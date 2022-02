Taromāti gatavi, pudeļu ar attiecīgo marķējumu, kas norāda, ka šo iepakojumu var nodot, nav

Dažviet vēl notiek pēdējie darbi, lai taromāti sāktu darboties. Attēlā: viens no taromātiem veikalā “Maxima” Rīgā, kas no rītdienas atradīsies veikala ārpusē. Foto: Timurs Subhankulovs

Rīt Latvijā oficiālu darbību uzsāks ilgi briedusī dzērienu iepakojumu depozīta sistēma. Atbildīgās un iesaistītās iestādes iecerējušas šo datumu atzīmēt ar vērienu – Rīgā pie depozīta sistēmas āra kioska Andreja Saharova ielā no rīta notiks atklāšanas pasākums, kurā piedalīsies trīs ministri – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Svinīgā atklāšana vienlaikus notiks arī Daugavpilī, Liepājā un Rūjienā. Visu varēšot vērot tiešsaistē. Atklāšanas pasākuma dalībnieki arī paši varēšot izmēģināt tukšo dzērienu iepakojumu nodošanu.

Tātad rīt katram Latvijas iedzīvotājam vajadzētu varēt praktiski izbaudīt sistēmas darbību – nodot taromātos vai veikalos tukšās dzērienu pudeles un skārdenes.

Tomēr ir vēl šādas tādas neskaidrības. Piemēram, vakar no sarunām ar pārdevējiem dažos veikalos Rīgā izrietēja, ka viņi nezina, kā jaunā kārtība darbosies. Vienā no lielajiem tirdzniecības centriem esošajā “Rimi” pārtikas veikalā kasiere sacīja, ka vēl nav zināma jaunā kārtība, jo “nekādas instrukcijas nav bijušas”.

Savukārt neliela izmēra “Mego” veikalā kasiere sacīja, ka taromātam veikalā nav vietas un tāds netiks ierīkots. Viņa arī nezināja, vai un kad vispār varēs nodot pudeles jaunajā sistēmā, jo informācijas no veikala vadības neesot bijis.

Citos nezina, kur taromāts atrodas (piemēram, lielveikalā “Spice” “Rimi” darbinieki nezināja, kur atrodas taromāts; galu galā izrādījās, ka ir atsevišķs kiosks pie lielveikala autostāvvietas).

Tāpat “Latvijas Avīze” vakar vairākos veikalos apskatot dzērienu iepakojumus, neatrada nevienu skārdeni, stikla pudeli vai PET pudeli, uz kurām būtu attiecīgais marķējums, kas norāda, ka šo iepakojumu var nodot taromātā vai veikalā.

Uz dažām pudelēm toties bija atzīme, kāda tiek izmantota Igaunijas vai Lietuvas depozītsistēmā.

Tas gan varēja būt sagaidāms, jo likums uzņēmējiem paredz pārejas laiku līdz 1. augustam, un pudeles ar attiecīgo Latvijas tirgum paredzēto marķējumu var nebūt nopērkamas uzreiz no 1. februāra, šie produkti ar depozīta zīmi veikalu plauktos nonākšot pamazām.

“Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule vakar skaidroja, ka veikalā visas čeku sistēmas jau sakārtotas, lai jaunā kārtība varētu sākt darboties, taču pagaidām tās ieviešana buksējot tieši dzērienu ražotāju dēļ, kuri laikus neesot spējuši veikt izmaiņas dzērienu marķējumā.

Turklāt vēl bijusi aizķeršanās būvniecības procesa dēļ, jo dažās vietās nācies saņemt saskaņojumu no pašvaldības, lai varētu izveidot depozīta punktus. “Maxima Latvija” cer, ka šo sistēmu izdosies pilnībā uzsākt līdz aprīlim.

Par katru pudeli – 10 centi

Šīs sistēmas ieviešana tiek gaidīta jau vairāk nekā desmit gadus. Tā ļaus katram Latvijas iedzīvotājam nodot izlietoto dzērienu iepakojumu, atpakaļ saņemot naudu vai arī atprečojot saņemto kuponu. Kaut arī taromāti sāks darboties rīt, pudeles ar marķējumu var parādīties vēlāk.

