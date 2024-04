Taivānas austrumu piekrasti satricinājusi spēcīga zemestrīce, 03.04.2024. Foto: AFP/SCANPIX

Taivānu satricinājusi spēcīga zemestrīce; ar katru stundu palielinās bojā gājušo un ievainoto cilvēku skaits Ieteikt







Ziņa papildināta pl. 13:35.

Taivānas austrumu piekrasti trešdienas rītā satricināja spēcīga zemestrīce, kurā gājuši bojā vismaz deviņi cilvēki un vairāk nekā 800 guvuši ievainojumus, paziņojušas Taivānas varasiestādes.

Reklāma Reklāma

127 cilvēki iesprostoti tuneļos un ēku drupās, ziņo valsts ugunsdzēsības dienests.

ASV Ģeoloģiskais dienests ziņo, ka zemestrīces stiprums bija 7,4 magnitūdas, tās epicentrs atradās jūrā 18 kilometrus uz dienvidiem no Hualjeņas pilsētas, bet hipocentrs bija 34,8 kilometru dziļumā. Zemestrīce notika ap plkst.8 pēc vietējā laika (plkst.3 pēc Latvijas laika).

Stingrie celtniecības noteikumi un gatavība dabas katastrofām, šķiet, palīdzējusi izvairīties no lieliem cilvēku upuriem Taivānā, kur regulāri notiek zemestrīces.

Pēc zemestrīces Taivānā, Japānā un Filipīnās tika izsludināti brīdinājumi par cunami, kas vēlāk tika atsaukti.

Japānas Meteoroloģijas aģentūra novērtēja zemestrīces stiprumu ar 7,5 magnitūdām, bet Taivānas zemestrīču monitoringa aģentūra novērtēja to ar 7,2 magnitūdām.

Zemestrīcē sagruva vairākas ēkas Hualjeņas pilsētā. Uz laiku tika apturēta vilcienu satiksme visā Taivānā un metro satiksme Taibejā, bet situācija galvaspilsētā drīz normalizējās un satiksme tika atjaunota.

Kalnos pie Hualjeņas gāja bojā trīs no septiņiem cilvēkiem, kas bija devušies pārgājienā pa kalniem. Šajā reģionā dzīvību zaudēja arī kravas automašīnas vadītājs un vieglās automašīnas šoferis, kuru transporta līdzekļus apraka zemes nogruvums. Vēl viens cilvēks gāja bojā raktuvēs.

Valsts ugunsdzēsības dienests pagaidām nav sniedzis plašāku informāciju par pārējiem trim bojāgājušajiem, bet norādīja, ka visi nāves gadījumi reģistrēti Hualjeņas apgabalā. Arī visi gadījumi, kad drupās vai tuneļos iesprostoti cilvēki, ir šajā apgabalā, kur astoņās stundās pēc zemestrīces tika reģistrēti vairāk nekā 100 pēcgrūdieni.

Parkā uz ziemeļiem no Hualjeņas tunelī iesprostoti arī divi vācieši, bet varasiestādes nesniedza plašāku informāciju par viņiem.

Reklāma Reklāma

Galvenie ceļi, kas ved uz pilsētu, vijas caur plašu tuneļu sistēmu, no kuriem daži tuneļi ir kilometriem gari. Amatpersonas paziņoja, ka transportlīdzekļos tuneļos varētu būt iesprostoti līdz pat 120 cilvēkiem.

Zemestrīcei sekoja daudzi pēcgrūdieni, no kuriem viens bija pat 6,5 magnitūdas stiprs. Amatpersonas brīdinājušas, ka tuvākajās dienās iespējami vēl citi pēcgrūdieni.

Taivānas lielākais pusvadītāju ražotājs TSMC pēc zemestrīces apturēja ražošanu, lai pārbaudītu ražošanas līnijas pēc darbinieku evakuācijas. Ražošanu apturēja arī kompānija “Powerchip”.

Vietējā televīzijā tika demonstrēti dramatiski attēli, kuros redzamas sasvērušās daudzstāvu ēkas Hualjeņā un citur Taivānā. Video redzams, kā buldozeri attīra no akmeņiem ceļus uz Hualjeņu, kuru nogruvumi bija nošķīruši no ārpasaules.

Inženieri steidz salabot arī galveno dzelzceļa līniju, kas ved uz dienvidiem no galvaspilsētas. Tā pārrauta vairākās vietās.

Zemestrīcē bojātas desmitiem ēku, tai skaitā Taibejas tuvumā sagruvusi noliktava, no kuras izglābti vairāk nekā 50 cilvēki, paziņoja vietējā amatpersona.

Taivānas prezidente Cai Inveņa aicināja vietējās un centrālās valdības aģentūras sadarboties un paziņoja, ka arī armija sniegs atbalstu.

Pēc zemestrīces nelieli cunami sasniedza trīs nomaļas salas Japānas Okinavas prefektūrā. Galvenā lidosta Okinavas salā pēc brīdinājuma par cunami apturēja lidojumus.

ASV Nacionālais Meteoroloģijas dienests (NWS) iepriekš brīdināja, ka, “pamatojoties uz provizoriskajiem zemestrīces parametriem, (..) 300 kilometru attālumā no zemestrīces epicentra ir iespējami bīstami cunami viļņi”. Vēlāk dienests paziņoja, ka cunami draudi ir pagājuši.

Zemestrīce bija jūtama arī Ķīnas Fudzjaņas provincē un Honkongā.

Taivānu regulāri piemeklē zemestrīces, jo sala atrodas divu tektonisko plātņu sadures vietas tuvumā.

1999.gada septembrī Taivānā 7,6 magnitūdu zemestrīcē gāja bojā ap 2400 cilvēku. Tā bija lielākā dabas katastrofa salas vēsturē upuru skaita ziņā.

Taibejas Seismoloģijas centra direktors U Čjeņfu paziņoja reportieriem, ka trešdienas rītā notikusī zemestrīce ir spēcīgākā pēdējo 25 gadu laikā.

The 7.4 magnitude #earthquake in eastern #Taiwan is the strongest in 25 years. – Multiple buildings have collapsed – #Tsunami warnings issued in Taiwan and Okinawa, #Japan and the Philippines. – Internet outages reported in Taiwan. pic.twitter.com/KfAQk6GWk0 — 99 attempts (@Itismourinho) April 3, 2024

Car dashcam captured the visuals of shaking bridge with #earthquake of 7.5 magnitude in #Taiwan #Tsunami

pic.twitter.com/WncJFjyA7O — Harshit jain (@Harshu644) April 3, 2024

A powerful 7.5 magnitude earthquake has hit Taiwan, sending tremors throughout the entire island and leading to the collapse of multiple buildings. This has also prompted a tsunami warning in Japan, with waves expected to reach heights of up to 10 feet. This isn't a movie! pic.twitter.com/2MDXmQOdR0 — Infomedia (@Infomedia_NG) April 3, 2024

Magnitude 7.4 earthquake rocks Taiwan: – At least four killed

– Multiple aftershocks continue to follow

– Quake was Taiwan's strongest in 25 years pic.twitter.com/rmJBsBtxpC — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 3, 2024