Sludinājumu portālā SS.COM uzmanību piesaistīja kāds sludinājums nekustamā īpašuma piedāvājumu sadaļā. Redzams, ka pārdošanā nonācis kāds īpašums Pierīgā – komplekss, kurā savulaik atradās Bioloģijas institūts. Interesanti, kur tagad paliks zinātnieki? Ieinteresējāmies.
Bet vispirms paskatāmies, ko tad mums piedāvā iegādāties, jo arī cena – 760 000 eiro par tik plašu kompleksu šķiet īsta “limonāde”.
Sludinājuma tests vēsta: “Pierīgas pilsētā Salaspilī, piedāvājam īpašumu ar izcilu infrastruktūru, plašu zemes gabalu un ēkām, pievadītas visas nepieciešamās komunikācijas.
Īpašums atrodas publiskās apbūves tertorijā. Ir iespēja sadalīt dzīvojamās platībās, iespēja izveidot stāvvietas, iespējams pielietot dažādai komercdarbībai, izglītības un medicīnas nozarē. Pie īpašuma var piebraukt pa asfaltētu ceļu Miera ielā. Plaša sabiedriskā transporta pieejamība, netālu paredzēts Rail baltic loģistikas centrs. Pieejamās komunikācijas: elektrolīnija, centrālapkure, ūdensvads (karstais un aukstais ūdens) un kanalizācija).
Īpašuma sastāvs:
1) zemes gabals ar 59876 m2 ar kopējo paltību,
2) laboratorijas korpuss ar kopējo platību 5662, 3 m², fiziskais stāvoklis apmierinošs, iespējams sadalīt dzīvojamās platībās, izvilkt jaunus stāvvadus.
3) Vairākas palīgēkas ar dažādām platībām: transformatoru ēka, veģetācijas māja, darbnīca, vivārijs, sūkņu stacija, tehniskais bloks, noliktava, laboratorijas korpuss, siltumnīca, pagrabs, caurlaides ēka. Ēku stāvoklis dažāds, dažām ir nepieciešams kapitālais remonts.
Īpašumā atrodas inženiertehniskās komunikācijas un aprīkojums, kas ar īpašumu nesaraujami saistīts.
Ekskluzīva atrašanās vieta pilsētā, blakus botāniskajam dārzam un dzelzceļam. Nozīmīga vieta tuvākās nākotnes publiskajai transporta un cilvēku kustībai ne tikai Latvijā. Labs infrastruktūras nodrošinājums. Regulāri tiek sekots ēku tehniskajam stāvoklim.”
Sazinājos arī ar Latvijas Universitātes (LU) sabiedrisko attiecību nodaļu, lai noskaidrotu, kāds ir turpmākais Bioloģijas institūta liktenis, kur paliks visas vērtības, kas atradās šajā kompleksā.
Skaidrojums ir pavisam vienkāršs: “Bijušās Bioloģijas institūta ēkas Salaspilī īpašnieks ir Valsts nekustamo īpašumu aģentūra, kura tad arī rīkojas ar šo īpašumu pēc saviem ieskatiem. Bioloģijas institūrs šajā ēkā / teritorijā bija īrnieka statusā.
Faktiski LU Bioloģijas institūts Salaspilī neatrodas jau vairākus gadus, jo LU veido savu studiju un pētniecības centru Torņakalnā, kur koncentrējas arī mūsu institūtu resursi. Bioloģijas institūta juridiskā adrese jau kādu laiku ir Rīgā, O. Vācieša ielā, daļa pētnicības notiek arī Akadēmiskajā centrā. Līdz ar VNĪA ēkas pārdošana mūsu institūtu nekādi neietekmē.”
