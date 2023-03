Latvijas futbola izlasei mačā pret Velsu bija vairākas labas izdevības gūt vārtus, taču ne Vladislavam Gutkovskim (no kreisās), ne viņa komandas biedriem šoreiz nesekmējās. Foto: Peter Powell/EPA/SCANPIX

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nespēja izmantot savas izdevības, kā arī kļūda aizsardzībā neļāva Latvijas izlasei paņemt kaut vai punktu Eiropas čempionāta kvalifikācijas D grupas spēlē viesos pret Velsu, Daiņa Kazakeviča vadītajai komandai ciešot zaudējumu ar 0:1.

Latvijas futbolisti spēlēja pašaizliedzīgi, nebaidījās presingot un uzbrukt, taču ar to šoreiz bija par maz. Vienīgie vārti tika gūti spēles 41. minūtē, kad pēc centrējuma no kreisā flanga, no soda laukuma sitot ar galvu, precīzs bija augumā raženais Kīfers Mūrs, kurš spēlē Anglijas premjerlīgas klubā “Bournemouth”.

Viņu bija “pazaudējis” augumā krietni mazākais malējais aizsargs Vladislavs Sorokins, velsietim precīzi trāpot vārtu apakšējā stūrī. Mājiniekiem izdevību bija vairāk, bumba reizi trāpīja arī pa pārliktni, tāpēc spēles iznākums šoreiz ir taisnīgs, ko pēc mača atzina arī Kazakevičs: “Nevaram būt apmierināti ar rezultātu, jo spēle mums izvērtās grūta. To varēja gaidīt, jo spēlējām pret ļoti laba līmeņa pretinieku ar augsta līmeņa spēlētājiem.

Meklējām savus variantus pretspēlei, mērķis bija gūt vārtus un paņemt punktus, tomēr rezultāts, kas ir uz tablo, ir taisnīgs. Pretiniekiem bija pārsvars, labas vārtu gūšanas iespējas, taču arī mēs kopumā aizvadījām labu spēli. Mazliet pietrūka, lai pretendētu uz kaut ko vairāk.”

Latvija pirms spēles sevišķu uzmanību pievērsusi tieši vārtus guvušajam Mūram, Velsas izlases kapteinim Āronam Remzijam un abiem flanga spēlētājiem, tomēr mājas darbs sanācis ar kļūdām.

“Centra aizsarga un malējā aizsarga izvēle nebija vienkāršs lēmums. Mēs paļāvāmies uz to, ka Sorokina gūtā pieredze pret Īriju, kad viņš sajuta šo spēles tempu, varētu viņam palīdzēt nospēlēt atbilstošā līmenī šo maču. Tagad negribas kādam kaut ko pārmest. Iekšēji tiksim galā,” Kazakevičs uz karstām oglēm nebija gatavs kritizēt Sorokinu, kuru pēc pirmā puslaika nomainīja, jo aizsargam bija arī nopelnīta dzeltenā kartīte.

Citā D grupas spēlē Horvātija viesos ar 2:0 pārspēja Turciju, abus vārtus uzvarētāju labā iesitot Mateo Kovačičam, kurš ikdienā spēlē Londonas “Chelsea” komandā.

Nākamās divas spēles Latvijas izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijā aizvadīs jūnija vidū, mājās uzņemot Turciju, bet viesos tiekoties ar Armēniju.

Tikmēr A grupā pārsteigumu sarūpēja Skotija, kas, pateicoties diviem Skota Maktomineja gūtiem vārtiem, savā laukumā ar 2:0 pārspēja Spāniju.

Rezultāti. FUTBOLS

EČ kvalifikācija

Velsa – Latvija 1:0 (1:0)

Mūrs (41.)

Latvija: Šteinbors, Savaļnieks, Ošs, Černomordijs, Sorokins (Jurkovskis, 46.), J. Ikaunieks (Jaunzems, 58.), Zjuzins (Saveļjevs, 82.), Tobers, Cigaņiks (Varslavāns, 70.), Uldriķis (Krollis, 82.), Gutkovskis.

Situācija D grupā

Horvātija 2 3:1 4

Velsa 2 2:1 4

Turcija 2 2:3 3

Armēnija 1 1:2 0

Latvija 1 0:1 0

(spēles, iesistie un ielaistie vārti, punkti).