Spriedze pieaug! Latvijas basketbolisti Pasaules kausā ar lietuviešiem cīnīsies par 5.vietu

Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Manilā Pasaules kausa mačā par piekto vietu cīnīsies ar Lietuvas valstsvienību.



Mačs sāksies plkst.15.30 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot kanālam TV3.

Pirms tam mačā par septīto vietu plkst.11.45 tiksies Itālija un Slovēnija.

Trešdien ceturtdaļfinālā Pasaules kausa debitante Latvija dramatiskā cīņā ar rezultātu 79:81 zaudēja Vācijai, finālturnīrā neizcīnot ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Ceturtdien mazajā pusfinālā Latvijas basketbolisti ar rezultātu 87:82 uzvarēja Itāliju. Lietuva ceturtdaļfinālā ar 68:87 atzina Serbijas pārākumu, bet mazajā pusfinālā ar 100:84 uzvarēja Slovēniju.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākais šajā turnīrā ir Andrejs Gražulis, kurš vidēji vienā spēlē guvis 14,7 punktus un iekrājis efektivitāti 19,3. Īpaši teicami Gražulis spēlēja mačā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā un mazajā pusfinālā. Artūrs Žagars guvis 13,6 punktus un atdevis 6,0 rezultatīvas piespēles, izceļoties ar daudzām spilgtām epizodēm, tāpat daudzpusīgi spēlējis Rodions Kurucs – viņam caurmērā vienā mačā 7,4 punkti, 6,1 atlēkusī bumba un 3,0 rezultatīvas piespēles, kā arī 1,4 pārtverta bumba. Atsevišķos mačos rezultatīvi spēlējuši arī Dāvis Bertāns, Rolands Šmits un Dairis Bertāns, kuram traumas dēļ meistarsacīkstes noslēdzās jau otrajā spēlē.

Lietuvas valstsvienībā lielāko ieguldījumu rezultātā dod Jons Valančūns, kuram caurmērā vienā cīņā ir 14,7 punkti, 8,9 atlēkušās bumbas un 1,1 bloķēts metiens, produktīvi spēlē arī Roks Jokubaitis, kuram vidēji 12,1 punkts un 6,4 rezultatīvas piespēles. Lietuvas izlases rindās finālturnīrs noslēdzies spēka uzbrucējam Eimantam Bendžum, kurš guvis kājas savainojumu.

Latvijas un Lietuvas basketbola izlases tikās tieši pirms finālturnīra, pārbaudes spēlē Taivānā latviešiem kapitulējot ar 69:93. Starptautiskajos turnīros Latvija ar Lietuvu tikusies septiņas reizes, vienīgo uzvaru izcīnot 2001.gada Eiropas čempionātā.

Pirmā tikšanās bija 1939.gada Eiropas meistarsacīkstēs, kad turnīra pirmajā kārtā latvieši piekāpās ar viena punkta deficītu, kas viņiem liedza atgriezties čempionu tronī, turpretī dienvidu kaimiņi izcīnīja savu otro titulu pēc kārtas. Zaudējums tika piedzīvots arī pēdējā savstarpējā mačā starptautiskajā arēnā, 2015.gada Eiropas meistarsacīkstēs Rīgā mājiniekiem ciešot neveiksmi ar 49:68.

Ieskaitot pārbaudes mačus, kopš 1991.gada Latvijas un Lietuvas komandas spēlējušas 27 reizes un trešajā daļā no tām jeb deviņās uzvarējusi Latvija.

Latvijas basketbolisti savu debijas finālturnīru sāka ar 109:70 uzvaru pār Libānu un 88:86 panākumu pār Franciju, pēdējā grupas spēlē ar 75:101 atzīstot Kanādas pārākumu. Otrā posma spēlēs Latvija ar 74:69 uzvarēja Spāniju un ar 104:84 – Brazīliju.

Lietuvieši vispirms ar 93:67 uzvarēja Ēģipti, pēc tam ar 96:66 guva virsroku pār Meksiku, bet noslēdzošajā cīņā par pirmo vietu apakšgrupā ar 91:71 pārspēja Melnkalni. Otrajā posmā vispirms ar 92:67 tika uzvarēta Grieķija, bet cīņā par pirmo vietu apakšgrupā ar rezultātu 110:104 pārspēta arī ASV.

Svētdien finālā tiksies Vācija un Serbija, bet par bronzas medaļām spēlēs ASV un Kanāda.

Labāko astoņniekā iekļuvušās izlases par medaļām spēkojas “SM Mall of Asia” arēnā Manilas ostas rajonā.

Pasaules kausa finālturnīrā tika noskaidrotas septiņas Parīzes olimpisko spēļu turnīra dalībnieces, kā arī vēl 19 valstsvienības, kuras kopā ar piecu reģionu priekškvalifikācijas sacensību uzvarētājām nākamvasar cīnīsies par pēdējām četrām ceļazīmēm uz olimpiskajām spēlēm.

Par aktualitātēm no Džakartas un Manilas informē ziņu aģentūras LETA sporta reportiere Paula Vucena. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (“https://www.leta.lv/basketball_fibawc/”) pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.

Latvijas izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Rodions Kurucs (Mursijas UCAM, Spānija), Dāvis Bertāns (Oklahomasitijas “Thunder”, NBA), Dairis Bertāns (“VEF Rīga”), Anžejs Pasečņiks (“Palencia”, Spānija), Rolands Šmits (Kauņas “Žalgiris”, Lietuva), Artūrs Strautiņš (Tortonas “Derthona”, Itālija), Klāvs Čavars (Jokohamas “Exellence”, Japāna), Aigars Šķēle (Lielpolijas Ostruvas “Stal”, Polija), Andrejs Gražulis (Trento “Aquila”, Itālija), Artūrs Kurucs (Patras “Promitheas”, Grieķija), Artūrs Žagars (Ķēdaiņu “Nevežis”, Lietuva), Kristers Zoriks (Izmiras “Petkim Spor”, Turcija).

Lietuvas izlases sastāvs Pasaules kausa finālturnīrā:

Jons Valančūns (Ņūorleānas “Pelicans”, NBA), Roks Jokubaitis (“Barcelona”, Spānija), Vaids Kariņausks (Mažeiķu “M Basket”), Donāts Motiejūns (“Monaco”, Francija), Tads Sedekerskis (Vitorijas “Baskonia”, Spānija), Eimants Bendžus (Sasāri “Banco di Sardegna”, Itālija), Mindaugs Kuzminsks (Karšijakas “Pinar”, Turcija), Marģiris Normants (Viļņas “Rytas”), Igns Brazdeiķis, Tomass Dimša (abi – Kauņas “Žalgiris”), Deivids Sirvidis, Gabrieliuss Maldūns (abi – Panevēžas “Lietkabelis”).

