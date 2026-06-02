“Knapi dzirdēju…” Ļaudis pauž sašutumu par tik ļoti svarīgo trauksmes signālu dzirdamību 0
Šodien no 10.00 līdz 10.10 uz trīs minūtēm visā Latvijā tika iedarbinātas trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtītas šūnu apraides paziņojumi par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu.
Kā norāda VUGD, trauksmes sirēnu pārbaudes laikā trīs minūšu ilgumā skan viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skan piecas sekundes, tam seko pārtraukums, un turpinās atkārtots piecu sekunžu skaņas signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.
Vienlaikus trauksmes sirēnu pārbaude parāda, vai visi cilvēki šo sirēnu dzird. Īstas trauksmes gadījumā skaņas signāla dzirdēšana ir ļoti svarīga.
Kāda sociālo mediju lietotāja dalās pieredzē, ka sirēnu ir knapi dzirdējusi. Viņa vietnē “Threads” raksta: “Trauksmes signāli ir tik knapi dzirdami, ka es viņus 100 punkti nedzirdētu, it īpaši darbā, kur man apkārt troksnis.” Arī vēl kāda lietotāja norāda, ka sirēnu labi nedzirdēja. Viņa komentāru sadaļā raksta: “Man pie loga pļāva zāli, knapi dzirdēju.. Izgāju ārā uz balkona, kurš atrodas dzīvokļa otrajā pusē, ļoti labi varēja dzirdēt.”
Komentētājas Lāsmas gadījumā ir vēl trakāk. Viņa pauž, ka nekad mūžā sirēnu nav dzirdējusi un pat nezina, kā tā skan.
Citi ļaudis dalās, kur sirēnas labi ir dzirdējuši: Purvciemā, Juglas ielā un Sarkandaugavā. Ķengaraga trolejbusā dzirdamība bijusi daļēja.