikā ostas ūdeņos gan starptautiskas sporta makšķerēšanas sacensības, gan jahtu regates Ieteikt







Rīgas svētku laikā dažādi pasākumi notiks arī pilsētas ūdeņos. No 16. līdz 17. augustam Rīgā norisināsies Baltijas lielākās un prestižākās sporta makšķerēšanas sacensības spiningošanā no laivas – “Garmin Predator Cup 2024”, kas šogad pulcēs vairāk nekā 110 sportistus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas.

Jau šorīt Rīgas ostā tika dots pirmās dienas sacensību starts, savukārt pl.18:30 no Pilsētas Jahtkluba, Ķīpsalā, virzienā uz Andrejsalu cauri Rīgas centram pa pilsētas kanālu ikvienam interesentiem būs iespēja sekot līdzi arī vairāku desmitu pilnībā aprīkotu sacensību sporta laivu parādei.

“Garmin Predator Cup 2024” ietvaros dalībnieki sacenšas, makšķerējot 3 garākās līdakas, zandartus un asarus Daugavā, Ķīšezerā, Lielajā un Mazajā Baltezerā, Juglas ezerā, Lielupē un citos Pierīgas ūdeņos. Sacensības notiek, ievērojot dabas resursiem draudzību principu – noķer, nofotografē, atbrīvo.

Sacensību norisei ikviens aicināts sekot līdzi arī video tiešraidēs sacensību sociālajos tīklos (@GarminPredatorCup), http://www.youtube.com/@garminpredatorcup un TV kanālā Best4Sport.

Gan sestdien, gan svētdien Rīgas svētku apmeklētājiem būs iespēja sekot līdzi arī bērnu un pieaugušo burāšanas sacensībām Daugavā, ostas akvatorijā.

Pilsētas jahtklubā pie Vanšu tilta norisināsies ikgadējā jauniešu regate “Rīgas kauss burāšanā” Optimist un 420 laivu klasē, kur sacentīsies jauniešu komandas vecumā līdz 15 gadiem no visas Latvijas.

Sacensību starti sestdien pl.12.00 un svētdien pl.11.00, savukārt svinīgā sacīkšu noslēguma ceremonija un uzvarētāju apbalvošana Pilsētas jahtklubā – svētdien pēc pl.16.00.

Sacensības solās būt aizraujošs piedzīvojums gan jaunajiem burātājiem, gan arī skatītājiem krastā un uz Vanšu tilta, jo straumes un mainīgais vējš Daugavā pie Vanšu tilta no burātājiem prasa gana labas zināšanas un prasmes.

Tāpat gan sestdien, gan svētdien no pl.12.00 otrā Ķīpsalas jahtklubā, Rīgas sporta burāšanas centrā starti tiks doti svētku regatei “Rīgas kauss 2024”, apvienojot kopīgā sacensībā burātājus dažādās vecuma un sagatavotības grupās, kā arī dažādās jahtu klasēs. Šī ir viena no regatēm, kurā piedalās gan sporta profesionāļu komandas, kas burā pasaules mēroga sacensībās, gan burāšanas amatieri.

Savukārt Rīgas kausam Tautas grupā aicināti pievienoties visi burātāji, arī tie, kuri vēl nejūtas tik pārliecinoši, lai izmantotu iespēju piedalīties sacensībās kopā ar pieredzējušiem burātājiem.