Depozīta zīme uz pudeles, kā arī depozīta punktā – uz taromāta vai vietā, kur var nodot tukšo taru. Publicitātes foto

Kā tad īsti darbosies šī sistēma?

Iepakojuma depozīta sistēmā iekļautie dzērieni veikalos būs dārgāki, bet nododot iztukšoto pudeli vai skārdeni, par katru varēs atgūt 10 centus.

Par depozīta iepakojumu liecinās īpaša atzīme uz PET vai stikla pudeles vai skārdenes (skat. attēlu).

Nododot tukšo iepakojumu automātiskajā depozīta punktā, kur atrodas taromāts, iedzīvotājs saņems kuponu. Tajā būs norādīts, kāda ir kopsumma par nodoto iepakojumu, iepakojumu skaits, svītrkods noskenēšanai pie veikala kases, kā arī tirdzniecības vietas nosaukums, kur varēs izmantot konkrēto kuponu.

Kupons jāizmanto tajā pašā veikalā

Depozīta sistēmas kupons. Publicitātes foto

Depozīta sistēmas ieviesēji aicina īpašu uzmanību pievērst tieši informācijai par kupona izmantošanas vietu.

Izsniegto kuponu varēs izmantot kā maksāšanas līdzekli jebkādu preču iegādei tajā pašā veikalā vai arī pircējs varēs saņemt skaidru naudu.

Veicot pirkumu, kupons būs jāuzrāda kasierim, kurš to noskenēs vai arī pašam jānoskenē pašapkalpošanās kasē.

Katra tirdzniecības vieta var lemt par papildu iespējām kupona izmantošanai. Piemēram, nodrošinot iespēju kuponu izmantot visā veikalu tīklā vai piedāvāt iespēju saņemt skaidru naudu. Par tām veikali savus klientus gan informēs atsevišķi. Nav obligāti kuponu izmantot veikalā tajā pašā dienā, kad kupons saņemts, to var darīt sešu mēnešu laikā.

Svarīgi ir kuponu nesabojāt. Gadījumā, ja tas būs saplēsts vai izbalējis, pastāv iespēja, ka to nevarēs noskenēt un tādējādi to nevarēs pieņemt.

Pārejas periods līdz 1. augustam

Mūsu veikalos ir nopērkamas arī pudeles, uz kurām ir Igaunijas un Lietuvas depozītsistēmas marķējums. Taču Latvijā varēs nodot tikai tos iepakojumus, uz kuriem ir Latvijas depozīta sistēmas zīme. Publicitātes foto

Lai arī sistēma sāk darboties no otrdienas, uzņēmējiem dots pārejas periods, lai to varētu pilnībā ieviest. Piemēram, veikalu tīkls “Lidl” jau pavēstījis – lai arī taromāti darboties sāks jau 1. februārī, “Lidl” sākotnēji tirdzniecībā nepiedāvās dzērienus ar depozīta marķējumu – to ieviešana piedāvājumā notikšot pakāpeniski, izmantojot likumā paredzēto pārejas posmu.

Tagad “Lidl” tirgošot jau iepirktos dzērienus, nepiemērojot tiem 10 centu depozīta maksu. Ar Latvijas depozīta marķējumu apzīmētie dzērieni pārdošanā nonākšot pakāpeniski, pārejas posmā, kas beigsies šī gada 31. jūlijā un šo dzērienu cenu zīmēs redzami tikšot izcelta depozīta piemaksa.

1400 nodošanas punkti

Depozītsistēma tiek ieviesta, lai vairāk izmantotu iepakojumu otrreizējai pārstrādei un samazinātu atkritumu nonākšanu dabā.

Pavisam Latvijā izveidoti 1400 depozīta taras nodošanas punkti, no tiem aptuveni puse būs automatizēti ar iespēju iepakojumu nodot taromātos, bet otra puse – manuālie pieņemšanas punkti, kur iepakojumus pieņems veikala pārdevēji. Tos dzēriena iepakojumus, ko depozīta sistēmā nepieņems, varēs iemest šķirošanas konteineros.

Vairāk informācijas par šo sistēmu var uzzināt interneta vietnē “depozitapunkts.lv”.