Tā kā nespējnieku komiteja nolaidīgi darbojas, tad nespējniekiem jācieš bads un aukstums





Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko “Strādnieku Avīze” rakstīja pirms 100 gadiem

No Siekstates. Kur gan var atrast tādu labierīcību kā pie Siekstates nespējniekiem: viņiem netrūkst it nenieka! Dzīvokļi viņiem labi – par septiņiem pusotras istabas, lai gan māja dota par brīvu ar dārzu un kartupeļu zemi, tātad citi labumi būtu jāgaida no saimniekiem.

Bet tā kā nespējnieku komiteja nolaidīgi darbojas, tad nespējniekiem jācieš bads un aukstums. Man reiz gadījās tur garām iet un redzēt dīvainu skatu. Nespējnieku māja atrodas uz 30 pēdu augsta krūmiem apklāta krasta. Es redzēju, kā nespējnieks sniedzās pēc krūma un nogāzās zemē no stāvā krasta.

Nespējnieku māja bez malkas un žagariem – nespējnieks gājis uz krastu pēc žagariem un nogāzās lejā slapjā purva pļavā. Žagari gan priekš nespējniekiem mežā no pērnā gada, bet tie netiek izvesti.

Un tāpat ir arī ar ēdamiem produktiem. Tie saņem maizes miltus 20 mārciņas mēnesī un kartupeļus. Tātad viņiem jāiztiek ar rudzu miltiem un kartupeļiem, bez putraimiem un pavalga.