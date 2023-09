Latvijas vīriešu basketbola izlasi Pasaules kausā sagaida citādāka spēle pret Lietuvu nekā tas bija pārbaudes mačā pirms turnīra, sarunā ar aģentūru LETA teica Latvijas valstsvienības spēlētājs Aigars Šķēle.

Latvijas izlase sestdien Pasaules kausa finālturnīrā aizvadīs pēdējo maču, kurā tiksies ar Lietuvu un cīnīsies par piekto vietu. Spēles sākums paredzēts plkst.15.30 pēc Latvijas laika.

Two Baltics meet 👀

Latvia and Lithuania battle for a 5th place finish in the 2023 FIBA Basketball World Cup, LIVE at 8:30 p.m. at the Mall of Asia Arena! pic.twitter.com/Zx9ohOSNdf

— One Sports (@OneSportsPHL) September 9, 2023