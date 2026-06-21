“Tās ir trīs ģimenes, kurās svētku nebūs.” Vilinošais ūdens jau prasījis dzīvības – VUGD aicina būt īpaši piesardzīgiem 0
Saulains laiks, atpūta pie ūdens un svētku noskaņa daudziem šķiet perfekta kombinācija brīvdienām. Taču vairākām ģimenēm šīs brīvdienas pārvērtušās sāpēs – glābēji ziņo par traģisku statistiku, atgādinot, cik svarīgi šajās svētku brīvdienās ir ievērot savu un tuvinieku drošību.
Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no ūdenstilpēm izcelti jau trīs bojāgājušie.
“Brīvdienas tikai sākušās, bet ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēluši jau trīs bojāgājušos. Tās ir trīs ģimenes, kurās svētku nebūs!
Vakar Jūrmalā no upes un šorīt Cēsu novadā no ezera un Rēzeknes novadā no dīķa izcelti trīs bojāgājuši cilvēki.
Siltais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr noslīkšana joprojām ir viena no biežākajām traģēdijām svētku laikā. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē.
Vecākiem jāapzinās, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime.
Atpūtā pie ūdens – laivojot, braucot ar katamarānu, ūdensmotociklu, SUP dēli – velciet glābšanas vestes! Bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas veste ir obligāta!”