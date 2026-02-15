Tas nav tikai dekoratīvs elements: lūk, kāpēc patiesībā ziemas cepurēm ir mīksts bumbulis 0
Aukstajā laikā cepure kļūst par neatņemamu ikdienas apģērba sastāvdaļu gandrīz ikvienam. Cepuru izvēle mūsdienās ir milzīga, un nereti pat pieaugušie labprāt izvēlas ziemas cepuri ar bumbuli, jo tā izskatās stilīgi, rotaļīgi un piešķir kopējam tēlam viegluma sajūtu.
Taču bumbulis uz cepures nav tikai skaistuma elements. Patiesībā tam ir sena un visai praktiska nozīme.
Kā izrādās, mīkstais bumbulis uz cepures parādījies jau pirms vairākiem gadsimtiem. Viena no populārākajām versijām saistīta ar 18. gadsimta franču jūrniekiem. Kuģu kajītēs griesti bija zemi, pilni ar sijām un metāla konstrukcijām, un jūrnieki bieži atsita galvu. Lai mazinātu triecienus, cepurēm tika pievienots bumbulis, kas kalpoja kā vienkāršs amortizators. Šis risinājums izrādījās tik praktisks, ka saglabājās jūrnieku apģērbā vēl ilgu laiku.
No 15. līdz 19. gadsimtam bumbulis cepurēs tika izmantots arī Eiropas armijās. Tā krāsa, izmērs vai forma palīdzēja noteikt, pie kura pulka vai karaspēka veida karavīrs pieder, kāda ir viņa pakāpe. Tātad šī detaļa nebija dekoratīva – tā bija svarīgs atpazīšanas elements.
Laikam ejot, cepure ar bumbuli no militārās un jūrniecības vides nonāca ikdienas apģērbā. Īpaši iecienīta tā kļuva bērnu vidū. Bumbulis piešķīra cepurei rotaļīgu izskatu. Turklāt tas nostiprināja cepures konstrukciju tieši tajā vietā, kur savienojas adījums, padarot galvassegu izturīgāku.
Turklāt bumbulim ir vēl viena nozīmīga funkcija – tas palīdz vecākiem ātrāk pamanīt bērnu lielu cilvēku pūļos. Spilgts bumbulis kļuva par praktisku orientieri, ne tikai dizaina akcentu.
Šodien cepure ar bumbuli vairs netiek nēsāta drošības vai atpazīšanas nolūkos, tomēr tā saglabā popularitāti visu vecumu cilvēku vidū. Tā apvieno komfortu, praktiskumu un mazliet rotaļīgu noskaņu, vienlaikus atgādinot par laikiem, kad šai detaļai bija pavisam konkrēti uzdevumi.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.