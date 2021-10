Čehs Daniels Pāls startēja no dzimtās Čelakovices, apceļoja Eiropu, bet Rīgā mācās latviešu valodu. Foto no personīgā arhīva

"Tas bija mans sapnis – apceļot Eiropu!" Kā jaunieši no Latvijas oficiāli brauc ar vilcienu "par zaķi"







Ivars Bušmanis, Ieva Alberte, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Eiropas Komisija, pateicoties “DiscoverEU” iniciatīvai, piedāvā bezmaksas dzelzceļa braukšanas kartes 60 000 eiropiešu vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Tā kā pandēmijas attīstība joprojām nav paredzama, visiem ceļotājiem tiks piedāvāta elastīga rezervācija – datumu varēs mainīt pat līdz izbraukšanas brīdim. Mobilās braukšanas kartes būs derīgas vienu gadu.

2018. un 2019. gadā uz 70 000 braukšanas kartēm pieteicās 350 000 kandidātu, un divas trešdaļas jauniešu pirmo reizi ar vilcienu devās ārpus savas dzīvesvietas valsts. Kopš 2018. gada no Latvijas pieteikušies 2955, bet biļeti ieguvuši 280 jaunieši.

28 stundas ar 20 vilcieniem

Signija Joce šim braucienam pieteicās kopā ar divām draudzenēm, kad vēl mācījās Rīgas 64. vidusskolas pēdējā klasē. Draudzenēm viktorīnas jautājumi šķita viegli, biļeti dabūja gan viņas, gan arī divi klases puiši, kuri startēja atsevišķi.

Tā dzīvē iegrozījās, ka tad, kad bija jābrauc, Signija palika viena. Līdz pieteicās mazliet vecākā draudzene Agnese, kurai brīvbiļete nepienācās. Un abas kopā saplānoja maršrutu nedēļai: Berlīne–Amsterdama–Parīze–Šamonī–Biarica. Jā, varēja mēnesi vizināties, bet nedēļa izvēlēta ierobežotā budžeta dēļ. Signija atzīst: kaut arī Eiropā iepriekš ir būts, vienā nedēļā aptvert tik daudz galvaspilsētu bez šīs “Discover.eu” programmas nebūtu izdevies.

“Pārnakšņojām, no rīta izbraucām ar vilcienu un pēc pāris stundām jau apskatījām citu pilsētu. Cits režīms nebija iespējams, jo visas galvaspilsētas atrodas vairāku stundu brauciena attālumā viena no otras. Savukārt nakts vilcienu vēl nav, lai tos varētu izvēlēties par viesnīcu uz riteņiem.” Kopā Signija ar Agnesi ceļā izmantoja 20 dažādus vilcienus, ar tiem 28 stundās pārvarot 2884 km, kājām nostaigāti ap simts kilometru.

Kas jāņem vērā, piesakoties braucienam? “Vispirms jau tas, ka “Rail Baltica” vēl nav uzbūvēta un ka līdz sākuma punktam jānokļūst. Mēs ar lidmašīnu lidojām uz Berlīni, bet atpakaļceļā no Biaricas caur Dublinu uz Rīgu. Tas sadārdzina braucienu. Otrs, kas noteikti jāņem vērā, ka brauciens ar ātrvilcieniem jārezervē vismaz nedēļu iepriekš. Citādi būs kā mums, kad Parīzē netikām ātrvilcienā, jo visas vietas aizņemtas, tā vietā vajadzēja braukt ar vairākiem lēnajiem,” stāsta Signija. Kaut gan vilciena braukšanas karte ir bezmaksas, tomēr par rezervēšanu bija jāpiemaksā pašai. Pavisam Signijai šis brauciens izmaksāja kādus 800 līdz 900 eiro (ieskaitot nakšņošanu, ēšanu un lidmašīnas biļetēm). Tomēr divreiz lētāk, nekā ja maksātu par vilciena biļetēm.

Apskatīja Rīgu un… atbrauca atkal

Daniels Pāls ir 21 gadu vecs čehs, kurš “DiscoverEU” programmā piedalījās 2019. gadā. Sarunājamies latviski, jo viņš uz to uzstāj – sācis pašmācības ceļā apgūt latviešu valodu 2018. gadā, jo baltu valodas vienkārši aizrāva. Daniels ir Prāgas Kārļa universitātes 3. kursa students. Patlaban studentu apmaiņas programmas “Erasmus” ietvaros studē Latvijas Universitātē. “Dzīvoju kopmītnēs “Maskačkā” – nav skaistākā vieta, bet te ir lēti,” saka Daniels.

Par “DiscoverEU” Daniels pirmoreiz izdzirdēja 2017. gadā, kad Eiropas Parlaments vēl tikai apsvēra iniciatīvu. “Tas bija mans sapnis – apceļot Eiropu. Līdzko programmu pieņēma, pieteicos, taču konkursā neuzvarēju,” atceras Daniels. No katras ES dalībvalsts laimīgo skaits bija proporcionāls valsts populācijai, piemēram, Vācijai piešķīra 3000 biļetes, Čehijai 300.

Nākamajā gadā Daniels mēģināja vēlreiz un – tika! 2019. gada janvārī viņš mācījās ģimnāzijas pēdējā klasē un gatavojās gala eksāmeniem. Dzelzceļu karti Eiropas apceļošanai sāka pētīt janvārī, ceļu sāka 25. jūlijā no sava dzimtā Čehijas ciemata Čelakovices, kas atrodas ap 30 km no Prāgas. Maršruts bija šāds: Prāga–Grāca Austrijā–Slovēnija–Venēcija un Turīna Itālijā–Berne un Bāzele Šveicē. No tās ar nakts vilcienu līdz Hamburgai.

Izkāpis Hamburgā, Daniels devās uz Elbas upes izteku – Čehijā tā nes vārdu Labe. Gribējās redzēt, kur tā ietek jūrā. Tālāk ar vilcienu uz Flensburgu pie Vācijas – Dānijas robežas, tad pār tiltu ar vilcienu uz Gēteborgu, Stokholmu. Tālāk nācās braukt ar prāmi no Tallinas uz Tartu, tad Valgu un Valku.

“Man ļoti patīk abas pilsētas, tur jūtos eiropeiski, jo gandrīz vienlaikus varu būt divās valstīs.” No Valkas uz Valmieru, kur Danielu gaidīja latviete Samanta, kura jau bija ceļojusi ar “DiscoverEU” biļeti. Samanta ir no Alojas. Kopā ar Samantas draugiem Daniels devās uz Siguldu, Gaujas Nacionālo parku un Turaidas pili. “Man tur ļoti patika, skati no pils bija brīnumskaisti.”

Rīgu Daniels iepazina, laivojot pa pilsētas kanālu un finišējot Daugavā. “Todien stipri lija, tas bija neaizmirstami!” Pēc trim dienām devās uz Daugavpili, tad Viļņu, Šauļiem. Apskatīja Krusta kalnu. “Mītiska un stipra vieta!” Patika Kauņa, kura godam gatavojās kultūras galvaspilsētas statusam. Tālāk uz Poliju cauri kalniem atpakaļ uz Čehiju.

Kopumā ceļojums ilga 25 dienas. Vislabāk Danielam patika Slovēnijā, Latvijā un Lietuvā. Abās pēdējās katrā pavadīja pa nedēļai. Kad radās iespēja doties “Erasmus” apmaiņas pro­grammā, Daniels uzreiz zināja, ka studēs Latvijā, jo ar latviešiem izveidojās tuvas attiecības. “Mani uzņēma ļoti silti! Kad biju kā tūrists, man viss šķita perfekti, taču tagad, šeit esot vairāk nekā mēnesi, izjūtu arī negatīvo – cilvēku muļķību nevakcinēties. No lokdauna varējām izvairīties.”

Lai saprastos ar citiem eiropiešiem, Daniels bija iemācījies iepazīties konkrētās valsts valodā. Tas bija veids, kā parādīt, ka viņu kultūra un zeme interesē. Cilvēki uzreiz atmaiga.

Bija arī pārsteigums, ka Eiropa var būt vietām dikti līdzīga – Čehijā ir iecienīta liellopa kuņģa zupa, taču ar tādu Danielu cienāja arī Itālijā! Tur to sauc “trippa”. Savukārt Rīgā Daniels iecienījis belašus.

UZZIŅA

Eiropas apceļošanas bezmaksas biļetei jāpiesakās līdz 26. oktobrim

Jāpiesakās portālā https://europa.eu/youth/discovereu_lv.

Termiņš – 26. oktobra plkst. 13.00.

Var pieteikties tie, kas dzimuši no 2001. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 31. decembrim.

Var pieteikties arī 19 un 20 gadus vecie, jo viņu kārta tika atlikta Covid-19 pandēmijas dēļ.

Jauniešiem jābūt gataviem tiešsaistes pieteikuma veidlapā norādīt personas apliecības vai pases numuru, atbildēt uz pieciem viktorīnas jautājumiem, kā arī vienu papildjautājumu.

No atbilžu iesniedzējiem tiks atlasīti tie dalībnieki, kas būs pareizi atbildējuši uz konkursa jautājumiem.

Rezultāti dalībniekiem, sākot no 2022. gada 6. janvāra, tiks nosūtīti e-pastā.

Izraudzītie pieteikuma iesniedzēji varēs ceļot laikposmā no 2022. gada marta līdz 2023. gada februārim.

Ceļojumā var doties solo vai līdz piecu draugu grupā.

Ceļojums jāsāk vienā no 28 ES dalībvalstīm.

Ceļot var no vienas dienas līdz vienam mēnesim.

Dati: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)